Nam thần phim giờ vàng 3 năm "mất hút" khỏi màn ảnh, chuyển nghề rao bất động sản, phụ vợ bán bún

Nam thần đình đám màn ảnh nhỏ một thời

Hồng Đăng là một trong những diễn viên truyền hình nổi bật trên màn ảnh nhỏ, đặc biệt ở loạt phim giờ vàng VTV. Sinh năm 1984 tại Hà Nội, anh tốt nghiệp Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và sớm khẳng định tài năng diễn xuất qua hàng loạt vai diễn ấn tượng.

Hồng Đăng từng là gương mặt nổi bật của làng phim ảnh phía Bắc

Từ vai diễn trong các phim chính luận xã hội cho tới những bộ phim tình cảm, gia đình, xã hội đương đại, Hồng Đăng từng là gương mặt quen thuộc và được yêu mến. Anh ghi dấu ấn với các dự án như Cầu vồng tình yêu, Người phán xử, Cả một đời ân oán, Hướng dương ngược nắng và Hương vị tình thân.

Các vai diễn này không chỉ phủ sóng trên nhiều kênh truyền hình quốc gia mà còn tạo được tiếng vang trong cộng đồng khán giả khắp cả nước.

Năm 2018, Hồng Đăng được vinh danh Nam diễn viên ấn tượng tại VTV Awards nhờ vai “Phong” trong Cả một đời ân oán - một nhân vật có chiều sâu tâm lý, vừa phức tạp vừa giàu cảm xúc, khiến khán giả nhớ mãi. Đây là một trong những bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh.

Tên tuổi của nam diễn viên gắn liền với nhiều bộ phim truyền hình đình đám

Sự nghiệp diễn xuất của Hồng Đăng tiếp tục thăng hoa với các vai diễn đa dạng và sắc nét. Vai “Đức” trong bộ phim Thương ngày nắng về (năm 2022) cũng nhận được nhiều đánh giá tích cực từ người xem, bởi sự nhập vai tự nhiên và cảm xúc chân thực của anh trong vai ông bố trẻ, đầy tâm sự.

Tuy nhiên, sau năm 2022, sự nghiệp trên màn ảnh của nam diễn viên bỗng dừng lại đầy bất ngờ. Một ồn ào liên quan đến đời tư khi anh đang ở nước ngoài khiến dư luận xôn xao và tạo ra một bước ngoặt trong con đường nghệ thuật của anh. Từ đó, anh nghỉ việc tại Nhà hát Kịch Hà Nội.

Kể từ sau Thương ngày nắng về, Hồng Đăng cũng không xuất hiện trong các phim mới phát sóng và cũng không có tên trong các dự án giải trí trong nước. Dù vẫn có những thông tin râm ran về khả năng anh quay trở lại màn ảnh, nhưng tính đến đầu năm 2026, anh vẫn chưa chính thức tái xuất trên phim truyền hình hay điện ảnh.

Tuy nhiên 3 năm qua, Hồng Đăng không còn xuất hiện trên màn ảnh

Cuộc sống sau 3 năm nghỉ đóng phim

Sau hơn 3 năm tạm ngừng hoạt động nghệ thuật, Hồng Đăng gần đây gây chú ý khi xuất hiện trên mạng xã hội TikTok với vai trò môi giới bất động sản. Trên nền tảng này, anh giới thiệu và rao bán các căn hộ, dự án đắt đỏ, nhiều căn có giá trị hàng chục tỷ đồng.

Theo ghi nhận, tài khoản TikTok của Hồng Đăng chuyên đăng các video giới thiệu bất động sản cao cấp và đã thu hút hơn 3000 người theo dõi chỉ trong thời gian ngắn. Dưới phần bình luận, anh còn tích cực tương tác với người xem, trò chuyện, trả lời thắc mắc và giới thiệu chi tiết các sản phẩm mà mình đang rao bán.

Một số bài đăng và clip của anh còn đề cập đến các dự án bất động sản hạng sang với giá tới gần 400 triệu đồng/m2, đánh dấu một bước chuyển mạnh mẽ từ nghệ thuật sang lĩnh vực bất động sản.

Gần đây, Hồng Đăng chuyển sang làm môi giới bất động sản

Trước khi dấn thân vào lĩnh vực mới, Hồng Đăng dành thời gian phụ giúp vợ quản lý các quán ăn mà gia đình đang điều hành. Một trong những quán được nhắc đến là quán bún riêu tóp mỡ ở Hà Nội, nơi anh từng được bắt gặp tất bật phụ vợ bê bún, dắt xe cho khách và chăm sóc khách tới ăn.

Điều này khiến khán giả bất ngờ, bởi hình ảnh “nam thần” giờ vàng VTV giờ đây lại xuất hiện giản dị, gần gũi trong vai trò nhà kinh doanh, phục vụ quán ăn cùng vợ. Chia sẻ với Dân Trí, Hồng Đăng cho biết, anh không ngại khi ra quán hỗ trợ bà xã, thậm chí còn vui vẻ, hài lòng.

Anh còn phụ vợ bán quán ăn

Ngoài bất động sản và kinh doanh quán ăn, Hồng Đăng còn từng thử sức trong lĩnh vực mua bán ô tô và sản xuất nội dung liên quan tới xe trên kênh YouTube riêng. Những video này hướng tới cộng đồng yêu xe, chia sẻ kinh nghiệm và đánh giá các dòng xe khác nhau.

Tuy nhiên, video gần nhất trên kênh YouTube này được đăng tải khoảng 6 tháng trước, và hiện hoạt động của kênh không còn đều đặn như trước. Điều này cho thấy nam diễn viên đang khai thác nhiều hướng kinh doanh khác nhau, nhưng chưa tập trung vào một dòng nội dung nào một cách chuyên sâu trong thời gian dài.

Nam diễn viên cũng từng thử sức trong lĩnh vực mua bán ô tô

Nhờ hướng đi kinh doanh ổn định và hiệu quả, Hồng Đăng vẫn duy trì được cuộc sống đủ đầy, dư dả dù đã rời xa màn ảnh trong thời gian dài. Vợ chồng nam diễn viên hiện sở hữu hai bất động sản có giá trị, không gian sống rộng rãi, khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Gia đình anh chủ yếu sinh hoạt trong căn biệt thự 5 tầng nằm ở vị trí đắc địa với ba mặt tiền ngay khu vực trung tâm Hà Nội. Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại, tinh tế, sử dụng gam màu ấm làm chủ đạo, tạo cảm giác sang trọng nhưng vẫn gần gũi. Các không gian được bố trí khéo léo để đón tối đa ánh sáng tự nhiên, giúp căn biệt thự luôn thông thoáng, tràn ngập ánh nắng và mang lại cảm giác ấm áp cho cả gia đình.

Nhà mặt tiền ở trung tâm Hà Nội của gia đình Hồng Đăng



