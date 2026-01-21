Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khách Tây phấn khích khi thấy 1 thứ ở Việt Nam: "Đó là một thứ mà bạn chưa từng thấy trong đời"

21-01-2026 - 17:16 PM | Lifestyle

Chỉ một khoảnh khắc trên chuyến tàu hoả ở Việt Nam, vị khách ngoại quốc này đã không giấu nổi sự phấn khích.

Những câu chuyện "khách Tây ở Việt Nam" từ lâu đã không còn xa lạ với dân mạng. Từ chuyện ăn phở, uống cà phê vỉa hè cho đến những cú sốc văn hoá rất đời thường, mỗi lần xuất hiện đều mang lại cảm giác vừa quen vừa thú vị. Và lần này, tâm điểm lại đến từ một trải nghiệm tưởng chừng vô cùng giản dị: đi tàu hoả ở Việt Nam.

Trong đoạn video được chia sẻ, vị khách Tây cho biết anh đang trên một chuyến tàu hoả chạy dọc Việt Nam. Chỉ vừa kéo rèm cửa sổ, nhìn ra khung cảnh bên ngoài, người đàn ông này đã không giấu nổi sự phấn khích. Anh hào hứng nói với máy quay rằng: "Tôi sẽ cho các bạn xem một thứ mà bạn chưa từng thấy trong đời."

Khách Tây phấn khích khi thấy 1 thứ ở Việt Nam: "Đó là một thứ mà bạn chưa từng thấy trong đời" - Ảnh 1.

(Nguồn: @vikofeed)

Và "thứ" khiến anh phấn khích đến vậy không phải điều gì xa xỉ, mà chính là cảnh sắc thiên nhiên trải dài bất tận bên ngoài khung cửa tàu.

Qua ô cửa kính, biển xanh hiện ra trong vắt, những dải cát trắng nối tiếp nhau, phía xa là núi non trùng điệp phủ đầy cây xanh. Con tàu chậm rãi lăn bánh, như đưa hành khách đi xuyên qua một bức tranh phong cảnh sống động. Không cần filter, không cần chỉnh màu, mọi thứ hiện lên nguyên bản đến mức khiến vị khách ngoại quốc phải liên tục quay lại, zoom gần, rồi quay sang cười đầy thích thú.

Nhiều cư dân mạng nhanh chóng nhận ra: đoạn đường mà vị khách đang đi rất có thể là khu vực đèo Hải Vân - nơi vẫn được mệnh danh là một trong những cung đường tàu hoả đẹp nhất Việt Nam, thậm chí thuộc hàng đẹp bậc nhất thế giới. Một bên là núi rừng xanh thẳm, một bên là biển rộng mênh mông, con tàu uốn lượn men theo sườn núi, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa thơ mộng.

Khách Tây phấn khích khi thấy 1 thứ ở Việt Nam: "Đó là một thứ mà bạn chưa từng thấy trong đời" - Ảnh 2.

(Nguồn: @vikofeed)

Với nhiều du khách nước ngoài, tàu hoả không chỉ đơn thuần là phương tiện di chuyển, mà còn là một "trải nghiệm du lịch" đúng nghĩa. Không quá vội vã như máy bay, cũng không tách biệt cảnh vật như ô tô cao tốc, tàu hoả cho phép người ta ngồi yên và ngắm nhìn Việt Nam trôi chậm lại trước mắt. Mỗi khúc cua, mỗi đoạn đường đều mở ra một lát cắt khác nhau của thiên nhiên: khi thì là biển xanh lấp lánh dưới nắng, khi lại là rừng cây rậm rạp, rồi những ngôi làng nhỏ nép mình bên đường ray.

Khách Tây phấn khích khi thấy 1 thứ ở Việt Nam: "Đó là một thứ mà bạn chưa từng thấy trong đời" - Ảnh 3.

(Nguồn: @vikofeed)

Điều khiến đoạn video này gây chú ý không chỉ nằm ở phong cảnh, mà còn ở cảm xúc rất thật của vị khách Tây. Không diễn, không phô trương, chỉ là sự phấn khích tự nhiên khi bắt gặp một trải nghiệm vượt xa trí tưởng tượng ban đầu. Với anh, chuyến tàu hoả ở Việt Nam rõ ràng không giống bất kỳ hành trình nào trước đó - và đó là lý do anh khẳng định: "Bạn chưa từng thấy điều này trong đời."

Có lẽ, trong mắt du khách quốc tế, Việt Nam vẫn luôn mang đến những bất ngờ như thế. Không cần những công trình đồ sộ hay dịch vụ xa hoa, đôi khi chỉ cần một chuyến tàu chạy chậm giữa biển và rừng, cũng đủ để khiến người ta nhớ mãi không quên.

(Nguồn: @vikofeed)

1 trường tư thục ở Hà Nội trao thưởng hàng tỷ đồng cho học sinh giành giải ở kì thi HSG Quốc gia

Theo Châu Anh

Phụ nữ số

