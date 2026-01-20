Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

NSƯT Xuân Hinh: “Tôi không bao giờ nhận mình là “vua hài”, gọi như thế sợ lắm”

20-01-2026 - 21:30 PM | Lifestyle

“Hôm nay tôi nói thẳng, tôi không bao giờ nhận là ‘vua hài”. Cùng lắm là danh hài thôi”, NSƯT Xuân Hinh nói.

Chiều 20/1, NSƯT Xuân Hinh cùng ê-kíp phim Mùi Phở đã có buổi ra mắt giới truyền thông và khán giả tại Hà Nội.

Tại sự kiện, nam nghệ sĩ lần đầu lên tiếng thẳng thắn về biệt danh “vua hài đất Bắc” gắn với tên tuổi ông suốt nhiều năm qua. NSƯT Xuân Hinh chia sẻ: “Từ trước đến nay, tôi chỉ là Xuân Hinh thôi. Còn cái tên ‘vua hài’ chắc là do báo chí và khán giả yêu quý mà đặt cho. Nhưng hôm nay tôi nói thẳng, tôi không bao giờ nhận là ‘vua hài”. Cùng lắm là danh hài thôi, hoặc hề chèo Xuân Hinh như ngày xưa, chứ gọi như thế sợ lắm”.

Nghệ sĩ Xuân Hinh.

Bên cạnh đó, nghệ sĩ gạo cội cũng phủ nhận thông tin cho rằng mình là “đại gia” như một số đồn đoán trên mạng xã hội. Với lối nói chuyện hóm hỉnh, ông bày tỏ: “Tôi chỉ da bọc xương, dây da, giả da chứ làm gì có đại gia”.

Những chia sẻ thẳng thắn nhưng đầy duyên dáng của Xuân Hinh khiến không khí buổi gặp gỡ trở nên gần gũi, tràn ngập tiếng cười, đồng thời cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ kỳ cựu vẫn giữ được sự chân thành và giản dị sau nhiều năm gắn bó với sân khấu.

NSƯT Xuân Hinh sinh năm 1960 tại Bắc Ninh, là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn của sân khấu và nghệ thuật đại chúng phía Bắc. Ông ghi dấu ấn sâu đậm với khán giả qua hàng loạt tiểu phẩm hài dân gian, đặc biệt thành công trong các loại hình nghệ thuật truyền thống như chèo, quan họ, hát văn. Năm 2016, Xuân Hinh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, ghi nhận những đóng góp bền bỉ của ông trong việc gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.

Quyết định của Xuân Hinh

PV

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khu du lịch Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng thông báo mới nhất về Tết Bính Ngọ

Khu du lịch Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng thông báo mới nhất về Tết Bính Ngọ Nổi bật

Thạc sĩ 30 tuổi bỏ lương 125 triệu đồng/tháng đi bán cơm quê: 1 ngày đi 20.000 bước bưng đồ ăn, doanh thu 700 triệu đồng/tuần

Thạc sĩ 30 tuổi bỏ lương 125 triệu đồng/tháng đi bán cơm quê: 1 ngày đi 20.000 bước bưng đồ ăn, doanh thu 700 triệu đồng/tuần Nổi bật

Nhan sắc người mẫu xinh đẹp là vợ cầu thủ U23 Nguyễn Thanh Nhàn

Nhan sắc người mẫu xinh đẹp là vợ cầu thủ U23 Nguyễn Thanh Nhàn

21:07 , 20/01/2026
Hòa Minzy hứa tặng quà nóng, cùng Trấn Thành và dàn sao cổ vũ U23 Việt Nam chiến thắng U23 Trung Quốc

Hòa Minzy hứa tặng quà nóng, cùng Trấn Thành và dàn sao cổ vũ U23 Việt Nam chiến thắng U23 Trung Quốc

20:59 , 20/01/2026
Tỷ phú treo thưởng hơn 300 tỷ nếu U23 Trung Quốc hạ U23 Việt Nam, thực hư ra sao?

Tỷ phú treo thưởng hơn 300 tỷ nếu U23 Trung Quốc hạ U23 Việt Nam, thực hư ra sao?

20:20 , 20/01/2026
Nam ca sĩ 4 con, sở hữu biệt thự 500 m2, ở nhà trăm tỷ tại TPHCM nói thẳng về những tin đồn thất thiệt

Nam ca sĩ 4 con, sở hữu biệt thự 500 m2, ở nhà trăm tỷ tại TPHCM nói thẳng về những tin đồn thất thiệt

20:07 , 20/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên