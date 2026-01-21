Nữ NSƯT ở nhà phố cổ, 81 tuổi vẫn có nhiều người muốn theo đuổi

NSƯT Kim Xuyến sinh năm 1945 tại Hà Nội, bắt đầu hoạt động nghệ thuật tại Nhà hát Kịch Hà Nội từ năm 1962. Bà ghi dấu ấn với nhiều vai diễn trên sân khấu kịch và cả phim truyền hình.

Nữ nghệ sĩ diễn chủ yếu các vai phản diện, hài hước, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Các vở kịch bà tham gia gồm Hà Nội mùa đông năm 46, Hoa và cỏ dại, Bức tranh mùa gặt, Tiền tuyến gọi, Kỷ niệm những ngày nghiệt ngã...

Ngoài ra, các phim truyền hình có sự góp mặt của nghệ sĩ Kim Xuyến cũng khá nhiều như Đông - Ky ra phố, Nửa vầng trăng còn lại, Con sẽ làm cô chủ, Năm ngày làm thượng đế, Canh bạc…

Ở tuổi 81, dù đã về hưu nhưng nữ NSƯT thường xuyên tham gia diễn xuất trong các bộ phim hài và nhiều các dự án âm nhạc, hay đóng quảng cáo.

NSƯT Kim Xuyến tuổi 81.

Về đời tư, NSƯT Kim Xuyến kết hôn năm 20 tuổi và có 2 cô con gái, 1 người con trai. Năm 2004, nghỉ hưu được vài tháng, chồng nghệ sĩ Kim Xuyến sang Đức thăm con gái rồi bất ngờ bị tai biến.

Sau hơn 1 tháng điều trị ở nước ngoài, ông được đưa về nước. Đang từ một người khỏe mạnh, hoạt bát, ông như một đứa trẻ, mọi sinh hoạt ăn uống đi lại đều cần người chăm sóc, hỗ trợ.

Dù sống cùng con trai nhưng vì không muốn phiền nhiều đến con cái nên bà tự làm mọi việc, từ học cách sử dụng dụng cụ y tế đến các phương pháp vật lý trị liệu để hỗ trợ chồng.

Ở cái tuổi lẽ ra cũng được nghỉ ngơi nhưng NSƯT Kim Xuyến vẫn bận bịu, từ đóng phim, quay quảng cáo tới chăm sóc chồng. Bà vẫn tự mình chạy xe máy đưa ông ra công viên dạo bộ.

Tuy nhiều lúc tủi thân nhưng bà vẫn ráng làm tròn bổn phận, phần vì thương ông, vì nghĩa vợ chồng sau mấy chục năm gắn bó, phần vì muốn làm gương cho con cháu.

Bà từng chia sẻ: "Đừng nói tôi khỏe hơn chồng, tuổi này ai chả mong được xoa bóp, nghỉ ngơi, không ai muốn hầu hạ người khác cả".

Bà vẫn tự chạy xe máy đi đây đi đó.

Sau 18 năm nằm một chỗ, chồng NSƯT Kim Xuyến ra đi. Mặc dù đã dự đoán trước được ngày đó nhưng bà thừa nhận vẫn cảm thấy trống trải. "Tôi luôn mang theo ảnh của ông ấy trong ví để đi đâu cũng có cảm giác ông ấy bảo vệ mình", nữ nghệ sĩ nói

Hiện tại, NSƯT Kim Xuyến ở cùng vợ chồng người con trai út trên phố Hàng Vải. Ban đầu, căn nhà có diện tích 22m2, xây 4 tầng, sau này bà mua thêm được căn bên cạnh có diện tích 19m2, xây 2 tầng. Hai căn nhà được đập thông nên tổng diện tích cũng hơn 40m2, bà và vợ chồng con trai ở thoải mái.

Về tài chính, nữ nghệ sĩ có cuộc sống đủ đầy. Với mức lương hưu 7 triệu đồng, lại thêm con cái ở Đức thường xuyên gửi tiền về cho mẹ nên bà sống khá thoải mái. Chưa kể, bà còn có 1 căn chung cư hiện đang cho thuê nên không thiếu thốn gì.

Cuộc sống hàng ngày của bà là sáng dậy sớm nấu ăn, nếu không đi đóng phim, bà sẽ đưa đón các cháu đi học.

Nữ NSƯT 81 tuổi cho biết, bà vẫn có nhiều người theo đuổi. Song bà không dành tình cảm cho ai mà vẫn bằng lòng với cuộc sống bình yên bên con cháu.

Dù có nhiều người muốn làm quen nhưng bà từ chối.

"Cũng có người thấy chồng tôi đã mất, có nhà ở phố cổ, 2 con ở nước ngoài thường xuyên gửi tiền về nên cũng đến làm quen nhưng tôi không “bắt lời”...

Tôi sợ tình yêu thực dụng lắm. Thú thật, ở tuổi này rồi mà bảo yêu ai, thích ai nữa là không thể. Tôi cứ đi làm phim, có thời gian thì lo cho con cháu, gia đình là được rồi", nghệ sĩ Kim Xuyến tâm sự.