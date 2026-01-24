Tiệm bánh mỳ có tiếng ở TPHCM bất ngờ thông báo đóng cửa vĩnh viễn

Mới đây trên trang chính thức, tiệm bánh mỳ Mil Toast House đến từ Hàn Quốc chính thức nói lời chia tay với thực khách. Cụ thể, cửa tiệm thông báo sẽ đóng cửa vĩnh viễn.

Lý do đóng cửa cũng được phía thương hiệu nêu rõ, sau hơn 1 năm mở cửa tại Việt Nam, tiệm bánh muốn mang tới cho thực khách những chiếc bánh mỳ đúng tinh thần từ Hàn Quốc.

Tuy nhiên do những khó khăn hiện tại và chưa tìm được phương án giải quyết phù hợp để vận hành, nên cửa tiệm sẽ bán hết vào ngày 21/1 và đóng cửa vĩnh viễn từ ngày 22/1.

Được biết, cửa tiệm nằm trên đường Cao Thắng, phường Bàn Cờ, TPHCM. Hơn một năm qua, đây là địa điểm khá thu hút thực khách trẻ muốn trải nghiệm hương vị mới lạ của bánh mỳ Hàn Quốc.

Bên dưới bài chia sẻ của cửa tiệm cũng nhận về nhiều ý kiến từ phía thực khách. Trong đó không ít người bày tỏ sự tiếc nuối vì phải chia tay với quán hàng quen thuộc.

Món bánh mỳ muối 6 vị khác nhau của cửa tiệm (Ảnh: Mil Toast House).

Cùng với đó, những cuộc tranh luận diễn ra sôi nổi trên các diễn đàn ẩm thực nhằm phân tích nguyên nhân vì sao cửa tiệm phải dừng bước. Không ít người cho rằng, chất lượng bánh và dịch vụ tại đây là điểm cộng. Tuy nhiên nếu so với mặt bằng chung, mức giá có phần nhỉnh hơn.

"Việc một thương hiệu bánh mỳ Hàn Quốc xuất hiện có thể sẽ khó cạnh tranh với nơi được ví như thiên đường bánh mỳ ở Việt Nam. Chưa kể đến việc bánh mỳ Việt Nam rất đa dạng với mức giá vừa túi tiền của số đông hơn.

Chuyện cửa tiệm đóng cửa có thể thấy ngành kinh doanh dịch vụ ăn uống tại các thành phố lớn đang cạnh tranh rất khốc liệt", tài khoản An Nhiên nhận định.

Bên cạnh đó, ngoài những lời nhận xét về hương vị, một số thực khách chỉ ra điểm hạn chế khách quan có thể khiến lượng khách tới cửa tiệm bị ảnh hưởng. Đó là do vị trí cửa hàng nằm ở đường một chiều, gây khó khăn cho việc tiếp cận.

Là một trong những thương hiệu bánh nổi tiếng ở Hàn Quốc và có mặt tại Thái Lan, Malaysia, Mil Toast House khi xuất hiện ở Việt Nam hơn một năm trước cũng nhận được sự quan tâm lớn. Tiệm bánh nổi tiếng với món bánh mỳ muối, bánh mỳ hấp, với mức giá từ 65.000 đồng/chiếc.

Trước đó vào tháng 1/2025, tiệm bánh mỳ này cũng vướng phải lùm xùm, nhận về không ít ý kiến trái chiều.

Cụ thể trong phần thực đơn, phần bánh mỳ hấp có ghi "chọn 2 bánh". Điều này gây tranh cãi bởi có thực khách cho rằng cửa tiệm ép khách phải mua 2 chiếc cùng lúc trong khi nhu cầu có thể chỉ cần một chiếc.

Với một chiếc bánh cơ bản có giá 75.000 đồng. Loại bánh nhân khoai lang hoặc hạt dẻ có giá 85.000 đồng/chiếc. Vậy nếu muốn mua, khách phải chọn 2 bánh với giá từ 150.000 đồng đến 170.000 đồng tùy loại.

Sau khi gây tranh cãi, cuối cùng đại diện của cửa tiệm đã lên tiếng chính thức về thông tin liên quan tới món bánh mỳ hấp.

Cụ thể, đại diện cửa tiệm giải thích, theo quy định chung, mỗi lần hấp bánh sẽ phải hấp 2 chiếc trong một chiếc xửng. Thời gian hấp bánh khá lâu nên mỗi lần hấp, cửa tiệm sẽ làm luôn 2 cái để tối ưu thời gian.

Mặc dù vậy, lời giải thích này cũng chưa khiến số đông thực khách thấy thỏa mãn bởi nhiều người cho rằng nhu cầu thực tế của khách hàng mới là vấn đề cần được ưu tiên hàng đầu.