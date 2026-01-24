Thủ môn Cao Văn Bình: Từ "tiền đạo khét tiếng khắp làng trên xóm dưới" đến "người gác đền" U23 Việt Nam

Trận đấu giữa U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc tranh Huy chương Đồng tại U23 Châu Á đã nhận về nhiều sự chú ý từ người hâm mộ. Sau 120 phút thi đấu và loạt đá luân lưu cân não, các cầu thủ Việt Nam giành chiến thắng 7 - 6 trên chấm phạt đền. Trong đó thủ môn Cao Văn Bình của U23 Việt Nam được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Kết quả này đến từ những pha cản phá xuất thần của Cao Văn Bình trong suốt trận đấu. Đỉnh điểm là màn cản phá thành công cú sút penalty thứ 7 của U23 Hàn Quốc ở loạt sút luân lưu, góp phần quan trọng giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng.

Cao Văn Bình

Cao Văn Bình cao 1m83, sinh năm 2005 tại xã Diễn Châu, Nghệ An. Chàng thủ môn có xuất thân từ gia đình cơ bản, bố làm lao động bình thường còn mẹ bán hoa quả ở chợ gần nhà. Bình là con trai út, phía trên có 1 anh trai.

Cao Văn Bình cùng với bố mẹ và anh trai

Mẹ Bình bán hoa quả ở chợ Diễn Châu

Theo báo Nghệ An, ngay từ nhỏ, Bình đã bộc lộ niềm đam mê với trái bóng tròn và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ gia đình. Thời điểm đó, Bình được biết đến là tiền đạo “khét tiếng” khắp làng trên xóm dưới, là "đầu tàu" đưa đội bóng của mình vô địch các giải đấu do trường, xã tổ chức.

Với tiếng tăm này, Bình đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các huấn luyện viên Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện Diễn Châu (cũ). Năm 2016, Bình được gọi vào đội tuyển bóng đá nhi đồng huyện để tham dự Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An.

Chàng cầu thủ hồi bé

Đây cũng là giải đấu bước ngoặt đưa Cao Văn Bình đến với vị trí thủ môn. Trong giải đấu đó, thủ môn của đội không đáp ứng được nhu cầu chuyên môn trong khi vóc dáng của Bình cao hơn bạn bè đồng trang lứa nên được chọn vào thử sức. Chàng cầu thủ đã thể hiện xuất sắc và gây ấn tượng, vị trí thủ môn gắn với Bình từ đó.

Sau giải đấu, Bình lọt vào “mắt xanh” của các tuyển trạch viên “lò” Sông Lam Nghệ An (SLNA). Anh chàng đã thuyết phục bố mẹ cho theo nghiệp quần đùi áo số ở trung tâm đào tạo cách nhà khoảng 40km.

Tuy nhiên trong những năm đầu tiên tại đội trẻ SLNA, Bình không thể hiện được hết năng lực. Theo Báo Nghệ An, suốt từ U11 đến U15, Bình chỉ là thủ môn dự bị trong các đội tuyển trẻ của SLNA. Đã có lúc Bình mất niềm tin ở bản thân và đã nghĩ tới việc dừng lại niềm đam mê chơi bóng để về quê tiếp tục học tập. Rất may điều đó đã không xảy ra khi anh chàng này đã nỗ lực hết mình để bứt lên.

"Em đã suy nghĩ, đắn đo khá nhiều giữa việc trở về quê, hay tiếp tục ở lại phấn đấu. Các thầy cũng đã khá lo lắng cho tương lai của em, bởi nếu cứ chơi như thế thì sẽ rất khó để tiếp tục đứng vững ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Nhưng nếu trở về, tương lai của em cũng thật bấp bênh. Em đã không còn duy trì được khả năng học văn hóa như trước, sẽ khó có thể đậu vào các trường đại học. Chính vì vậy, em đã đặt quyết tâm phải vượt qua được những điểm yếu của bản thân, để tiếp tục theo đuổi con đường bóng đá chuyên nghiệp" - Cao Văn Bình chia sẻ về quãng thời gian khó khăn.

Con đường theo đuổi bóng đá của Cao Văn Bình khá gập ghềnh

Sau đó, theo Dân Việt, với sự nỗ lực ấn tượng, Cao Văn Bình được HLV Hoàng Anh Tuấn tin tưởng trao cơ hội tập huấn tại Đức và trở thành người bắt chính của U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á. Năm 2022, thủ thành cao 1m83 này cũng được HLV Gong Oh-Kyun triệu tập lên U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2022 nhưng bị loại phút chót.

Năm 2023, thủ môn Cao Văn Bình của SLNA là một trong những thủ thành trẻ nhất lịch sử được trao cơ hội bắt chính tại V.League khi mới 18 tuổi. Năm 2025, Cao Văn Bình cũng có mặt trong danh sách U22/U23 Việt Nam dự ASEAN U23 Championship và SEA Games 33.

Tại vòng chung kết U23 Châu Á, với sự tỏa sáng của Trần Trung Kiên, Cao Văn Bình đã ngồi trên ghế dự bị phần lớn hành trình của U23 Việt Nam. Tuy nhiên ngay khi được có cơ hội ra sân trong trận với U23 Hàn Quốc vừa qua, chàng thủ môn đã thể hiện cực kỳ xuất sắc, chứng minh năng lực của mình. Vì vậy anh chàng cũng được kỳ vọng sẽ phát triển hơn nữa trong tương lai.