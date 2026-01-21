Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thương hiệu thời trang 12 tuổi nói lời "tạm biệt", tâm thư nêu nguyên nhân khép lại hành trình

21-01-2026 - 21:43 PM | Lifestyle

Thương hiệu thời trang 12 tuổi nói lời "tạm biệt", tâm thư nêu nguyên nhân khép lại hành trình

Thương hiệu thời trang Her25 vừa thông báo trên trang fanpage rằng sẽ đóng cửa sau 12 năm hoạt động.

Tối 21/1, fanpage chính thức của thương hiệu thời trang 12 năm tuổi Her25 bất ngờ chia sẻ thông tin lời tạm biệt - thông báo đóng cửa thương hiệu sau thời gian 12 năm phát triển (2014-2026).

Ảnh: Her25

Cụ thể, thương hiệu chia sẻ: "Mười hai năm không dài nếu đặt trong dòng chảy lịch sử, nhưng đủ dài để một cái tên trở thành ký ức chung của rất nhiều phụ nữ.

Her25 bắt đầu từ một góc nhỏ trong phố cổ, khi “her” đơn giản là một không gian dành cho những ai yêu sự thanh lịch, tinh tế và chậm rãi. Ở đó, thời trang không chỉ là quần áo, mà là cách sống, cách lựa chọn, cách hiện diện giữa đời sống đô thị nhiều biến động.

Từ 2014 đến 2026, Her25 đã đi qua nhiều thế hệ người yêu thời trang, chứng kiến những thay đổi nhanh chóng của xu hướng, của thị hiếu, của nhịp sống. Có những giai đoạn nhẹ nhàng và rực rỡ, cũng có những khoảng lặng đầy hoang mang. Nhưng dù ở trạng thái nào, Her25 vẫn lặng lẽ đồng hành cùng các tín đồ thời trang đã chọn gắn bó.

Sau bao thử nghiệm, lùi lại, rồi lại tiến lên theo cách riêng. Có lúc rất rõ ràng, có lúc mơ hồ, có lúc tự nghi ngờ chính mình...".

Thương hiệu chia sẻ, “Lời tạm biệt” hôm nay là một chia sẻ rằng mọi hành trình đều có điểm dừng, để khép lại một chương đã hoàn thành trọn vẹn vai trò của nó. Cùng với đó, thương hiệu cũng cho biết sẽ có chương trình ưu đãi, như là lời tri ân cuối cùng Her25 dành cho tất cả các tín đồ thời trang đã theo Her trong một khoảng thời gian đủ dài để hiểu, đủ lâu để nhớ.﻿

Mỹ nhân được cả showbiz nâng niu như báu vật, 42 tuổi vẫn là "bức họa" thời trang triệu người mê

Minh Ánh

Nhịp sống thị trường

