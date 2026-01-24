Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thêm nhiều hãng hàng không cấm dùng sạc dự phòng trên máy bay từ 26/1

24-01-2026 - 20:06 PM | Sống

Thêm nhiều hãng hàng không cấm dùng sạc dự phòng trên máy bay từ 26/1

Hành khách tham gia các chuyến bay của Korean Air, Asiana Airlines và nhiều hãng hàng không khác cần đặc biệt lưu ý quy định mới về an toàn bay chính thức áp dụng từ ngày 26/1 để tránh những rắc rối không đáng có.

Theo thông tin mới nhất từ báo Korea Herald, đại diện các hãng hàng không thuộc Tập đoàn Hanjin, bao gồm những tên tuổi lớn như Korean Air, Asiana Airlines cùng các hãng bay Jin Air, Air Busan và Air Seoul, đã đồng loạt thông báo về lệnh cấm sử dụng pin sạc dự phòng trên máy bay. Quy định này bắt đầu có hiệu lực ngay từ ngày 26/1, xuất phát từ những lo ngại ngày càng tăng về nguy cơ cháy nổ liên quan đến pin lithium-ion.

Thêm nhiều hãng hàng không cấm dùng sạc dự phòng trên máy bay từ 26/1- Ảnh 1.

Nhiều hãng hàng không Hàn Quốc cấm dùng pin sạc dự phòng

Quy định mới được áp dụng vô cùng nghiêm ngặt trên tất cả các chuyến bay nội địa lẫn quốc tế. Cụ thể, hành khách tuyệt đối không được sử dụng sạc dự phòng để nạp năng lượng cho bất kỳ thiết bị điện tử nào, từ điện thoại di động, máy tính bảng cho đến máy tính xách tay hay máy ảnh. Ngay cả việc cắm sạc cho chính cục pin dự phòng trong suốt quá trình bay cũng hoàn toàn bị cấm. Sau khi lên tàu bay, pin sạc dự phòng bắt buộc phải được đặt ở vị trí trong tầm với của hành khách để dễ dàng kiểm soát.

Một điểm quan trọng mà hành khách cần đặc biệt ghi nhớ là việc cất giữ sạc dự phòng trong khoang hành lý phía trên đầu cũng bị cấm tuyệt đối. Các hãng hàng không giải thích rằng, nếu pin được cất trong khoang hành lý phía trên, khi xảy ra hiện tượng tỏa nhiệt bất thường hoặc bốc khói, việc phát hiện sẽ bị chậm trễ. Điều này có thể dẫn đến những tai nạn nghiêm trọng không thể kiểm soát, nhất là khi máy bay đang hoạt động trên không trung.

Thêm nhiều hãng hàng không cấm dùng sạc dự phòng trên máy bay từ 26/1- Ảnh 2.

Một vụ cháy khoang hành lý gần đây trong chuyến bay từ Trung Quốc đến Hàn Quốc do pin dự phòng

Để đảm bảo thông tin đến được với mọi hành khách và giảm thiểu sự nhầm lẫn, các hãng hàng không sẽ triển khai thông báo rộng rãi qua nhiều kênh khác nhau như website chính thức, ứng dụng di động, tin nhắn và trực tiếp tại các quầy làm thủ tục. Ngoài ra, thông báo nhắc nhở cũng sẽ được phát liên tục tại cửa khởi hành và trên máy bay.

Đại diện Korean Air nhấn mạnh rằng việc cấm hoàn toàn sử dụng sạc dự phòng là biện pháp tất yếu và cần thiết để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chuyến bay. Trước đó, vào ngày 22/1, hãng hàng không giá rẻ Jeju Air cũng đã tiên phong triển khai quy định tương tự, cho thấy sự đồng thuận cao trong ngành hàng không Hàn Quốc về vấn đề an toàn pin lithium.

Theo Khả Văn

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá vàng tăng “phi mã” vượt mốc 170 triệu đồng/lượng, bán mấy cây vàng thì phải nộp thuế TNCN?

Giá vàng tăng “phi mã” vượt mốc 170 triệu đồng/lượng, bán mấy cây vàng thì phải nộp thuế TNCN? Nổi bật

Loại rau nhiều sắt hơn thịt bò, được bán quanh năm ở chợ Việt: Không phải ai cũng biết để ăn

Loại rau nhiều sắt hơn thịt bò, được bán quanh năm ở chợ Việt: Không phải ai cũng biết để ăn Nổi bật

Điểm danh loạt dịch vụ thẩm mỹ “lên ngôi” mùa Tết 2026

Điểm danh loạt dịch vụ thẩm mỹ “lên ngôi” mùa Tết 2026

19:30 , 24/01/2026
Giá bạc hơn 106 triệu đồng/kg, dân tình nháo nhào: Người mua bạc từ đầu năm đến giờ lãi bao nhiêu?

Giá bạc hơn 106 triệu đồng/kg, dân tình nháo nhào: Người mua bạc từ đầu năm đến giờ lãi bao nhiêu?

19:26 , 24/01/2026
Thanh niên chiết xuất được 191.73 gram vàng trị giá 420 triệu đồng từ thẻ SIM: Không dám tin là có thể làm như này!

Thanh niên chiết xuất được 191.73 gram vàng trị giá 420 triệu đồng từ thẻ SIM: Không dám tin là có thể làm như này!

19:04 , 24/01/2026
Phát hiện tài khoản VietinBank iPay được cộng 107 triệu đồng, người lạ liên hệ nhờ trả lại tiền, người phụ nữ liền báo công an

Phát hiện tài khoản VietinBank iPay được cộng 107 triệu đồng, người lạ liên hệ nhờ trả lại tiền, người phụ nữ liền báo công an

18:27 , 24/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên