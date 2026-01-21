Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cô dâu Phương Nhi quá xinh!

Cô dâu Phương Nhi quá xinh!

Phương Nhi đẹp cỡ này hỏi sao ai cũng hóng đám cưới.

Trước thềm lễ cưới, cái tên Phương Nhi bất ngờ được cư dân mạng nhắc lại với tần suất dày đặc. Lý do không chỉ đến từ thông tin cô chuẩn bị kết hôn, mà còn bởi việc đã khá lâu rồi Phương Nhi gần như vắng bóng trong các hoạt động giải trí, khiến nhiều người càng thêm tò mò ngày "thần tiên tỷ tỷ" trở thành cô dâu sẽ xinh đẹp đến mức nào?

Mới đây, đoạn clip hậu trường Phương Nhi chụp ảnh cho một thương hiệu váy cưới bất ngờ hot trở lại, hút hơn 1,2 triệu view. Dù chỉ làm mẫu ảnh nhưng visual của nàng hậu vẫn nhanh chóng gây sốt. Trong thiết kế váy cưới bồng bềnh, tông trang điểm nhẹ nhàng cùng kiểu tóc thanh lịch, Phương Nhi toát lên vẻ đẹp mong manh, dịu dàng như công chúa.

Từ đoạn clip hậu trường được chia sẻ, nhiều khán giả tin rằng ngày Phương Nhi chính thức khoác lên mình chiếc váy cưới dành riêng cho bản thân chắc chắn sẽ còn “bùng nổ” hơn gấp nhiều lần.

Hậu trường Phương Nhi diện váy cưới chụp mẫu gây sốt trở lại, hút hàng triệu lượt xem (Nguồn: Tổng hợp)

Phương Nhi làm mẫu thôi mà đã xinh như thế này! (ảnh: FBNV)

Chỉ còn ít ngày nữa, Phương Nhi sẽ chính thức trở thành cô dâu (ảnh: FBNV)

Phương Nhi là Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022, cô nhanh chóng nổi bật nhờ vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào, được cộng đồng gọi bằng những biệt danh như "thần tiên tỷ tỷ", "ngọc nữ thế hệ mới". Không chỉ sở hữu ngoại hình chuẩn mực với gương mặt khả ái và nụ cười ngọt lịm, Phương Nhi còn có học vấn đáng nể khi theo học Luật Thương mại Quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội, cùng khả năng giao tiếp bằng nhiều ngoại ngữ, bao gồm cả tiếng Tây Ban Nha.

Phương Nhi được kỳ vọng là "át chủ bài" của Việt Nam tại đấu trường quốc tế. Đúng như mong đợi, năm 2023, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss International 2023 tổ chức tại Nhật Bản. Trên sân khấu, Á hậu 2002 gây ấn tượng với phong thái tự tin, khả năng trình diễn tốt và gương mặt đậm chất Á Đông. Chung cuộc, cô lọt vào Top 15, thành tích này vừa đủ để khiến khán giả tự hào, nhưng đồng thời cũng khiến không ít người tiếc nuối khi Phương Nhi hoàn toàn có tiềm năng tiến xa hơn.

Tháng 1/2025, cô tổ chức lễ ăn hỏi với Phạm Nhật Minh Hoàng - con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Buổi lễ được tổ chức ấm cúng, riêng tư, gần như không có sự tham gia của truyền thông, đúng với phong cách kín tiếng mà Phương Nhi luôn theo đuổi. Từ sau lễ ăn hỏi, người đẹp Thanh Hóa gần như rút lui khỏi làng giải trí, không xuất hiện ở các sự kiện, cũng hạn chế đăng tải trên mạng xã hội.

Đám cưới cặp đôi diễn ra trong 2 ngày 22/1 và 23/1 (ảnh: Như Hoàn)

Tài sản lớn nhất của Tóc Tiên

Theo Hạ Anh

Phụ nữ số

