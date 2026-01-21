U23 Việt Nam đá tranh hạng 3 với U23 Hàn Quốc ngày nào?

Sau hai trận bán kết đầy kịch tính, VCK U23 châu Á 2026 đã xác định được các cặp đấu cuối cùng. Dù lỡ hẹn với tấm vé chung kết, U23 Việt Nam vẫn còn mục tiêu quan trọng tranh hạng 3 trong cuộc đối đầu với U23 Hàn Quốc.

Đây là cơ hội cuối cùng để thầy trò HLV Kim Sang-sik khẳng định vị thế và tri ân người hâm mộ sau thất bại đáng tiếc trước U23 Trung Quốc.

Trận đấu sẽ diễn ra lúc 22h00 – Thứ Sáu, ngày 23/01/2026 (Giờ Việt Nam).

U23 Việt Nam sẽ đá tranh hạng 3 vào lúc 22h00 ngày 23/1 (Ảnh: Ted Trần)

U23 Việt Nam gặp khó khăn lớn về nhân sự khi trung vệ Lý Đức bị treo giò (thẻ đỏ) và Hiểu Minh gặp chấn thương nặng. Tuy nhiên, tinh thần quyết tâm là điểm tựa để đội bóng áo đỏ đối đầu với một U23 Hàn Quốc cũng đang khao khát gỡ gạc danh dự sau trận thua sát nút Nhật Bản.

Trận tranh ngôi vương giữa đương kim vô địch Nhật Bản và U23 Trung Quốc.

Trận đấu diễn ra lúc 22h00 – Thứ Bảy, ngày 24/01/2026 (Giờ Việt Nam).

U23 Trung Quốc đang viết nên câu chuyện cổ tích khi lần đầu tiên lọt vào chung kết. Trong khi đó, U23 Nhật Bản vẫn cho thấy bản lĩnh của một "gã khổng lồ" với lối chơi tấn công đa dạng và dàn cầu thủ đồng đều.