Phỏng vấn nóng "người hùng" U23 Việt Nam Nguyễn Thanh Nhàn: Mang sứ mệnh "người được chọn", phải test doping sau trận thắng Hàn Quốc

Dưới ánh đèn rực sáng của trận tranh hạng Ba U23 châu Á, cái tên Nguyễn Thanh Nhàn bỗng trở thành tâm điểm theo cách tự hào nhất. Từ một cầu thủ từng lo lắng có thể phải rời cuộc chơi vì chấn thương, Thanh Nhàn bước ra sân với sứ mệnh của "người được chọn", ghi dấu ấn ở thời khắc nghẹt thở nhất và khép lại đêm lịch sử bằng… một cuộc kiểm tra doping ngay sau chiến thắng trước U23 Hàn Quốc.

Nguyễn Thanh Nhàn và khoảnh khắc trở thành "người hùng" của U23 Việt Nam

U23 Việt Nam đã trải qua 120 phút căng như dây đàn trước U23 Hàn Quốc, để rồi định đoạt tất cả trên chấm luân lưu. Và ở loạt đấu súng cân não ấy, Thanh Nhàn là một trong những cái tên bước lên với tâm thế lạnh lùng đáng kinh ngạc.

Chia sẻ ngay sau trận đấu, cầu thủ sinh năm 2003 không giấu nổi cảm xúc vỡ òa: "Sướng lắm anh ạ". Một câu nói ngắn, mộc mạc nhưng đủ để gói trọn mọi áp lực, mệt mỏi và cả niềm tự hào sau trận thắng lịch sử.

Cú sút định mệnh và cảm giác của kẻ chiến thắng

Nói về cú đá luân lưu của mình, Thanh Nhàn tiết lộ khoảnh khắc đưa ra quyết định: "Cú sút đó, em cảm giác thủ môn sẽ đổ ngược hướng bên kia nên em sút hướng ngược lại".

Không màu mè, không phô trương, đó là một lựa chọn dựa trên trực giác và sự tự tin. Trong khoảnh khắc mà cả triệu con tim nín thở, Thanh Nhàn đã đặt dấu chấm hoàn hảo cho một hành trình đầy cảm xúc của U23 Việt Nam.

Thanh Nhàn ăn mừng khi ghi bàn quyết định cho U23 Việt Nam giành HCĐ U23 châu Á 2026 (Ảnh: FBNV)

Từ chấn thương đến hành trình "được chọn"

Ít ai biết, trước khi giải đấu diễn ra, Thanh Nhàn từng đứng trước nguy cơ không thể tiếp tục vì chấn thương. Chính anh cũng thừa nhận hành trình tại VCK U23 châu Á là điều vượt ngoài tưởng tượng:

"Em nghĩ đây là một hành trình đầy gian nan. Lúc đầu em tưởng em sẽ là người phải rời cuộc chơi, nhưng bất ngờ là người được chọn".

Nhắc đến Vĩ Hào - người đồng đội không may dính chấn thương, Thanh Nhàn không giấu được sự tiếc nuối: "Bạn Vĩ Hào lại không may gặp chấn thương, em rất tiếc cho bạn ấy và mong bạn ấy sớm trở lại".

Sự tỏa sáng của Thanh Nhàn, vì thế, không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà còn là phần tiếp nối giấc mơ dang dở của đồng đội.

"Em làm thay phần anh em"

Phóng viên đặt câu hỏi liệu Thanh Nhàn có nghĩ mình là "người được chọn" hay không khi ở cả SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026, Thanh Nhàn đều có những khoảnh khắc ghi bàn quyết định và trở thành "người hùng". Chàng cầu thủ trả lời rất chân thành: "Em nghĩ em làm thay phần anh em. Cả đội hôm nay đã chiến đấu hơn 200% sức".

Câu nói ấy phần nào lý giải tinh thần quật cường của U23 Việt Nam trong thế thiếu người sau khi Đình Bắc nhận thẻ đỏ. Thanh Nhàn được HLV tung vào sân ở thời điểm đầy áp lực và nhiệm vụ anh nhận được rất rõ ràng: "Lúc đấy em vào sân, HLV khuyên cố gắng phòng ngự thật chắc".

Không cần ghi thêm bàn thắng, chỉ cần giữ vững niềm tin, Thanh Nhàn và các đồng đội đã đứng vững trước sức ép khủng khiếp từ U23 Hàn Quốc.

Ảnh: FBNV

Chiến thắng dành tặng người hâm mộ và cái kết… đi kiểm tra doping

Sau tất cả, điều Thanh Nhàn nhắc đến đầu tiên vẫn là người hâm mộ: "Em xin cảm ơn tất cả người hâm mộ đã luôn bên cạnh ủng hộ chúng em. Chúng em xin giành tặng chiến thắng này cho người hâm mộ".

Và rồi, khi tiếng reo hò còn chưa kịp lắng xuống, "người hùng" của U23 Việt Nam Thanh Nhàn cùng Lê Văn Thuận được mời đi… kiểm tra doping - một thủ tục thường thấy sau mỗi trận đấu.

Từ nỗi lo chấn thương đến cú sút định mệnh, từ "người suýt bị bỏ lại" đến kẻ mang sứ mệnh hoàn thành lịch sử, Nguyễn Thanh Nhàn đã có một đêm không thể nào quên - và người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng vậy.