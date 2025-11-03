Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người giàu thường có gu bài trí nhà ở rất tinh tế, tối giản mà vẫn toát lên sự sang trọng. Ngoài thẩm mỹ, họ còn đặc biệt chú ý đến yếu tố năng lượng và phong thủy trong không gian sống. Bởi theo quan niệm phương Đông, ngôi nhà là nơi "tàng phong tụ khí". Nếu giữ được luồng khí tốt, vận tài và may mắn sẽ tự nhiên kéo đến. Dưới đây là 5 món đồ mà giới nhà giàu tuyệt đối tránh để trong nhà, bởi càng sớm loại bỏ, năng lượng tích cực càng dễ được khơi thông.

1. Đồng hồ chết: biểu tượng của sự ngưng trệ

Người giàu đặc biệt kiêng để đồng hồ hỏng, hết pin hoặc đứng kim trong nhà. Đồng hồ tượng trưng cho thời gian và dòng chảy của vận khí, nên nếu để nó ngưng lại, nghĩa là công việc, tiền tài cũng dễ bị đình trệ. Giới thượng lưu thường thay pin, bảo dưỡng định kỳ, hoặc nếu đồng hồ không còn dùng, họ sẽ cất gọn thay vì để lộ ra ngoài.

5 thứ người giàu tuyệt đối không để trong nhà- Ảnh 1.

2. Cây, hoa khô: năng lượng cũ kỹ, u ám

Dù nhìn qua có vẻ nghệ thuật, nhưng hoa khô hay cây chết lại mang năng lượng âm, bị coi là vật cản tài khí. Trong nhà người giàu, hoa tươi hoặc cây xanh khỏe mạnh luôn hiện diện ở vị trí sáng, giúp kích hoạt sinh khí và tạo cảm giác tràn đầy sức sống. Họ sẵn sàng thay hoa mới mỗi vài ngày, một thói quen nhỏ nhưng giúp duy trì năng lượng tích cực liên tục.

3. Gương đối diện cửa chính: phản tài, xua lộc

Gương vốn có khả năng phản chiếu, nếu đặt ngay cửa ra vào sẽ khiến tài khí vừa bước vào nhà đã bị hất ngược ra ngoài. Đó là lý do người giàu rất hiếm khi treo gương ở vị trí này. Thay vào đó, họ chọn gương ở hành lang, phòng thay đồ hoặc nơi phản chiếu ánh sáng đẹp, vừa thẩm mỹ, vừa không phạm phong thủy.

4. Đồ cũ, đồ hỏng: ổ chứa năng lượng xấu

Tủ quần áo, ngăn bếp hay kho chứa của người giàu hầu như không bao giờ lộn xộn hay tích đồ cũ. Họ tin rằng, những món đồ không còn dùng đến sẽ giữ lại năng lượng cũ, ngăn cản vận may mới đến. Dọn dẹp thường xuyên, bỏ bớt những vật không còn giá trị. Đó là bí quyết để nhà luôn gọn, tâm luôn sáng và cơ hội mới dễ đến hơn.

5 thứ người giàu tuyệt đối không để trong nhà- Ảnh 2.

5. Tranh ảnh buồn bã, tối màu: ảnh hưởng trực tiếp đến tâm thế

Không ít người thích treo tranh nghệ thuật mang gam trầm, hoặc thể hiện nỗi buồn. Tuy nhiên, trong quan niệm phong thủy của giới nhà giàu, những hình ảnh tiêu cực có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và năng lượng sống của gia chủ. Họ thường chọn tranh sơn thủy, ánh sáng, hoặc biểu tượng thịnh vượng như cá chép, hoa sen - vừa sang trọng vừa mang lại cảm giác an nhiên, hanh thông.

Giàu có không chỉ nằm ở tài sản, mà còn ở cách giữ gìn năng lượng trong không gian sống. Khi ngôi nhà được thanh lọc khỏi những món đồ cản vận, không chỉ tinh thần trở nên nhẹ nhõm mà vận khí, tài lộc cũng tự nhiên dồi dào hơn. Vậy nên, trước khi mua thêm đồ mới, hãy thử nhìn quanh và bỏ bớt đi những thứ đang âm thầm kéo năng lượng của bạn xuống - đó chính là bước đầu tiên của hành trình “sống giàu đúng nghĩa”.

Theo Thư Hân

Phụ nữ số

