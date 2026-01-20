Matcha đắt nhất Nhật Bản, menu chạm mốc 6 triệu bất ngờ mở tại Hà Nội

Những ngày gần đây, cộng đồng yêu đồ uống và đặc biệt là các tín đồ matcha tại Hà Nội không khỏi xôn xao trước thông tin: một thương hiệu matcha được cho là "hot bậc nhất Nhật Bản" sắp chính thức mở cửa tại Thủ đô. Thông tin này nhanh chóng lan truyền, kéo theo hàng loạt câu hỏi: Liệu đây có đúng là thương hiệu nổi tiếng tại Nhật? Matcha có thật sự "xịn" như lời đồn? Và mức giá liệu có "đắt xắt ra miếng" như dân tình vẫn rỉ tai nhau?

Theo những gì đang được chia sẻ, cái tên được nhắc đến chính là THE MATCHA TOKYO - thương hiệu cà phê và cửa hàng chuyên về matcha hữu cơ cao cấp, vốn đã khá quen mặt với những ai từng ghé Nhật Bản hoặc theo dõi các xu hướng đồ uống xanh trên thế giới.

Video: Xôn xao thương hiệu matcha "hot bậc nhất Nhật Bản" sắp mở tại Hà Nội

Ghi nhận tại địa điểm được cho là sắp khai trương cửa hàng, có thể thấy không gian gần như đã hoàn thiện toàn bộ. Bên ngoài, mặt tiền gây chú ý bởi thiết kế hiện đại, trẻ trung, đúng tinh thần tối giản nhưng tinh tế thường thấy ở các thương hiệu Nhật Bản. Không quá cầu kỳ, không phô trương, nhưng đủ để người đi đường phải ngoái nhìn, nhất là khi nơi này nằm ngay giữa khu phố cổ đông đúc. Bên trong, hiện tại vẫn chưa sắp xếp bàn ghế và decor, tuy nhiên đây lại là điều mà nhiều người tò mò.

Đáng chú ý, địa điểm của cửa hàng nằm ngay ngã tư Hàng Gai - Lương Văn Can, một trong những vị trí được xem là "mặt bằng vàng" của phố cổ Hà Nội. Đây là khu vực lúc nào cũng tấp nập người qua lại, đặc biệt là khách Tây và du khách quốc tế. Vào cuối tuần, khi không gian phố đi bộ hoạt động, khu vực này càng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Việc một thương hiệu matcha cao cấp chọn đặt cửa hàng tại đây phần nào cho thấy tham vọng không nhỏ khi gia nhập thị trường Việt Nam.

Vị trí giữa trung tâm phố cổ của THE MATCHA TOKYO Hà Nội

Không gian bên trong đang trong quá trình hoàn thiện

Khi được hỏi về thông tin thương hiệu, một nhân viên đang làm việc tại đây chia sẻ rằng anh nhận được thông tin từ phía chủ quán: đây chính là thương hiệu được mang trực tiếp từ Nhật Bản về Việt Nam. Chia sẻ này càng khiến dân tình thêm phần tò mò, bởi THE MATCHA TOKYO vốn không phải cái tên xa lạ với giới mê matcha quốc tế.

Trên fanpage và tài khoản Instagram của THE MATCHA TOKYO tại Việt Nam, các thông tin hiện được dẫn thẳng về website chính thức của thương hiệu tại Nhật. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, website toàn cầu của THE MATCHA TOKYO vẫn chưa cập nhật thông tin về chi nhánh tại Việt Nam. Điều này khiến không ít người vừa háo hức chờ đợi, vừa thận trọng theo dõi để xác nhận tính "chính chủ" của cửa hàng sắp mở.

Theo những thông tin được đăng tải, ngày 24/1 tới đây sẽ là thời điểm THE MATCHA TOKYO chính thức khai trương tại Hà Nội. Và nếu đúng như vậy, đây chắc chắn sẽ là một trong những sự kiện được giới trẻ và cộng đồng yêu matcha quan tâm trong thời gian tới.

Được biết, cơ sở này sẽ khai trương vào ngày 24/1 sắp tới

Nhắc đến THE MATCHA TOKYO, nhiều du khách từng ghé Nhật không khỏi "ngỡ ngàng" khi nhìn vào giá các sản phẩm matcha của thương hiệu này. Trong đó, nổi bật nhất là loại Matcha Japan Premium, hiện được niêm yết với giá 34.000 yên cho 250g, tương đương khoảng 5,9 triệu đồng. Vào nhiều thời điểm, giá matcha ở đây được đánh giá là "đắt hơn cả vàng". Điều đó khiến nhiều người phải giật mình, bởi ít ai nghĩ rằng thứ bột xanh mịn, tưởng chừng quen thuộc lại có thể đạt đến mức giá "xa xỉ" như vậy.

Chính mức giá này đã góp phần tạo nên danh tiếng cho THE MATCHA TOKYO - không chỉ là một thương hiệu bán matcha, mà còn là nơi định vị matcha như một sản phẩm cao cấp, mang giá trị văn hóa và chất lượng nguyên bản của Nhật Bản. Matcha của thương hiệu được giới thiệu là 100% hữu cơ, tuyển chọn từ những vùng trồng trà chất lượng cao, quy trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ để giữ trọn hương vị và màu sắc tự nhiên.

Chi nhánh THE MATCHA TOKYO ở Tokyo (Nhật Bản) (Ảnh: THE MATCHA TOKYO)



Không dừng lại ở việc bán bột matcha, THE MATCHA TOKYO còn phục vụ đa dạng các món ăn và đồ uống làm từ matcha hữu cơ thượng hạng. Từ trà matcha nguyên bản, matcha latte, kem matcha cho đến các món tráng miệng hấp dẫn, tất cả đều xoay quanh nguyên liệu chủ đạo là matcha chất lượng cao. Theo thông tin trên website của thương hiệu, mức giá đồ uống dao động khoảng 800 - 950 yên, tương đương 130.000 - 160.000 đồng cho một ly, con số được đánh giá là không quá bất ngờ đối với một thương hiệu matcha cao cấp. Đây cũng là điều khiến nhiều người tò mò, không biết khi mở bán tại Việt Nam thì giá thành sẽ như thế nào.

Ngoài ra, cửa hàng còn cung cấp nhiều dòng matcha khác nhau để khách hàng có thể mua về làm quà hoặc sử dụng tại nhà, từ những loại phổ thông hơn cho đến các dòng premium dành cho người sành uống. Đây cũng là điểm cộng lớn với những ai muốn trải nghiệm matcha đúng chuẩn Nhật, thay vì chỉ thưởng thức qua đồ uống pha sẵn.

Menu trên website của thương hiệu (Ảnh chụp màn hình)

Với vị trí đắc địa giữa phố cổ, danh tiếng sẵn có tại Nhật Bản cùng mức giá "gây tò mò", THE MATCHA TOKYO đang là cái tên được nhắc đến khá nhiều trước thềm khai trương. Hiện tại, dù chưa chính thức mở cửa, nhưng có thể thấy rõ một điều: dân tình, đặc biệt là giới trẻ và các tín đồ matcha, đang rất mong chờ xem liệu thương hiệu này khi về Việt Nam có thực sự giữ được chất lượng, đẳng cấp và "cái hồn" matcha Nhật Bản như lời đồn hay không.