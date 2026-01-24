Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

24-01-2026 - 21:21 PM | Sống

Quy tắc "12cm" khi dùng nồi chiên không dầu để đảm bảo an toàn

Sử dụng nồi chiên không dầu sai cách không chỉ khiến thiết bị nhanh hỏng mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Nồi chiên không dầu giúp bữa ăn nhanh gọn, ít dầu mỡ và tiện lợi hơn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, một sai lầm rất phổ biến khi sử dụng nồi chiên không dầu lại không nằm ở cách nấu mà ở vị trí đặt thiết bị. Theo đó, chỉ cần đặt nồi quá sát tường hoặc các bề mặt xung quanh, nguy cơ mất an toàn có thể tăng lên đáng kể.

Vì sao nồi chiên không dầu cần khoảng trống xung quanh?

Quy tắc "12cm" khi dùng nồi chiên không dầu để đảm bảo an toàn- Ảnh 1.

Không đặt nồi chiên không dầu quá sát tường hoặc các bề mặt xung quanh (Ảnh: Shutterstock).

Nhiều người có thói quen đặt nồi chiên không dầu sát tường, cạnh tủ bếp hoặc gần các vật dụng khác để tiết kiệm diện tích. Thực tế, đây lại là một trong những lỗi nguy hiểm nhất. Theo các chuyên gia, phía sau nồi chiên không dầu có các khe thoát khí giúp thiết bị tản nhiệt trong quá trình hoạt động. Nếu các khe này bị che chắn, khí nóng không thoát ra được khiến nồi quá nhiệt, có thể làm chảy nhựa, hỏng linh kiện, thậm chí dẫn tới cháy nổ.

Đó là lý do nhiều chuyên gia khuyến cáo người dùng nên đặt nồi chiên không dầu cách tường và các bề mặt khác ít nhất khoảng 12cm khi sử dụng, để đảm bảo luồng khí lưu thông thông suốt.

Trả lời phỏng vấn trên tờ Express, Cathy Yoder - tác giả sách Air Fryer Recipes, đồng thời là CEO của một công ty chuyên đào tạo về nấu ăn và sử dụng các thiết bị nấu ăn hiện đại tại Mỹ - nhấn mạnh rằng việc đặt nồi chiên không dầu quá gần tường hoặc các vật dụng xung quanh là sai lầm nguy hiểm.

“Theo nguyên tắc chung, không nên đặt nồi chiên không dầu trên bề mặt gồ ghề, trên các vật liệu dễ cháy hoặc quá sát tường để tránh xảy ra sự cố”, bà Yoder cảnh báo.

Quy tắc "12cm" khi dùng nồi chiên không dầu để đảm bảo an toàn- Ảnh 2.

Vị trí đặt nồi chiên không dầu khi sử dụng rất quan trọng (Ảnh: Daily Record).

Bà cũng lưu ý rằng các vật dụng như khăn bếp, dầu ăn, đồ nhựa hay những chất liệu dễ bắt lửa có thể bốc cháy nếu đặt quá gần nồi chiên không dầu đang hoạt động.

Khoảng cách tối thiểu 12cm không chỉ áp dụng với tường mà còn với các bề mặt xung quanh như tủ bếp, đồ gia dụng khác hay vật dụng để trên bàn. Khoảng trống này giúp nồi chiên không dầu tản nhiệt đúng cách, giảm nguy cơ quá tải nhiệt và kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Ngoài ra, nồi nên được đặt trên mặt phẳng chắc chắn, chịu nhiệt tốt và ở khu vực thông thoáng. Tránh đặt nồi gần nguồn nước hoặc những nơi ẩm ướt, bởi sự kết hợp giữa điện và nước luôn tiềm ẩn rủi ro cao.

Những lưu ý an toàn đi kèm

Bên cạnh vị trí đặt nồi chiên không dầu, chuyên gia cũng khuyến cáo người dùng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. Nhiều thiết bị không được cắm qua ổ chia điện hoặc dây nối không phù hợp với công suất lớn, bởi điều này có thể gây quá tải và dẫn tới cháy điện.

Việc chọn mua nồi chiên không dầu có các chế độ an toàn như tự ngắt khi quá nhiệt hoặc cảnh báo nhiệt độ cao cũng được xem là giải pháp giúp giảm rủi ro trong quá trình sử dụng lâu dài.

Chỉ một thay đổi nhỏ trong thói quen - đặt nồi chiên không dầu cách tường và các bề mặt xung quanh ít nhất 12cm - có thể tạo ra khác biệt lớn về mức độ an toàn. Trong gian bếp hiện đại, tiện lợi luôn cần đi kèm với sự cẩn trọng, đặc biệt khi sử dụng các thiết bị điện sinh nhiệt cao.

Theo Lam Chi

Đời sống pháp luật

