5 thói quen đi bộ đơn giản giúp người sau 50 tuổi cải thiện thể lực hiệu quả

Nhiều người sau 50 tuổi rời phòng gym trong tình trạng cứng cơ, mệt mỏi do các máy tập thường tập trung cô lập từng nhóm cơ và chưa chú trọng đầy đủ đến yếu tố thăng bằng, phối hợp vận động. Trong khi đó, theo các chuyên gia thể lực, nền tảng của sức khỏe bền vững lại nằm ở nhịp điệu, tư thế và sự vận động toàn thân đều đặn.

Theo trang tin sức khỏe Eat This Not That , các kiểu đi bộ dưới đây được nhiều chuyên gia đánh giá là mang lại lợi ích vận động rõ rệt và đặc biệt phù hợp với người sau 50 tuổi khi thực hiện đúng kỹ thuật.

Đi bộ nhanh kết hợp đánh tay

Đánh tay đúng cách giúp tăng hiệu quả vận động khi đi bộ (Ảnh: Shutterstock)

Đi bộ nhanh kết hợp đánh tay giúp huy động đồng thời cơ vai, lưng trên và cơ lõi, từ đó làm tăng mức tiêu hao năng lượng mà không cần tăng tốc độ di chuyển. Khi phần thân trên hoạt động tích cực hơn, đôi chân cũng phải làm việc hiệu quả hơn để giữ ổn định cơ thể.

Theo các chuyên gia thể lực, thói quen này giúp cải thiện tư thế, tăng cường sức khỏe tim mạch trong khi vẫn duy trì mức tác động thấp lên các khớp. Việc duy trì đều đặn còn góp phần nâng cao sức bền tổng thể.

Đi bộ xen kẽ thay đổi tốc độ

Thay đổi tốc độ khi đi bộ giúp cải thiện sức bền tim mạch (Ảnh: Shutterstock)

Việc thay đổi tốc độ khi đi bộ giúp tim và phổi được thử thách hiệu quả hơn so với việc duy trì một nhịp đi đều. Các quãng tăng tốc ngắn xen kẽ giai đoạn phục hồi giúp duy trì cường độ vận động mà không gây quá tải.

Đi bộ lên dốc

Đi bộ lên dốc giúp kích hoạt mạnh mẽ cơ mông và bắp chân, đồng thời gia tăng mức tiêu hao năng lượng. Theo các chuyên gia vận động, đi bộ lên dốc đúng tư thế còn giúp giảm áp lực lên khớp gối so với việc đi nhanh trên mặt phẳng.

Ngay cả những con dốc nhẹ cũng mang lại lợi ích rõ rệt nếu được duy trì đều đặn trong sinh hoạt hằng ngày.

Đi bộ sang ngang

Di chuyển sang ngang giúp kích hoạt các nhóm cơ vùng hông và cơ ổn định - những nhóm cơ thường ít được sử dụng khi đi bộ thông thường. Bài tập này góp phần cải thiện khả năng thăng bằng và phối hợp vận động, đặc biệt quan trọng với người lớn tuổi.

Đi bộ lùi

Đi bộ lùi là cách đơn giản để thử thách khả năng kiểm soát chuyển động (Ảnh: Shutterstock)

Đi bộ lùi buộc não bộ và cơ bắp phối hợp nhiều hơn so với đi bộ thông thường. Kiểu vận động này giúp cải thiện khả năng kiểm soát chuyển động, hỗ trợ tăng cường sức mạnh phần thân dưới và thử thách thăng bằng ở mức an toàn.

Theo Eat This Not That , ngay cả những quãng đi bộ lùi ngắn cũng có thể mang lại lợi ích tích cực cho thể lực tổng thể nếu được thực hiện đều đặn.