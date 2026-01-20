Người giàu mặc gì khi camera không chĩa vào họ?

Khi xuất hiện trước công chúng, giới siêu giàu và các CEO hàng đầu thế giới thường gắn với những hình ảnh được tính toán kỹ lưỡng: sân khấu công nghệ, hội nghị toàn cầu, những bộ vest vừa vặn, chuẩn mực. Tuy nhiên, đó là lúc có khán giả chiêm ngưỡng. Còn khi cánh cửa phòng họp đóng lại, khi máy quay tắt và họ trở về đời sống riêng tư, trang phục lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác — giản dị, lặp lại và gần như vô hình.

Một trong những hình ảnh quen thuộc nhất của phong cách này gắn với Mark Zuckerberg. Trong nhiều năm, nhà sáng lập Meta xuất hiện trước công chúng với áo thun xám, quần jeans và giày thể thao. Sự lặp lại đến mức nhiều người coi đó là “đồng phục”.

Zuckerberg từng nói thẳng rằng anh không muốn lãng phí năng lượng cho những quyết định nhỏ như chọn quần áo. Với một người phải đưa ra hàng loạt quyết định chiến lược mỗi ngày, việc giảm bớt những lựa chọn không cần thiết là cách để bảo toàn sự tập trung. Trang phục, vì thế, được chuẩn hóa để… biến mất khỏi ý thức.

Điều thú vị là những chiếc áo thun trông có vẻ bình thường ấy lại không hề ngẫu nhiên. Chúng được đặt làm riêng, chất liệu cao cấp, phom dáng ổn định, đủ thoải mái để mặc suốt ngày dài. Toàn bộ sự “xa xỉ” đó chỉ dành cho người mặc, không phải để người khác nhận ra. Quần áo ở đây không còn là biểu tượng địa vị, mà là công cụ quản trị năng lượng cá nhân.

Một ví dụ khác: Tim Cook. Trên sân khấu của Apple, Cook thường xuất hiện trong áo sơ mi, quần tối màu và giày thể thao — lịch sự nhưng không phô trương. Còn trong đời sống thường ngày, phong cách của ông còn đơn giản hơn: áo polo trơn, quần chinos, sneaker êm chân. Những lựa chọn an toàn, lặp lại, không đòi hỏi suy nghĩ nhiều. Với một CEO nổi tiếng kỷ luật, dậy sớm, tập thể dục đều đặn và làm việc với cường độ cao, sự thoải mái của cơ thể là ưu tiên số một. Quần áo gây gò bó, dù chỉ một chút, cũng là thứ Cook tránh.

Điểm chung giữa Zuckerberg và Tim Cook không nằm ở thương hiệu họ mặc, mà ở triết lý đằng sau: địa vị không cần được nhắc lại mỗi ngày bằng trang phục. Khi đã ở vị trí cao nhất, việc ăn mặc quá nổi bật đôi khi còn trở thành bất lợi, thu hút sự chú ý không cần thiết và tạo khoảng cách vô hình với người xung quanh. Trong không gian riêng, họ chọn sự trung tính để được “ẩn mình”, một dạng xa xỉ khác của người quyền lực — xa xỉ của sự yên tĩnh.

Đó cũng là tinh thần của khái niệm “quiet luxury” — xa xỉ thầm lặng — ngày càng được nhắc đến. Không logo lớn, không họa tiết gây chú ý, không chạy theo xu hướng. Màu sắc trung tính, đường may bền, chất liệu tốt. Sự khác biệt, nếu có, chỉ được người mặc cảm nhận. Với nhiều CEO, tủ đồ đời thường chỉ xoay quanh vài gam màu: xám, đen, xanh navy, trắng. Ít màu sắc hơn đồng nghĩa ít thời gian phối đồ, ít quyết định phải đưa ra mỗi sáng, và ít “nhiễu” thị giác trong ngày.

Vì thế, tủ đồ của họ thường không lớn. Một “capsule wardrobe” vài chục món, mặc xoay vòng quanh năm. Ít đồ hơn, nhưng mỗi món đều có lý do tồn tại. Ít mua sắm bốc đồng, nhưng dùng lâu dài. Sự tối giản này không phải trào lưu thời trang, mà là chiến lược sống. Nó giúp tiết kiệm thời gian, năng lượng và cả sự chú ý — những tài sản quý hơn tiền với người giàu.

Khi không ai nhìn, tiêu chuẩn cao nhất của trang phục chỉ còn lại một: hiệu suất. Có đủ thoải mái để ngồi họp nhiều giờ không? Có đủ bền để mặc đi mặc lại không? Có khiến người mặc “quên” sự tồn tại của quần áo để tập trung hoàn toàn vào công việc không? Khi quần áo biến mất khỏi ý thức, con người mới thực sự tự do. Đó là lý do nhiều CEO chọn giày thể thao thay vì giày da trong sinh hoạt thường ngày, chọn áo thun thay vì áo sơ mi cứng. Sự tiện nghi không phải sự dễ dãi, mà là đầu tư cho khả năng tập trung dài hạn.

Sự khác biệt cốt lõi giữa người giàu bền vững và người giàu phô trương nằm ở cách họ nhìn quần áo. Với nhóm đầu, quần áo là công cụ. Với nhóm sau, quần áo là bản sắc. Zuckerberg và Tim Cook không ăn mặc giản dị để gây chú ý, cũng không tối giản để xây dựng hình ảnh. Họ đơn giản vì không cần làm khác. Giá trị của họ được xác nhận ở nơi khác — trong kết quả công việc, tầm ảnh hưởng và những quyết định dài hạn.

Người giàu không giàu vì họ mặc đơn giản. Nhưng họ có thể mặc đơn giản vì đã đủ giàu về lựa chọn. Và đôi khi, sự tự do lớn nhất không nằm ở việc bạn có thể mua gì, mà ở việc bạn không còn phải mua để chứng minh mình là ai.