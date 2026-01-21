Cảnh báo về Á hậu Phương Nhi

Cận ngày trọng đại, mọi động thái liên quan đến Phương Nhi đều nhanh chóng nhận về sự quan tâm lớn từ công chúng. Tuy nhiên, trái ngược với sự sôi động trên mạng xã hội, phía chính chủ lại giữ thái độ kín kẽ,.

Tính đến thời điểm hiện tại, chi tiết hiếm hoi được cho là liên quan đến đám cưới của Phương Nhi chỉ là hình ảnh cô và Minh Hoàng chụp cùng một con ngựa trắng. Theo đó, thiếu gia Minh Hoàng có động thái đã thay ảnh đại diện trên Instagram riêng tư là khoảnh khắc lên đồ như chú rể, cạnh bên là 1 chú ngựa.

Sau đó, "thánh soi" phát hiện một Instagram được cho là tài khoản của Phương Nhi sử dụng trong lúc ở ẩn cũng đăng bức ảnh tương tự. Theo đó, Phương Nhi diện váy cưới, khoe visual xinh như "thần tiên tỷ tỷ", cô tạo dáng đang cưỡi ngựa. Từ phong cảnh đến cách chụp, nhìn qua là biết đây chính là 2 bức trong bộ ảnh cưới của Minh Hoàng và Phương Nhi. Tính đến thời điểm này, đây cũng là chia sẻ đầu tiên của cô dâu chú rể liên quan đến ngày vui sắp tới. Ngoài hình ảnh này, Á hậu Phương Nhi hoàn toàn không có thêm cập nhật nào mới.

Hình ảnh được cho là ảnh cưới của Phương Nhi và Minh Hoàng. Ảnh: Tổng hợp

Đáng chú ý, trong lúc chính chủ giữ thái độ kín đáo, mạng xã hội lại bất ngờ xuất hiện hàng loạt tài khoản mang tên, hình ảnh và nội dung liên quan đến Phương Nhi. Theo quan sát, đây đều là những tài khoản mới được tạo trong thời gian gần đây, số lượng bài đăng ít ỏi nhưng tập trung khai thác hình ảnh của nàng hậu nhằm thu hút tương tác. Các tài khoản này không thuộc quyền quản lý của Phương Nhi, song vẫn dễ gây nhầm lẫn cho người theo dõi, đặc biệt trong bối cảnh thông tin về đám cưới đang được quan tâm cao độ.

Thực tế, toàn bộ các tài khoản mạng xã hội chính thức của Phương Nhi đã được đóng hoặc chuyển sang chế độ riêng tư kể từ khi cô chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân. Điều này đồng nghĩa với việc mọi nội dung lan truyền công khai dưới danh nghĩa Phương Nhi trong thời gian gần đây đều không đến từ chính chủ.

Nhiều tài khoản mạng xã hội lấy tên Á hậu Phương Nhi và đăng tải các hình ảnh về đám cưới khiến nhiều netizen hoang mang. Ảnh: Tổng hợp

Những thông tin về Phương Nhi cận ngày cưới nhận được nhiều sự quan tâm. Ảnh: Tổng hợp

Phương Nhi và Minh Hoàng tổ chức lễ ăn hỏi vào tháng 1/2025. Sau lễ ăn hỏi, cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong những chuyến du lịch nước ngoài, đi xem concert hay tham gia các hoạt động đời thường. Minh Hoàng luôn đồng hành cùng vợ, không ngại thể hiện sự quan tâm và tình cảm trong những không gian phù hợp, vừa đủ tinh tế, vừa không phô trương.

Cặp đôi sẽ tổ chức lễ cưới trong 2 ngày 22/1 và 23/1 tại một trong những khu resort sang trọng thuộc sở hữu của tập đoàn nhà chú rể. Khách mời dự đám cưới của Phương Nhi và chồng có quy định dresscode trang phục với màu sắc phong phú thiên về phong cách nhẹ nhàng, tươi tắn.

Từ tối 20/1, một vài bạn bè thân thiết, ekip cũng đã dần đổ bộ địa điểm tổ chức đám cưới Phương Nhi. Càng cận giờ G, netizen càng thêm trông ngóng Phương Nhi sẽ xinh đẹp ra sao trong ngày trọng đại.