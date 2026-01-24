Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phát hiện tài khoản VietinBank iPay được cộng 107 triệu đồng, người lạ liên hệ nhờ trả lại tiền, người phụ nữ liền báo công an

24-01-2026 - 13:07 PM | Sống

Xác nhận số tiền vừa được chuyển khoản không thuộc sở hữu của bản thân, gia đình, người phụ nữ đã báo công an.

Theo công an tỉnh Phú Thọ, khoảng 14 giờ ngày 19/01/2026, Công an xã Thanh Ba tiếp nhận đơn trình báo của bà Tống Thị Hồng Lan (sinh năm 1970, trú tại khu 3, xã Thanh Ba). Bà Lan trình báo về việc tài khoản ngân hàng cá nhân bất ngờ nhận được một số tiền lớn không rõ nguồn gốc.

Theo thông tin bà Lan cung cấp, vào lúc 09 giờ 04 phút ngày 17/01/2026, tài khoản VietinBank iPay của bà Lan nhận được thông báo biến động số dư cộng 107 triệu đồng với nội dung chuyển khoản: “TRAN THI NGUYEN CHUYEN KHOAN”.

Bà Lan kiểm tra và xác nhận bản thân, gia đình không thực hiện bất kỳ giao dịch kinh doanh hay dân sự nào liên quan đến số tiền này. Đáng chú ý, ngay sau đó có người lạ liên hệ đề nghị bà chuyển trả lại tiền.

Do cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn lừa đảo giả danh “chuyển nhầm tiền” để chiếm đoạt tài sản đã được cơ quan Công an cảnh báo trước đó, bà Lan chủ động đến Công an xã Thanh Ba để trình báo và nhờ hỗ trợ xử lý.

Ảnh làm việc tại Phòng trực ban Công an xã

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an xã Thanh Ba đã khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, tra cứu dữ liệu dân cư và phối hợp với Công an xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk để xác minh chủ tài khoản chuyển tiền. Kết quả xác định, người chuyển nhầm số tiền trên là chị Trần Thị Nguyên (sinh năm 1987, trú tại buôn Ea Kring Ea Sin, xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk). Do sơ suất trong quá trình thao tác trên ứng dụng ngân hàng, chị Nguyên đã chuyển nhầm số tiền 107 triệu đồng vào tài khoản của bà Lan.

Dưới sự chứng kiến và hướng dẫn của lực lượng Công an, chiều cùng ngày 19/01/2026, bà Tống Thị Hồng Lan đã thực hiện các thủ tục chuyển trả đầy đủ số tiền trên cho chị Trần Thị Nguyên. Nhận lại tài sản, chị Nguyên đã bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành trước tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an xã Thanh Ba cũng như sự trung thực của bà Lan.

Qua sự việc này, Công an xã Thanh Ba khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác: Khi nhận được tiền chuyển nhầm vào tài khoản, không nên tự ý chuyển trả lại ngay cho người lạ mà cần giữ bình tĩnh, liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn. Việc này nhằm tránh rơi vào bẫy của tội phạm lừa đảo thường lợi dụng hình thức chuyển tiền nhầm để ép người dân vay tiền qua ứng dụng với lãi suất cao hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác. Đồng thời, hành vi cố tình chiếm giữ, sử dụng số tiền chuyển nhầm có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.


Theo công an tỉnh Phú Thọ

