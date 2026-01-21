Thề chết không ở nhà thuê: Cô gái dồn tiền mua căn hộ nhỏ, quyết theo đuổi lối sống "nghèo sang chảnh"

Ở Hong Kong (Trung Quốc) - nơi đất chật người đông, việc sống trong một căn nhà nhỏ là điều quá quen thuộc. Vấn đề không nằm ở diện tích, mà ở cách thiết kế sao cho không gian vẫn tiện nghi, đúng gu và dễ sống. Thực tế, nhiều người sẵn sàng dồn tiền mua nhà trước, dù nhỏ, chỉ cần có một chốn thuộc về mình. Bởi cảm giác an toàn và ổn định là thứ mà nhà thuê khó có thể mang lại; có nhà rồi, mọi thứ còn lại đều có thể từ từ hoàn thiện theo ý muốn.

Mới đây, một cô gái trẻ tại đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi chia sẻ căn hộ nhỏ được cải tạo theo phong cách "nghèo sang chảnh". Ngoài chi phí mua nhà, tổng chi phí cải tạo vào khoảng 50.000 HKD (tương đương 168 triệu đồng) bao gồm cả nội thất, cô đã biến không gian nhỏ xinh thành một tổ ấm gọn gàng, có gu, tinh tế và mang lại cảm giác sống rất "cao cấp".

Bố cục căn hộ

Căn hộ có dạng hình chữ I, tức kiểu nhà ống dài và hẹp. Để tối ưu không gian, cô gái sử dụng vách thạch cao tạo thành một phòng ngủ nhỏ đối diện khu bếp, đồng thời tiết chế diện tích ban công để bố trí thêm một không gian nghỉ ngơi. Tổng thể căn nhà được thiết kế theo tông kem trắng kết hợp xanh lá, mang lại cảm giác hiện đại, gọn gàng và dễ chịu khi sinh hoạt.

Khu bếp và lối vào

Ngay lối vào là khu bếp, không có sảnh riêng. Cô gái khéo léo trải thảm và bố trí một tủ giày nhỏ để thuận tiện cho sinh hoạt hằng ngày. Không gian bếp được thiết kế gọn gàng, chỉ giữ lại những thiết bị cơ bản như nồi cơm điện, lò nướng…, hạn chế bày biện để tránh cảm giác chật chội. Hệ tủ bếp trên-– dưới được tận dụng tối đa cho việc lưu trữ, giúp căn hộ luôn ngăn nắp và thoáng mắt.

Thiết kế phòng ngủ

Cô gái sử dụng vách thạch cao bán kín để phân chia khu vực ngủ, đồng thời thiết kế thêm một ô cửa sổ vòm bên trong nhằm tăng tính thẩm mỹ cho không gian. Nhờ cách xử lý này, phòng ngủ vẫn đảm bảo được ánh sáng và sự thông thoáng; khi cần riêng tư chỉ việc kéo rèm là đủ.

Để bố trí được hai giường ngủ trong căn hộ nhỏ, cô chấp nhận thu hẹp diện tích ban công. Giường ngủ thứ hai được đặt gần khu vực sofa, vẫn được hưởng trọn ánh sáng tự nhiên nhờ hệ cửa sổ lớn, giúp không gian không bị bí hay nặng nề.

Phòng khách

Phòng khách được thiết kế tối giản, nổi bật với sofa da nâu sẫm đặt sát tường. Thay vì làm tường TV truyền thống, cô gái bố trí một hệ tủ lớn đa năng, tích hợp cả tủ quần áo và tủ lạnh. Khi cần xem phim, chỉ việc kéo màn chiếu xuống là đủ. Với không gian nhỏ, mỗi món đồ đều được tính toán để đảm nhiệm nhiều công năng, vừa gọn gàng vừa tiện lợi.

Nhà vệ sinh

Do diện tích hạn chế, bồn rửa tay được đưa ra ngoài để tối ưu không gian bên trong. Khu vực tắm bố trí vòi sen gọn gàng, sử dụng tông xanh lá đồng bộ với tổng thể căn hộ. Dù nhỏ, nhà vệ sinh vẫn được chăm chút về thẩm mỹ với mảng tường ốp đá hoa văn và hệ đèn LED quanh gương, tạo hiệu ứng ánh sáng đẹp mắt, mang lại cảm giác hiện đại và tinh tế.

Theo Toutiao