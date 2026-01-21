Touliver lặng lẽ xem ảnh Tóc Tiên suốt chuyến bay

Sau một thập kỷ đồng hành, Tóc Tiên và Touliver đã chính thức khép lại cuộc hôn nhân trong sự ngỡ ngàng xen lẫn tiếc nuối của nhiều người. Dẫu vậy, cách cả hai lựa chọn ứng xử sau ly hôn lại rất văn minh, tốt đẹp và nhẹ nhàng. Đúng như cách Tóc Tiên nói, họ chỉ dừng lại hành trình làm vợ chồng nhưng vẫn là đồng nghiệp, bạn bè. Ngoài ra, nhìn cách Touliver thể hiện với Tóc Tiên trong giai đoạn cả hai đang dành thời gian suy ngẫm trước khi đưa ra quyết định đường ai nấy đi cũng khiến netizen cho rằng anh luôn dành sự "ngoại lệ" đặc biệt cho người vợ cũ.

Như mới đây, trên Threads bất ngờ lan truyền bài đăng một cư dân mạng tiết lộ từng đi chung chuyến bay với Touliver và Rhymatis. Người này vô cùng ngưỡng mộ khi nhìn thấy Touliver lặng lẽ xem ảnh vợ, liên tục zoom ra zoom vào để xem kỹ. Người này cho biết trong suốt hành trình, màn hình điện thoại của Touliver gần như chỉ hiện hình Tóc Tiên.

"Team qua đường" tiết lộ từng bắt gặp Touliver xem ảnh Tóc Tiên suốt chuyến bay (ảnh: @phomaii)

Bài đăng này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi nó vẽ nên một lát cắt khác về Touliver. Bên ngoài trầm lặng, ít nói và có phần lạnh lùng, nhưng trong cách yêu, anh lại rất ấm áp như thế. Không phô trương trên mạng xã hội, không cần lời hoa mỹ, chỉ một hành động giản dị cũng đủ để người chứng kiến cảm nhận được sự yêu thương và trân trọng mà Touliver dành cho Tóc Tiên.

Câu chuyện này đã xảy ra vào năm 2022 nhưng nay "team qua đường" mới chia sẻ công khai. Việc một kỷ niệm cũ bất ngờ được nhắc lại không nhằm khơi gợi tiếc nuối, mà giống như lời nhắc rằng hành trình đã đi qua của Tóc Tiên và Touliver từng rất đẹp.

Dù khoảnh khắc trên đã diễn ra vào 4 năm trước nhưng cho thấy cách yêu lặng lẽ, ấm áp của Touliver từng dành cho Tóc Tiên (ảnh: FBNV)

Tóc Tiên và Touliver nên duyên từ một chương trình âm nhạc, ban đầu cả hai yêu kín tiếng đến sau khi kết hôn mới thoải mái chia sẻ cuộc sống hơn. Cả hai không xây dựng hình ảnh quá hào nhoáng, mà chia sẻ với khán giả những khoảnh khắc sinh hoạt thường ngày trong căn biệt thự chung. Touliver nhiều lần đăng ảnh “dìm vợ” đầy hài hước, còn Tóc Tiên là một bà nội trợ đảm đang chăm sóc chồng bằng những bữa ăn xịn như nhà hàng.

Dù vẻ ngoài nghiêm túc nhưng Touliver từng không ngại pha trò mỗi khi bên Tóc Tiên (ảnh: FBNV)

Tóc Tiên và Touliver còn thể hiện sự tử tế qua cách nhắc về nhau sau khi ly hôn. Tóc Tiên nhắn nhủ Touliver: "Em muốn gửi lời chân thành nhất đến anh- người đồng hành 10 năm của em: Cảm ơn vì đã bên nhau 10 năm qua. Không biết cảm ơn bao nhiêu cho đủ. Mong rằng mỗi người trong chúng ta đều có thể nhẹ nhàng bước tiếp hành trình của riêng mình".

Touliver cũng chia sẻ: "Gửi đến một chương đẹp đã góp phần tạo nên con người tôi của ngày hôm nay. Cảm ơn và luôn trân trọng".