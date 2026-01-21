Cận cảnh rước "cây vàng" khổng lồ về ăn Tết ở miền Tây, cả nước ngưỡng mộ

Cây mai trong ngày Tết trở thành hình ảnh không thể thiếu trong mỗi gia đình người miền Tây. Miền Tây Nam Bộ vốn là một phần của vùng đất phương Nam, nên trong đời sống sinh hoạt và văn hóa Tết có rất nhiều nét tương đồng với các tỉnh miền Nam nói chung. Nếu như ngoài Bắc mỗi độ xuân về người ta nhắc đến hoa đào hồng thắm, miền Trung chuộng sắc cúc vàng rực rỡ thì ở miền Tây, hoa mai gần như đã trở thành hình ảnh đặc trưng.

Cũng từ thói quen chơi mai ấy, ngay từ đầu tháng Chạp, không khí tại các "thủ phủ" mai vàng như Chợ Lách, Cái Mơn hay làng hoa Tân Quới đã bắt đầu nóng lên. Thay vì đợi mai xuống phố, nhiều đại gia và giới săn cây cảnh đã trực tiếp đổ xô về các nhà vườn lớn để chọn mặt gửi vàng. Việc đi mua mai lúc này không chỉ đơn thuần là mua một món đồ trang trí, mà là một cuộc săn tìm nghệ thuật. Những chủ vườn đón khách ra vào tấp nập, giới thiệu những gốc mai được uốn nắn kỳ công hàng chục năm. Tại đây, người mua có thể tận mắt đánh giá bộ rễ, độ dày của nụ và dáng thế của cây ngay tại đất vườn.

Nhiều nhà vườn đang chuẩn bị đóng gói cái gốc mai để vận chuyển. Ảnh: @nguyendatw

Đặc biệt, bên cạnh cách mua bán truyền thống, nhiều nhà vườn hiện nay cũng bắt đầu nhạy bén hơn khi rao bán cây mai trên các nền tảng mạng xã hội. Không khó để bắt gặp những buổi livestream trực tiếp ngay tại vườn, nơi chủ vườn giới thiệu tỉ mỉ từng góc cạnh của cây từ gốc đến ngọn cho khách hàng ở xa.

Cảnh tượng rước những "cây vàng" khổng lồ từ vườn ra phố luôn là tâm điểm chú ý trên khắp các ngả đường sông nước. Để sở hữu một gốc mai cao hơn 5 mét với giá trị hàng tỷ đồng, quá trình vận chuyển đòi hỏi sự kỳ công cực lớn. Các nhà vườn phải thuê xe cẩu hạng nặng hoặc dùng tàu lớn vận chuyển đường thủy để đảm bảo không một cành nhỏ nào bị tổn thương. Hình ảnh những chiếc tàu chở đầy sắc vàng len lỏi giữa dòng kênh xanh hay những chiếc xe tải chở mai chiếm trọn mặt lộ đã tạo nên một diện mạo rất riêng, báo hiệu mùa xuân đã về rất gần.

Một số loại mai có kích thước lớn được nhà vườn thuê xe ba gác riêng để vận chuyển. Ảnh: @maivanghoangde

Cây mai cao 5m từng được bán vào dịp Tết. Ảnh: Duy Tân

Những cây mai được bán với nhiều mức giá khác nhau, cây nhỏ thì vài trăm, lớn hơn thì vài triệu. Còn những gốc cây mai tính bằng năm thì có mức giá hơn hàng chục triệu đến hàng trăm triệu. Thậm chí cũng từng có nhiều trường hợp ghi nhận chủ nhà vườn bán những gốc mai khổng lồ lên đến vài tỷ đồng.

Trái ngược với sự hối hả của những chuyến xe xuôi ngược, tại các xóm làng, phong tục lặt lá mai lại mang đến một khoảng lặng đầy ấm cúng. Khoảng từ rằm tháng Chạp trở đi, người dân miền Tây bắt đầu rục rịch tổ chức hội lặt lá. Về mặt sinh học, cây mai vàng ra hoa trên cành non sau khi đã rụng lá, vì vậy việc lặt lá giúp cây tập trung dinh dưỡng nuôi nụ và bung hoa đúng thời điểm. Đây là công việc đòi hỏi sự tỉ mẩn, không thể dùng máy móc mà phải cần đến những bàn tay khéo léo của cả gia đình.

Hình ảnh lặt lá mai đón Tết Nguyên đán. Ảnh: @vuonmaicuathu, @v.ahnz3

Kinh nghiệm canh ngày lặt lá gần như đã trở thành bí quyết truyền đời của người dân nơi đây. Họ không lặt theo một mốc ngày cứng nhắc mà thường nhìn nụ và canh theo thời tiết. Thông thường, việc này diễn ra trước Tết khoảng 10 đến 15 ngày. Nếu nắng ấm, họ sẽ lặt trễ hơn để tránh mai nở sớm, còn nếu trời lạnh thì phải lặt sớm để kích hoa bung đúng mùng Một. Hình ảnh cả gia đình quây quần bên gốc mai già, người lặt lá, người gom cành, trẻ con chạy quanh nô đùa đã tạo nên một không khí Tết vô cùng rộn ràng.

Có thể thấy, chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán và người người nhà nhà đang tấp nập chuẩn bị cây mai để đón Tết tạo nên không khí vô cùng nhộn nhịp.