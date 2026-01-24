Điểm danh loạt dịch vụ thẩm mỹ “lên ngôi” mùa Tết 2026

Theo các bác sĩ thẩm mỹ, thời điểm cận Tết, khách hàng vừa mong muốn cải thiện ngoại hình nhanh chóng để tự tin xuất hiện trước đám đông, vừa lo ngại rủi ro do quỹ thời gian ngày càng thu hẹp. Vì vậy, tư vấn chuyên môn và lựa chọn dịch vụ phù hợp trở thành ưu tiên hàng đầu.

Thực tế, các dịch vụ thẩm mỹ "lên ngôi" mỗi mùa Tết đều xuất phát từ nhu cầu rất đời thường: vóc dáng hài hòa hơn khi diện váy ôm, đầm dự tiệc hay áo dài ngày xuân. Trong đó, vòng một và vòng eo là hai yếu tố được quan tâm nhiều nhất.

Trong đó, nâng ngực không bao xơ luôn nằm trong nhóm dịch vụ "lên ngôi" mỗi dịp cận Tết. Tuy nhiên, nhiều chị em vẫn băn khoăn về cảm giác sau phẫu thuật, thời gian hồi phục và độ tự nhiên của vòng một.

Theo ThS. BS Nguyễn Hữu Tùng - Khoa Thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Ngọc, với kỹ thuật nâng ngực hiện đại, thời gian phẫu thuật chỉ khoảng 60 phút. Khách hàng được theo dõi 24 giờ tại viện và sau khoảng 7 ngày sức khỏe ổn định, dáng ngực bắt đầu vào form. Nếu thực hiện trước Tết từ 4-6 tuần, kết quả thẩm mỹ thường ổn định và tự nhiên hơn.

Để đảm bảo an toàn và hiệu quả lâu dài, bác sĩ khuyến nghị lựa chọn cơ sở uy tín, cá nhân hóa phác đồ và áp dụng kỹ thuật phù hợp. Tại Thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Ngọc, bác sĩ căn cứ vào tình trạng cụ thể của từng khách hàng để lên phác đồ cá nhân hóa phù hợp. Đặc biệt, việc ứng dụng kỹ thuật nâng ngực Dual Plane - đặt túi độn ngực đồng thời ở cơ ngực trên và cơ ngực dưới; kết hợp túi ngực cao cấp, chính hãng sẽ giúp vòng một mềm mại tự nhiên, hạn chế bao xơ và giữ dáng ổn định theo thời gian.

Vòng 1 căng tròn, đẹp tự nhiên của chị T.D khi thực hiện nâng ngực tại Thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Ngọc

Bên cạnh vòng một, vòng eo cũng là yếu tố quan trọng quyết định tổng thể vóc dáng, đặc biệt khi diện trang phục ôm sát dịp cuối năm. Mỡ bụng tích tụ lâu ngày, da chùng nhão sau sinh hoặc giảm cân thường khó cải thiện nhanh bằng ăn kiêng, tập luyện khi Tết cận kề, vì vậy hút mỡ Vaser Lipo được nhiều người lựa chọn để cải thiện vóc dáng trước Tết.

Với trường hợp mỡ bụng kèm da chùng nhão nhiều, bác sĩ có thể chỉ định kết hợp tạo hình thành bụng nhằm loại bỏ da thừa, tái cấu trúc cơ thành bụng, giúp vóc dáng gọn gàng hơn. Tuy nhiên, không phải ai cũng cần can thiệp này. Việc thăm khám kỹ lưỡng giúp bác sĩ đánh giá chính xác và tư vấn giải pháp phù hợp, tránh can thiệp quá mức trong giai đoạn cận Tết.

Sở hữu vòng eo thon gọn với hút mỡ tạo hình thành bụng với công nghệ Vaser Lipo

Không chỉ cải thiện vóc dáng, nhiều chị em còn ưu tiên thay đổi diện mạo gương mặt trước thềm năm mới. Trong đó, combo cắt mí và nâng mũi Hàn Quốc được lựa chọn nhờ khả năng cải thiện diện mạo rõ rệt nhưng mức độ can thiệp vừa phải.

Cắt mí giúp khắc phục sụp mí, mí không đều; nâng mũi điều chỉnh dáng mũi kém thanh thoát, tạo sự hài hòa cho gương mặt. Ưu điểm của combo này là thời gian thực hiện nhanh, hồi phục tương đối nhẹ nhàng khi được thực hiện đúng kỹ thuật và chăm sóc hậu phẫu đầy đủ.

Nâng cấp diện mạo với combo cắt mí & nâng mũi Hàn Quốc

Bên cạnh các dịch vụ nổi bật, nhiều chị em cũng quan tâm đến combo thẩm mỹ, trẻ hóa da đa công nghệ hay tân trang vùng kín trong mùa làm đẹp cuối năm. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn và hiệu quả lâu dài, việc thăm khám kỹ lưỡng, cá nhân hóa phác đồ và lựa chọn cơ sở thẩm mỹ uy tín với đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao là yếu tố then chốt, đặc biệt trong giai đoạn cận Tết khi thời gian hồi phục hạn chế.

Thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Ngọc được nhiều chị em tin chọn là địa chỉ thẩm mỹ uy tín, nhất là trong dịp chuẩn bị Tết đến, xuân về. Tại đây, chị em được trực tiếp đội ngũ ThS.BS chuyên khoa thăm khám, cá nhân hóa phác đồ và thực hiện dịch vụ tại bệnh viện đạt tiêu chuẩn quốc tế ACHS, trong phòng mổ vô khuẩn một chiều, quy trình gây mê - hồi sức an toàn; sử dụng chất liệu/vật liệu chính hãng và chế độ chăm sóc hậu phẫu 24/24, giúp chị em có thể an tâm làm đẹp, sẵn sàng đón Tết trọn vẹn.

Thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ tại phòng mổ vô khuẩn 1 chiều

Nhân dịp cuối năm, Thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Ngọc triển khai nhiều chương trình ưu đãi, chị em quan tâm có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và đăng ký tư vấn TẠI ĐÂY.