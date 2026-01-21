Lựa chọn khác biệt số đông của thiếu gia Vingroup

Trước thềm hôn lễ, mạng xã hội vừa qua đang truyền tay hình ảnh được cho là ảnh cưới của Phạm Nhật Minh Hoàng và Á hậu Phương Nhi. Từ concept đến bối cảnh cho thấy 2 khung hình tách rời không gì khác chính là cùng bộ bức ảnh. Đây cũng là lần đầu tiên cặp đôi đình đám gián tiếp chia sẻ về ngày trọng đại trên trang cá nhân riêng tư.

Đáng nói bộ ảnh lần này mang đến một tinh thần rất khác so với hình ảnh công chúng vẫn thường thấy về thiếu gia nhà Vingroup trong những sự kiện công khai trước kia. Khi ấy, Minh Hoàng gắn với phong thái nghiêm túc, chỉn chu, anh thường xuất hiện cùng suit tối màu và những chiếc caravat thuộc 2 tone màu vàng và đỏ, tạo nên cảm giác điềm đạm và chuẩn mực của một doanh nhân trẻ.

Ảnh Như Hoàn.

Bộ ảnh cưới lần này lại mang sắc thái khác, vẫn là suit tối màu, nhưng cách phối cùng khăn choàng sáng, đặt trong không gian phông xanh đậm và sự xuất hiện của ngựa trắng khiến tổng thể mang hơi hướng thời trang và cảm xúc hơn. Không quá phô trương, cũng không chạy theo sự rực rỡ thường thấy ở ảnh cưới truyền thống, bộ ảnh tạo ấn tượng bằng sự tiết chế và không khí trầm lắng.



Phản ứng của công chúng vì thế cũng nghiêng nhiều về sự ngạc nhiên. Phần lớn cho rằng bức ảnh đã làm nổi bật vẻ ngoài điển trai của Minh Hoàng, cho thấy một sắc thái khác mang hơi hướng thời trang, chất nghệ và có phần phóng khoáng của nam doanh nhân Gen Z.

Dẫu vậy, cũng xuất hiện một số quan điểm từ netizen cho rằng lựa chọn ảnh với concept thiên về cảm xúc và thẩm mỹ là khá đặc biệt, có phần xa lạ nếu đặt cạnh các bộ ảnh cưới truyền thống tại Việt Nam vốn chuộng những gam màu sáng ấm và không khí hân hoan.

Ảnh IGNV

Nếu đặt trong bối cảnh rộng hơn của ảnh cưới hiện đại, lựa chọn này không phải điều quá xa lạ. Trong những năm trở lại đây, nhiều cặp đôi thường hướng đến kiểu chụp ảnh cưới mang tính kể chuyện, chú trọng không gian, ánh sáng và cảm xúc thay vì màu sắc tươi sáng hay bố cục an toàn. Những bộ ảnh như vậy thường xuất hiện trên các tạp chí thời trang, nơi ranh giới giữa ảnh cưới và ảnh nghệ thuật được làm mờ đi.

Một trong những ví dụ tiêu biểu nhất chính là ảnh cưới của Taeyang (BIGBANG) và Min Hyo Rin được công bố trên tạp chí Dazed Korea năm 2018. Trong một khung hình được chụp tại bờ biển Hawaii, Min Hyo Rin và Taeyang cùng cưỡi ngựa trên bãi biển, khung hình đen trắng giúp làm giàu cảm xúc. Khung hình này được ca ngợi là một trong những wedding editorial ấn tượng nhất của Kbiz, không chỉ bởi vẻ đẹp thị giác mà còn bởi tinh thần tự do, lãng mạn và rất thời trang.

Ảnh Dazed

Tương tự, việc giản lược màu sắc cũng cũng giúp người xem tập trung hơn vào biểu cảm của nhân vật chính, ảnh đen trắng vì thế luôn được xem là lựa chọn an toàn nhưng tinh tế, thường dành cho những bộ ảnh editorial quan trọng nhất.

Hailey và Justin Bieber cũng từng hướng đến tinh thần tương tự cho ảnh cưới của mình. Album cưới của họ ưu tiên tông màu trung tính, ánh sáng tự nhiên và bố cục tối giản, khiến nhiều khung hình trông như những trang bìa Vogue hơn là ảnh cưới đơn thuần. Đây được xem là lựa chọn mang tính timeless, giúp hình ảnh giữ được giá trị thẩm mỹ lâu dài thay vì chạy theo xu hướng ngắn hạn.