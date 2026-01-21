Thạc sĩ 30 tuổi bỏ lương 125 triệu đồng/tháng đi bán cơm quê: 1 ngày đi 20.000 bước bưng đồ ăn, doanh thu 700 triệu đồng/tuần

Cơm quê “lên đời” giữa đô thị lớn

“Những món cơm quê cũng có thể trở thành bữa ăn đẹp mắt.” Gần đây, hai nhà hàng chuyên phục vụ cơm quê sáng tạo tại Vũ Hán (Trung Quốc) đã bất ngờ gây chú ý trên mạng xã hội, và thu hút đông đảo thực khách đến trải nghiệm. Với hơn 50 món ăn kết hợp đa dạng hương vị cùng không gian bài trí mang đậm chất núi rừng, các cửa hàng đã nhanh chóng trở thành địa điểm check-in ẩm thực được yêu thích.

Không gian nhà hàng được thiết kế với tông màu ấm, kết hợp các yếu tố như mặt nạ, nhà sàn cùng những mảng tường trang trí bằng thổ cẩm, tổng thể đã tạo nên sắc thái cơm quê vùng núi rõ nét.

Trong khu bếp, các đầu bếp làm việc liên tục với nhiều chảo cùng lúc. Những nguyên liệu đặc trưng như thịt hun khói, lợn đen nuôi thả trên núi cao được chế biến ngay tại chỗ, sau đó bày biện trong các vật dụng như nồi đất thô, chảo đá mang phong cách dân gian. Không ít thực khách vừa lên món đã tranh thủ chụp ảnh, chia sẻ lên mạng xã hội và nhận xét rằng các món ăn trông vừa đẹp mắt lại vừa kích thích vị giác.

Trên thực đơn, hơn 50 món ăn đều được sáng tạo lại từ các món cơm quê nhà của chủ nhà hàng, chúng vừa giữ được nét đặc trưng vùng miền, vừa được điều chỉnh hương vị để phù hợp với khẩu vị của số đông thực khách đô thị.

Bỏ mức lương cao để theo đuổi đam mê ẩm thực

Nói về chủ nhà hàng là anh Tào, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, anh vào làm việc tại một doanh nghiệp ở Vũ Hán với vai trò quản lý sản phẩm. Trong 4 năm công tác, anh liên tục đạt nhiều thành tích đáng kể, nhiều lần được công ty khen thưởng, mức lương mỗi tháng lên đến 33.000 NDT/tháng (khoảng 125 triệu đồng). Tuy nhiên, guồng quay công việc đều đặn cùng áp lực đánh giá, chỉ tiêu kéo dài khiến anh dần cảm thấy kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần.

Năm 30 tuổi, do vốn có niềm đam mê du lịch và khám phá ẩm thực, nên anh quyết định nghỉ việc, dứt khoát rẽ hướng sang lĩnh vực nhà hàng, khởi nghiệp với con đường riêng. Quyết định này ban đầu vấp phải sự không đồng tình từ cha mẹ, song sau cùng vẫn nhận được sự thấu hiểu và ủng hộ từ gia đình.

“Cứ nghĩ làm chủ sẽ tự do, thoải mái hơn, nhưng thực tế còn bận rộn hơn cả người đi làm công ăn lương.” Anh Tào thẳng thắn chia sẻ, kinh nghiệm làm quản lý sản phẩm trước đây gần như không thể áp dụng trực tiếp sang lĩnh vực ẩm thực, chỉ hỗ trợ phần nào ở kỹ năng giao tiếp và tư duy dịch vụ mà thôi.

Từ căn bếp nhỏ đến doanh thu hơn 700 triệu đồng mỗi tuần

Thời gian đầu khởi nghiệp, đội ngũ của anh chỉ vỏn vẹn bếp trưởng, nhà thiết kế và vài nhân viên phục vụ. Anh phải kiêm nhiệm nhiều vai trò: đi kiểm tra từng khu vực trong quán, tiếp đón khách, thậm chí vào bếp phụ việc khi cần. Mỗi ngày, số bước đi của anh thường xuyên dao động từ 15.000 đến 20.000 bước, việc ở lại ngủ qua đêm ngay tại cửa hàng là chuyện diễn ra như cơm bữa. Ngay cả khi ra ngoài ăn uống, anh cũng khó dứt khỏi thói quen nghề nghiệp, luôn vô thức phân tích hương vị, cách nêm nếm và phương pháp chế biến của từng món ăn.

Sau một năm bước chân vào ngành, anh Tào bắt đầu dồn sự chú ý về ẩm thực quê hương. Các món ăn ở quê anh vốn nổi bật với vị chua cay, hun khói đậm, hương vị nguyên bản khá kén người ăn, khiến việc biến tấu món ăn đã trở thành bài toán then chốt trong quá trình khởi nghiệp.

Để đưa nhiều món ăn vào thực đơn, anh cùng đội ngũ đã mất gần một tháng liên tục thử nghiệm, điều chỉnh công thức. Trong suốt thời gian đó, cả nhóm gần như ngày nào cũng ăn, đến mức chính anh cũng cảm thấy có lúc “nghe tên món thôi đã thấy ngán”. Song song với việc tinh chỉnh hương vị, anh còn đổi mới cách trình bày để thu hút thực khách hơn.

Thông qua việc cải tiến kỹ thuật chế biến và điều chỉnh nhiều tầng hương vị, anh Tào hướng tới mục tiêu: giữ lại cái hồn mộc mạc của cơm quê, đồng thời dung hòa đặc trưng vùng miền với khẩu vị phổ thông, giúp các món ăn dễ tiếp cận hơn với thực khách đô thị.

Sau gần một năm chuẩn bị, đến tháng 5/2025, cửa hàng đầu tiên mang tên “Ẩm Thực Đất Quê” đã chính thức khai trương tại Vũ Hán. Chỉ sau một tuần hoạt động, lượng khách trung bình mỗi ngày đã ổn định ở mức khoảng 100 lượt. Riêng trong ngày mùng 1 Tết Dương lịch năm 2026, doanh thu của một cửa hàng vượt 50.000 NDT (khoảng 189 triệu đồng), với hơn 230 đơn hàng được ghi nhận. Hiện nay, hai cửa hàng của thương hiệu này duy trì tổng doanh thu hàng tuần ở mức xấp xỉ 200.000 NDT (tương đương khoảng 754 triệu đồng).

Theo anh Tào, các món ăn hiện mới chỉ ở giai đoạn 1.0. Vùng quê anh vẫn còn nhiều phong tục và nét cơm quê đặc sắc chưa được khai thác hết. Trong thời gian tới, anh sẽ tiếp tục đầu tư chiều sâu, hoàn thiện sản phẩm, nhằm truyền tải và gìn giữ tinh hoa văn hóa bản địa bằng cách thể hiện ngày càng tinh tế và hiện đại hơn.