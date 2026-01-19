Du xuân dịp Tết Nguyên Đán, khách lưu trú tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp này sẽ nhận tin vui bất ngờ

Cùng với sự phát triển của du lịch trải nghiệm, ẩm thực ngày càng giữ vai trò then chốt, tác động trực tiếp đến quyết định chọn điểm đến của du khách. Khảo sát của Skyscanner cho thấy 67% du khách châu Á – Thái Bình Dương coi ẩm thực là tiêu chí quan trọng khi du lịch.

Tại Việt Nam, hơn 80% du khách đánh giá cao ẩm thực địa phương và gần một nửa sẵn sàng chọn nơi lưu trú vì trải nghiệm ẩm thực khác biệt (Booking.com). Ẩm thực không còn là yếu tố phụ trợ mà trở thành động lực chính thúc đẩy đặt phòng, xây dựng hành trình và quay lại. Nắm bắt xu hướng này, nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng 5 sao tại Việt Nam đang tái định hình trải nghiệm, sáng tạo ẩm thực từ nguyên liệu và hương vị bản địa, qua đó khắc họa rõ bản sắc từng vùng đất.

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort: Nơi ẩm thực chuẩn Michelin hòa cùng thiên nhiên và cảm hứng

Nằm giữa không gian xanh mát của bán đảo Sơn Trà, trải dài từ triền núi hướng ra biển, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort mang đến hành trình ẩm thực đẳng cấp chuẩn Michelin với hệ thống nhà hàng và quầy bar được thiết kế hài hòa cùng thiên nhiên.

Chef Table, La Maison 1888 - nhà hàng Pháp được Michelin Guide Vietnam xếp hạng 1 Sao.

Nổi bật nhất là La Maison 1888 – nhà hàng duy nhất tại miền Trung Việt Nam sở hữu 1 sao Michelin. Dưới triết lý kết hợp tư duy haute couture vào ẩm thực của Christian Le Squer, bếp trưởng 3 sao Michelin tại Le Cinq (Paris), mỗi món ăn được “may đo” tỉ mỉ trên nền kỹ thuật Pháp kinh điển, đạt độ chính xác và tinh tế như một thiết kế cao cấp.

Hành trình ẩm thực tiếp nối với Tingara – nhà hàng Nhật Bản đương đại do Yoshida, đầu bếp Michelin đầu tiên về Teppanyaki, dẫn dắt; Citron với thiết kế nón lá biểu tượng, nổi bật cùng các bữa sáng, trà chiều và Sunday Brunch theo chủ đề; Terra Mare mang phong vị Ý với thịt nướng và hải sản tươi sống bên biển; cùng Long Bar và Buffalo Bar – những điểm hẹn cocktail và rượu vang đẳng cấp.

La Festa Phú Quốc, Curio Collection by Hilton - điểm đến ẩm thực mang tinh thần lễ hội của Đảo Ngọc

Tọa lạc bên bờ biển Sunset Town – Thị trấn Hoàng Hôn, La Festa Phú Quốc, Curio Collection by Hilton gây ấn tượng với kiến trúc Địa Trung Hải rực rỡ và không khí lễ hội sôi động, đồng thời dần định vị là điểm đến ẩm thực đáng trải nghiệm, đặc biệt phù hợp với các cặp đôi tìm kiếm kỳ nghỉ lãng mạn, khác biệt.

Khu nghỉ dưỡng sở hữu hệ thống 8 nhà hàng và quầy bar, bố trí giàu cảm xúc và riêng tư. Nổi bật là Mare với ẩm thực Ý – Địa Trung Hải từ nguyên liệu địa phương, pasta thủ công và rượu vang chọn lọc; Seta mang phong vị Quảng Đông hiện đại; cùng Cielo rooftop bar, nơi trải nghiệm được nâng tầm.

Trong mùa Tết, La Festa Phú Quốc trở thành lựa chọn lý tưởng cho kỳ nghỉ đầu năm, khi ẩm thực kết nối những khoảnh khắc sum vầy, hòa cùng khung cảnh pháo hoa rực sáng bên biển, tạo nên trải nghiệm trọn vẹn.

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa: “Mùa hoa khởi sắc”

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa giới thiệu chương trình lễ hội kéo dài chín ngày với chủ đề “Mùa hoa khởi sắc”, kết hợp văn hóa, ẩm thực và chăm sóc sức khỏe trong một hành trình tái tạo năng lượng tươi mới dành cho du khách lựa chọn nghỉ dưỡng tại đảo ngọc.

Nhà hàng fine dining Pink Pearl - biểu tượng khu nghỉ dưỡng, đặt trong dinh thự màu hồng mang phong cách Pháp cổ điển.

Xuyên suốt mùa lễ, khu nghỉ dưỡng mang đến chuỗi trải nghiệm ẩm thực đa dạng, từ hương vị Tết Việt được tái hiện tinh tế, chợ đêm và buffet phương Đông, đến BBQ ven biển, trà chiều và cocktail mang cảm hứng mùa xuân. Điểm nhấn lưu trú là Lamarck House – dinh thự riêng tư với gói trải nghiệm trọn gói, mang đến không gian nghỉ dưỡng cá nhân hóa ở chuẩn mực cao.

Tâm điểm ẩm thực là Pink Pearl, nhà hàng fine dining biểu tượng trong dinh thự hồng phong cách Pháp cổ điển, nơi ẩm thực Pháp đương đại được thể hiện bằng kỹ thuật chuẩn mực, nguyên liệu chọn lọc và trình bày tinh tế, cân bằng giữa cổ điển và sáng tạo.

Radisson Blu Resort Cam Ranh: Tôn vinh hương vị miền biển

Lấy cảm hứng từ vùng biển Cam Ranh trù phú, khu nghỉ dưỡng xây dựng hành trình vị giác đa dạng, kết hợp hải sản địa phương tươi sạch với phong cách ẩm thực quốc tế, phù hợp cho kỳ nghỉ thư thái của gia đình và các cặp đôi.

Blu Lobster, lựa chọn nổi bật bên bờ biển, với cảnh hiên biển, âm thanh sóng vỗ và ánh hoàng hôn hài hòa.

Điểm nhấn là nhà hàng Blu Lobster, mang đến trải nghiệm ẩm thực miền biển với hải sản Việt Nam tươi sống chế biến theo phong cách kết hợp Đông Tây fusion, thực đơn linh hoạt tùy theo nguyên liệu tươi sống được đánh bắt mỗi ngày, trong khung cảnh hoàng hôn và sóng biển, vô cùng lý tưởng cho những bữa tối lãng mạn.

Bên cạnh đó, các quầy bar và lounge như Cheers Bar, Waves Beach Bar hay Get Wet Pool Bar hoàn thiện mọi trải nghiệm với cocktail và đồ ăn nhẹ, cùng những khoảnh khắc thư giãn trọn vẹn bên hồ bơi và bãi biển Cam Ranh tuyệt đẹp.

Hotel de la Coupole, MGallery by Sofitel - Nâng tầm hương vị Tây Bắc

Tại Hotel de la Coupole, MGallery by Sofitel, ẩm thực được định vị như trải nghiệm bản sắc, phản chiếu văn hóa Tây Bắc trong không gian nghỉ dưỡng cao cấp. Nhà hàng Chic nổi bật với thực đơn à la carte kết hợp ẩm thực quốc tế và đặc sản vùng cao, sử dụng nguyên liệu bản địa như thảo mộc rừng, rau theo mùa, thịt trâu, lợn bản, cá suối Sa Pa, được xử lý bằng kỹ thuật Pháp.

Trải nghiệm được dẫn dắt bởi bếp trưởng Oliver Mette, người gắn bó với Sa Pa để nghiên cứu nguyên liệu và mùa vụ, từ đó định hình phong cách giao thoa giữa tinh thần ẩm thực Tây Bắc và kỹ thuật Âu chuẩn mực, nâng tầm ẩm thực vùng cao thành một hành trình vị giác mới mẻ.

Sofitel Legend Metropole Hà Nội: Giữ trọn hồn Tết Việt trong từng hương vị

Sofitel Legend Metropole Hà Nội mang tới dấu ấn Tết Việt đậm đà, trọn bản sắc.

Giữa lòng Hà Nội ngàn năm, Sofitel Legend Metropole Hà Nội bước vào mùa Tết như một không gian lưu giữ ký ức, nơi di sản được kể lại qua hương vị. Tết 2026, nhà hàng Spice Garden giới thiệu set menu 5 món tái hiện tinh hoa ẩm thực Hà Nội xưa, với những món quen thuộc như nem rán, bún thang được chế biến tinh tế, gợi nhắc mâm cỗ ngày xuân và tinh thần sum vầy.

Song song đó, Le Beaulieu – nhà hàng Pháp biểu tượng của Metropole – tiếp tục khẳng định vị thế điểm đến ẩm thực hàng đầu, mang đến trải nghiệm ẩm thực Pháp chuẩn mực trong không gian di sản sang trọng, góp phần hoàn thiện bức tranh ẩm thực đa sắc của Metropole mùa Tết.

Sofitel Saigon Plaza - Du xuân trong vị Pháp

Trong không khí xuân phương Nam, Sofitel Saigon Plaza mang đến không gian Tết tinh tế, nơi ẩm thực trở thành ngôn ngữ kể câu chuyện khởi đầu mới, giao thoa hài hòa giữa Art de Vivre Pháp và chiều sâu văn hóa Việt. Tinh thần French Zest được thể hiện qua các món Pháp tiết chế để tôn vinh nguyên liệu bản địa, kết hợp nghệ thuật bánh ngọt thủ công gợi ký ức lễ hội châu Âu và tinh thần sum vầy ngày Tết.

Trải nghiệm được nâng tầm bởi cam kết phát triển bền vững thông qua mô hình ST25 by KOTO và các thực hành ESG. Điểm nhấn mùa xuân là Le 17 Bistro, với không gian đậm chất Pháp và thực đơn Pháp cổ điển chế biến từ nguyên liệu Việt, kết hợp rượu vang tuyển chọn. Cùng với đó là các thực đơn theo mùa như “Tết Xanh”, “Tết Vị”, cocktail và nghi thức lì xì tại S Pool Bar, tạo nên một mùa Tết vừa tinh tế vừa giàu bản sắc.