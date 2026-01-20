Nam ca sĩ 4 con, sở hữu biệt thự 500 m2, ở nhà trăm tỷ tại TPHCM nói thẳng về những tin đồn thất thiệt

“Người nghệ sĩ không cần đôi co”

Tại hậu trường chương trình Người kể chuyện tình (phát trên THVL1), ở vai trò giám khảo khách mời, ca sĩ Long Nhật đã chia sẻ đầy suy tư và thẳng thắn về âm nhạc, cũng như cách anh đối diện về những tin đồn “thất thiệt”.

Tại chương trình, Long Nhật tự nhận mình là “tín đồ” của những ca khúc trữ tình, bolero, nhạc vàng, nhạc quê hương - nơi mỗi tác phẩm đều mang trong mình một câu chuyện, một hoàn cảnh ra đời riêng biệt.

Ở vị trí giám khảo, ca sĩ Long Nhật khẳng định sẽ đánh giá thí sinh dựa trên nhiều yếu tố như kỹ thuật thanh nhạc, phong cách biểu diễn, nhưng tiêu chí quan trọng nhất đối với anh vẫn là cảm xúc.

“Khán giả đôi khi không cần hiểu quá nhiều về kỹ thuật, điều quan trọng là người hát có chạm được vào trái tim họ hay không. Dù hát sến hay sang, chỉ cần làm người nghe xúc động là đủ”, anh nhấn mạnh.

Long Nhật trong chương trình Người kể chuyện tình.

Là người từng trải qua cảm giác run rẩy, hồi hộp khi đứng trên sân khấu, ca sĩ Long Nhật đặc biệt thấu hiểu và dành nhiều sự cảm thông cho các thí sinh. Anh cho biết các giám khảo luôn chấm thi bằng sự yêu thương và quan tâm.

“Khi các em quá run, tôi bảo cứ nhìn xuống tôi. Bài nào tôi cũng thuộc, tôi sẽ hát theo để các em bớt căng thẳng. Người nghệ sĩ phải được trân trọng cảm xúc thì mới có thể thăng hoa”, anh nói.

Khi được hỏi về tin đồn “hết thời”, nam nghệ sĩ cho rằng người làm nghề cần kiên định với con đường đã chọn và không ngừng học hỏi. “Tin đồn ngoài kia tôi mặc kệ. Người nghệ sĩ không cần đôi co, hãy trả lời bằng âm nhạc. Tôi thương khán giả, có trách nhiệm với công chúng và với chính bản thân mình”, anh bày tỏ.

Mặc dù đã có hơn 30 năm gắn bó với nghệ thuật, nhưng Long Nhật cũng vẫn đầy nhiệt huyết với nghề khi có những dự định dài hơi cho chặng đường phía trước.

Nam ca sĩ tiết lộ, anh từng hứa với ba mẹ rằng khi đã thành danh sẽ quay về với công việc giảng dạy. Anh trải lòng: “Khi không còn đủ sức biểu diễn nhiều, tôi sẽ chuyển sang làm tổng đạo diễn, sản xuất chương trình, giảng dạy và truyền nghề cho thế hệ trẻ. Đó cũng là cách để tôi tiếp tục sống với đam mê cho đến khi không còn đủ sức khỏe”.

Long Nhật sinh năm 1967 tại Huế. Anh được biết đến là ca sĩ chuyên về dòng nhạc trữ tình quê hương, với giọng hát ấm áp, ngọt ngào. Cha của Long Nhật là nhà thơ, nhà thi pháp Nguyệt Đình. Thời phổ thông, anh theo học trường Quốc học Huế.

Long Nhật nổi tiếng với hàng loạt nhạc phẩm như Mấy nhịp cầu tre, Tình Huế, Chung vầng trăng đợi, Ở hai đầu nỗi nhớ, Nhớ nhau hoài, Lời người ra đi, Hai chuyến tàu đêm, Em yêu anh như yêu câu ví dặm, Ai ra xứ Huế, Gió về miền xuôi…

Long Nhật không ngại tin đồn thất thiệt.

Sở hữu biệt phủ 21 tỷ ở Huế

Nổi tiếng nên nam ca sĩ sinh năm 1967 cũng sở hữu tài sản khủng. Tạp chí Thanh Niên Việt viết, Long Nhật sở hữu một biệt phủ ở Huế do cha mẹ để lại. Cơ ngơi của Long Nhật được xây dựng trong khoảng 1 năm với diện tích hơn 500 m2, nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh, Huế, trị giá 21 tỷ đồng. Trong biệt phủ là nhiều đồ cổ giá trị, kiến trúc được xây dựng đậm chất cung đình Huế xưa, rộng rãi, thoáng mát.

Hiện tại, nam ca sĩ đang sống trong biệt thự nằm ngay mặt tiền trung tâm TP.HCM của em ruột anh. Căn biệt thự này rất rộng lớn. Theo đạo diễn Khương Dừa, cơ ngơi của Long Nhật phải trị giá lên đến 200 tỷ đồng.

Biệt thự ước tính rộng hàng trăm mét vuông, xây dựng theo phong cách cung điện cổ điển phương Tây, kín cổng cao tường. Chỉ riêng chiếc cổng đã được cho là có giá trị bằng cả một căn nhà, đúc đồng trạm trổ rồng phượng. Tường bao quanh biệt thự cũng được điêu khắc kỹ lưỡng và cao vài mét, tạo cảm giác vô cùng bề thế, nguy nga.

Ngay cả phần vỉa hè trước nhà cũng được lát gạch trang trí láng mịn, sạch sẽ, cây cối trồng ngay ngắn, cắt tỉa gọn gàng. Bên trong khuôn viên là khu vườn lớn. Dẫn vào nhà là cầu thang lát đá hoa cương sang trọng, nối tiếp là chiếc cửa gỗ lớn cũng trạm trổ theo phong cách hoàng tộc.

Toàn bộ sàn nhà lát đá bóng loáng, màu sắc trang trí trên tường theo kiểu sơn son thếp vàng cung đình, có cả bức phù điêu đắt giá. Đến cầu thang cũng làm bằng gỗ, uốn lượn. Rất hiếm người dùng toàn gỗ để làm cầu thang như Long Nhật, chứng tỏ anh rất chịu chi. Nguyên một phòng bếp chỉ sử dụng đồ gỗ trạm trổ, từ tủ kệ tới bàn ăn.

Nội thất trong nhà chủ yếu là đồ gỗ đúc nguyên khối, điêu khắc tinh xảo, từ bàn ghế tới đồng hồ, đồ trang trí. Chỉ riêng bộ bàn ghế tiếp khách đã được ước tính lên tới vài trăm triệu vì là đồ gỗ đồng kỵ loại lớn, phải hai người ngồi mới hết một ghế đơn.

Căn biệt thự Long Nhật đang ở tại TPHCM.

Biệt thự của nam ca sĩ ở Huế

Vợ con nam ca sĩ.

Về đời tư, báo Dân Trí viết, sau 25 năm kết hôn, Long Nhật và bà xã có với nhau 4 người con. Anh sống ở TPHCM còn vợ và các con ở Hải Phòng. Dù ít gặp nhau, gia đình nam ca sĩ vẫn hạnh phúc.

Trong chương trình Gõ cửa thăm nhà, Long Nhật dành nhiều lời yêu thương cho bà xã. Anh cho biết vợ là tiểu thư con nhà giàu nhưng chấp nhận bỏ hết tất cả để theo anh. Hành trình hôn nhân của cặp đôi nhiều sóng gió nhưng vợ luôn ở cạnh động viên, cùng anh vượt qua tất cả.

"Anh cảm ơn em khi vợ chồng mình đã rất cố gắng cùng nhau. Hạnh phúc đến với người ta thì chỉ cần cố gắng một, mà vợ chồng mình phải cố gắng tới 100 lần mới có được", ca sĩ tâm sự trong chương trình này.