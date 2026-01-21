Vợ chồng U70 về quê dưỡng già, không làm phiền con cháu: Xây biệt thự 125m², tận hưởng cuộc sống bình yên mỗi ngày

Không ít người mơ về một không gian sống đủ yên tĩnh để nghỉ ngơi thật sự sau khi rời guồng quay công việc. Với cặp vợ chồng hưu trí ở Chiết Giang (Trung Quốc), họ đã chọn xây dựng một căn nhà rộng 125m², đẹp như biệt thự trên khu đất có sân vườn lên tới hơn 700m². Ngôi nhà không chạy theo sự hào nhoáng hay đồ đạc đắt tiền, mà tập trung vào trải nghiệm sinh hoạt: thoáng đãng, nhiều ánh sáng, bố cục gọn gàng và dễ ở. Ngay khi bước vào, không gian mang lại cảm giác thư thái rõ rệt, bình yên và nhẹ nhàng đúng nghĩa.

Tổng thể không gian

Ngôi nhà cao 3 tầng, diện tích xây dựng 125m², nằm trên khu đất có sân vườn rộng khoảng 700m², tổng chiều cao nhà vào khoảng 10m. Riêng tầng 2 và tầng 3 cộng lại đã gần 7m, vì vậy không gian bên trong hoàn toàn không tạo cảm giác thấp hay bí.

Tầng 1 được thiết kế theo dạng mở, kết nối liền mạch phòng khách, phòng ăn và bếp. Toàn bộ sàn được lát gạch xám nhạt xuyên suốt, giúp không gian lúc nào cũng sáng và thoáng mắt. Đáng chú ý, gia chủ sẵn sàng bỏ hẳn một phòng ngủ ở tầng trệt để làm phòng khách thông tầng. Sự đánh đổi này mang lại hiệu quả rõ rệt: cảm giác rộng mở ngay từ cửa vào, tạo cảm giác không gian như được "kéo giãn" tối đa.

Phối màu nội thất, thiết kế ánh sáng

Toàn bộ căn nhà xoay quanh 3 gam màu chủ đạo: nâu trầm, xám nhạt và gỗ óc chó đen. Từ hệ tủ, sofa cho đến bàn trà đều được thống nhất về chất liệu và màu sắc, tạo cảm giác liền mạch, gọn gàng. Nhìn vào là thấy ngay sự chỉn chu trong cách bài trí, mang lại cảm giác vững chãi, bền bỉ và dễ chịu khi sinh hoạt lâu dài.

Tầng 1 và tầng 2 đều được bố trí những mảng tường kính lớn, mở trọn tầm nhìn ra sân vườn xanh mát. Chỉ cần ngồi trên sofa là có thể nhìn thẳng ra bên ngoài, không bị che chắn, ánh sáng tự nhiên tràn ngập không gian từ sáng đến chiều, gần như không cần bật đèn.

Lên tầng 2 là khu vực phòng đọc mở, tiếp tục sử dụng cửa kính lớn để tận dụng ánh sáng. Với nhịp sống nghỉ hưu, mỗi ngày vợ chồng đều có thể ngồi ở đây đọc sách, uống trà, ngắm vườn cây, mọi thứ diễn ra chậm rãi và nhẹ nhõm một cách rất tự nhiên.

Không gian phòng ngủ

Phòng ngủ được thiết kế theo phong cách tối giản, sử dụng tông kem kết hợp gỗ sáng làm chủ đạo. Sàn gỗ tự nhiên mang lại cảm giác ấm áp, dễ chịu, vừa bước vào đã thấy thư giãn. Không gian hạn chế tối đa đồ đạc, chỉ giữ lại những món thật sự cần thiết, tạo sự thoáng đãng và yên tĩnh, đúng tinh thần nghỉ ngơi sau một ngày dài.

Cuộc sống sân vườn

Tận dụng khuôn viên sân vườn rộng rãi, cặp vợ chồng hưu trí bố trí một khoảng sân nhỏ phía trước với hồ cá, tạo điểm nhấn thư giãn cho không gian sống. Phía sau nhà là vườn rau xanh mát, kết hợp nuôi thêm gà vịt để phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Những lúc rảnh rỗi, họ trồng hoa, chăm vườn, hái rau; khi cần trứng chỉ việc ra vườn nhặt. Nhịp sống chậm rãi, tự chủ và gần gũi thiên nhiên này chính là điều khiến nhiều người mơ ước cho quãng đời nghỉ hưu.

Theo Toutiao