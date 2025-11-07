Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ví của người giàu

07-11-2025 - 22:59 PM | Lifestyle

Sự thật trong ví của người giàu, nó thực sự có gì?

Người giàu không chỉ khác ở số tiền trong ví, mà ở cách họ để tiền ở đó. Ví họ không dày, nhưng có trật tự. Không nhét chồng tiền, nhét hóa đơn, nhét thẻ tích điểm. Bởi với họ, ví không phải nơi chứng minh “tôi có” mà là thứ nhắc họ quản lý “tôi có gì”.

1. Thẻ trong ví họ ít, nhưng mỗi chiếc đều có lý do tồn tại

Người giàu không săn ưu đãi 30% hay tích điểm đổi quà. Họ dùng thẻ như một công cụ tài chính, biết rõ mỗi loại phục vụ mục đích gì: hoàn tiền, tích dặm bay, quản lý chi tiêu doanh nghiệp hay giữ lịch sử tín dụng tốt. Họ không sợ nợ tín dụng, họ sợ không kiểm soát được nó.

Người thường chọn thẻ vì khuyến mãi, người giàu chọn thẻ vì hệ sinh thái đằng sau nó. Với họ, việc quẹt thẻ không phải để tiêu, mà để tính toán.

Ví của người giàu- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

2. Họ luôn có tiền mặt, nhưng không dùng để “trả cho oai”

Người giàu vẫn mang tiền mặt, không phải để khoe, mà để tiện khi cần. Tiền trong ví họ luôn gọn gàng, mệnh giá lớn, xếp ngay ngắn vì họ tôn trọng tiền, không để nó nhàu nát như tờ giấy lộn. Họ mang nhiều tiền mặt, nhưng tờ nào cũng thẳng thớm, vì đó là thái độ của họ với tiền bạc.

3. Trong ví họ không có cảm giác tội lỗi

Người thường mở ví là thấy hóa đơn cũ, biên lai cà phê, thẻ thành viên quán ăn từng cố “ăn cho đáng tiền”. Người giàu hiếm khi giữ lại những dấu vết đó vì họ không mua sắm để khỏa lấp cảm xúc. Ví họ không chứa nỗi ám ảnh “tháng này tiêu quá tay”, mà chỉ chứa những thứ phục vụ mục tiêu.

Ví của người giàu- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

4. Ví của họ không quyết định giá trị của họ

Không ít người giàu đi xe xịn, nhưng ví cũ sờn góc. Không ít người thường cầm ví hàng hiệu, nhưng thẻ trong đó là thẻ trả góp. Bởi với người giàu, thứ đáng đầu tư không phải chiếc ví mà là tư duy đằng sau cách họ dùng nó.

Người giàu không có bí quyết thần kỳ nào trong ví cả. Họ chỉ hiểu rằng: tiền không sinh ra để nằm yên trong ví, mà để tạo ra thêm giá trị.

Nỗi sợ của người giàu

Theo Hà Nguyên

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
người giàu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải Đà Lạt, đây mới là nơi được báo Hàn khen hết lời, ví như “Thụy Sĩ của Việt Nam”: Tổng thu du lịch 22.000 tỷ đồng, khách Tây mê tít

Không phải Đà Lạt, đây mới là nơi được báo Hàn khen hết lời, ví như “Thụy Sĩ của Việt Nam”: Tổng thu du lịch 22.000 tỷ đồng, khách Tây mê tít Nổi bật

G-Dragon ở phòng 65 triệu/đêm tại Hà Nội, xịn đến mức chấp nhận đi 40km đến concert?

G-Dragon ở phòng 65 triệu/đêm tại Hà Nội, xịn đến mức chấp nhận đi 40km đến concert? Nổi bật

Ronaldo tiết lộ lý do không dự tang lễ Diogo Jota: "Nơi nào tôi đến cũng thành rạp xiếc"

Ronaldo tiết lộ lý do không dự tang lễ Diogo Jota: "Nơi nào tôi đến cũng thành rạp xiếc"

22:42 , 07/11/2025
Đề nghị xác minh việc cấp giấy xác nhận "độc thân" cho bác sĩ Chiêm Quốc Thái

Đề nghị xác minh việc cấp giấy xác nhận "độc thân" cho bác sĩ Chiêm Quốc Thái

22:08 , 07/11/2025
Bùi Tiến Dũng lên bàn mổ, vợ mẫu Tây túc trực chăm sóc

Bùi Tiến Dũng lên bàn mổ, vợ mẫu Tây túc trực chăm sóc

21:55 , 07/11/2025
Lan Phương hé lộ góc khuất hôn nhân với chồng Tây

Lan Phương hé lộ góc khuất hôn nhân với chồng Tây

21:29 , 07/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên