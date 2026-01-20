Vụ Mercedes bị "bỏ rơi" ở gara gần 2 năm: Tiết lộ số tiền sửa chữa, gửi xe mỗi tháng

Sự việc chiếc Mercedes C250 được một người phụ nữ đem đến gara ô tô ở phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa sửa chữa nhưng gần 2 năm vẫn chưa quay lại lấy đã nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Trên mạng xã hội, mọi người bàn luận sôi nổi và đưa ra nhiều thắc mắc, dự đoán về lý do dẫn đến việc chiếc xe bị “bỏ quên”.

Theo nguồn tin trên báo Dân trí, anh P., chủ đại lý phụ tùng ô tô ở phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa - người đăng tải thông tin tìm chủ xe trên mạng xã hội cho biết, riêng tiền thay thế phụ tùng cho chiếc xe này là 50 triệu đồng. Còn chi phí sơn, sửa chữa tại gara, anh P. không nắm rõ tổng số tiền cụ thể.

Ngoài ra mỗi tháng, anh P. cùng chủ gara còn phải trả thêm 250.000 đồng để gửi chiếc xe tại bãi trông giữ.

Chiếc Mercedes C250 được đưa đến gara sửa từ giữa năm 2024 nhưng đến nay vẫn không ai đến nhận lại.

Trước đó, anh P. đăng tải thông tin, hình ảnh về chiếc xe lên một hội nhóm với mong muốn tìm chủ nhân của phương tiện.

Theo anh P., chiếc xe được một phụ nữ mang tới gara để sửa chữa, sơn lại từ tháng 6/2024. Anh P. là người cung cấp phụ tùng cho gara này.

Khi chiếc xe được sửa chữa xong, anh P. liên hệ với chủ gara để thanh toán tiền phụ tùng thì bất ngờ được biết chủ xe đã không quay lại nhận xe. Anh P. cùng chủ gara đem chiếc xe đi gửi tại bến bãi, chờ khách hàng quay lại giải quyết.

Anh P. không mất liên lạc với khách mà vẫn liên hệ được nhiều lần. Vị khách hứa sẽ sớm xử lý sự việc nhưng đến nay đã gần 2 năm, vẫn chưa thấy ai đến nhận xe.

Rơi vào tình thế bất đắc dĩ, anh P. phải đăng tải thông tin lên mạng xã hội, tìm chủ xe để giải quyết dứt điểm sự việc. Người đàn ông dự định sẽ nhờ công an vào cuộc xử lý nếu đến ngày 25/1 vẫn chủ nhân của chiếc xe vẫn bặt vô âm tín.