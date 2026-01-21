Sau khi chính thức xác nhận đã khép lại cuộc hôn nhân với Hoàng Touliver, mọi động thái của Tóc Tiên đều nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Không còn những chia sẻ rầm rộ hay xuất hiện dày đặc như trước, nữ ca sĩ khiến nhiều người không khỏi đặt câu hỏi: Tóc Tiên có đang ổn ở thời điểm hiện tại?

Ngay sau bài đăng xác nhận ly hôn, Tóc Tiên đã tắt tính năng bình luận. Đáng chú ý, kể từ đó đến nay, giọng ca Đậm Đà hoàn toàn không có thêm bất kỳ cập nhật nào mới trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân, ngay cả trong broadcast riêng - nơi Tóc Tiên từng thường xuyên cập nhật những hoạt động thường ngày với fan. Việc im lặng kéo dài của Tóc Tiên khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Tóc Tiên tắt bình luận trên bài đăng xác nhận ly hôn, và không có thêm động thái nào mới trong suốt những ngày qua. Ảnh: FBNV

Không chỉ trên mạng xã hội, sự vắng bóng của Tóc Tiên tại các sự kiện giải trí cũng khiến nhiều người chú ý. Mới đây, một sự kiện của nhãn hàng xa xỉ với sự góp mặt của dàn sao quen mặt đã được tổ chức. Được biết, Tóc Tiên từng nằm trong danh sách khách mời ban đầu, tuy nhiên cuối cùng nữ ca sĩ đã không xuất hiện.

Trong bối cảnh những bàn luận xoay quanh chuyện đời tư vẫn chưa hạ nhiệt, việc Tóc Tiên lựa chọn không lộ diện được xem là điều dễ hiểu, nhằm tránh thêm những chú ý và bàn tán khó kiểm soát. Dẫu vậy, quyết định này vẫn khiến không ít khán giả bày tỏ sự quan tâm, lo lắng cho tinh thần của nữ ca sĩ sau biến cố hôn nhân.

Tóc Tiên lựa chọn không lộ diện tại sự kiện của nhãn hàng quen thuộc, càng khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng cho tình hình hiện tại của nữ ca sĩ. Ảnh: FBNV

Lần lộ diện hiếm hoi gần nhất của Tóc Tiên là vào ngày 18/1, khi cô được bắt gặp tại chung cư tại phường Cát Lái (TP.HCM). Được biết, Tóc Tiên đã dọn ra căn hộ cao cấp này từ khoảng tháng 9 năm ngoái. Nữ ca sĩ thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh check-in trong căn hộ hoặc khoe view ban công với góc nhìn ngắm trọn thành phố.

Trong lần lộ diện mới nhất, Tóc Tiên mặc trang phục thoải mái, vẻ ngoài giản dị và đeo khẩu trang bước xuống xe. Nữ ca sĩ xuất hiện với vẻ ngoài giản dị, di chuyển một mình và gây chú ý chính là Tóc Tiên vẫn di chuyển bằng chiếc xe chung của cô và chồng cũ. Đây là chiếc xe do Touliver cầm lái và từng được anh chia sẻ trên trang cá nhân.

Bắt gặp Tóc Tiên hậu thông báo ly hôn (Clip: Đi Soi Sao Đi)

Những ngày qua, nhiều khán giả không khỏi xôn xao trước tâm thư của Tóc Tiên thông báo kết thúc mối quan hệ vợ chồng với Touliver. Sau 10 năm đồng hành, trong đó có gần 6 năm hôn nhân, cả hai đã quyết định mỗi người một con đường riêng nhưng vẫn làm bạn bè, đồng nghiệp.

Tóc Tiên đã nhắn nhủ tới Touliver: "Em muốn gửi lời chân thành nhất đến anh - người đồng hành 10 năm của em: Cảm ơn vì đã bên nhau 10 năm qua. Không biết cảm ơn bao nhiêu cho đủ. Mong rằng mỗi người trong chúng ta đều có thể nhẹ nhàng bước tiếp hành trình của riêng mình.

Với Tiên, 10 năm qua sẽ mãi luôn là một đoạn đời hạnh phúc, biết ơn và đáng trân trọng vô cùng. Chúng tôi đã trưởng thành hơn vì nhau, tử tế hơn cùng nhau, bình yên hơn nhờ có nhau. Nếu không là anh Hoàng, 10 năm của Tiên đã không thể trọn vẹn đến thế. Nếu không là Touliver, 10 năm của ca sĩ Tóc Tiên đã không thể thăng hoa đến thế. Và nếu không là chúng ta, 10 năm qua đã không thể ý nghĩa đến thế. Tiên nghĩ rằng, cuộc đời là những mảnh ghép mang tên 'lựa chọn'. Và dù cho sự lựa chọn ấy có khó khăn đến mấy, một ngày nào đó chúng ta sẽ hiểu ra kết thúc là để khởi đầu".

Về phía Touliver, anh cũng chọn cách phản hồi rất điềm tĩnh. Anh chia sẻ về Tóc Tiên bằng những lời lẽ đầy tôn trọng: "Gửi đến một chương đẹp đã góp phần tạo nên con người tôi của ngày hôm nay. Cảm ơn và luôn trân trọng". Qua đó cho thấy mối quan hệ giữa cả hai sau ly hôn không hề tồn tại sự đối đầu hay căng thẳng như nhiều người vẫn nghĩ.