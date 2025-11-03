3 cơ ngơi chứng minh đẳng cấp thật của NSƯT Xuân Hinh

NSƯT Xuân Hinh - người được mệnh danh là "vua hài đất Bắc", không chỉ ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả bằng những vai diễn dân gian dí dỏm, sâu sắc mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi khối tài sản đồ sộ sau hàng chục năm hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh tài năng và sự nghiệp rực rỡ, nam nghệ sĩ còn sở hữu loạt bất động sản giá trị tại Hà Nội, từ căn nhà phố cổ Hàng Bông đậm nét truyền thống đến biệt phủ rộng 5.000m² ở ngoại thành, hay ngôi nhà tuổi thơ ở Bắc Ninh. Mỗi công trình đều mang đậm phong cách cá nhân của Xuân Hinh: chỉn chu, tinh tế và thấm đượm hơi thở văn hóa Việt.

Cơ ngơi ở phố Hàng Bông

Nghệ sĩ Xuân Hinh sinh sống chủ yếu trong một căn nhà nằm trên con phố Hàng Bông sầm uất của Hà Nội. Dù tọa lạc giữa khu phố cổ vốn chật hẹp, căn nhà của "vua hài đất Bắc" vẫn sở hữu không gian khá rộng rãi và thoáng đãng. Bên trong, không gian được bài trí nội thất chủ yếu bằng gỗ quý, mang phong cách truyền thống nhưng không kém phần sang trọng. Giá trị của căn nhà được ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng.

Phòng khách

Trong nhiều video đời thường được Xuân Hinh chia sẻ, khán giả có dịp ngắm trọn không gian sống đầy ấn tượng của nam danh hài. Phòng khách nổi bật với diện tích rộng rãi, bài trí chủ yếu bằng nội thất gỗ mang phong cách truyền thống, toát lên vẻ sang trọng và tinh tế. Nhiều món đồ trong nhà, từ bàn ghế, tủ, tranh cho đến các vật dụng trang trí đều gợi nét hoài cổ, thể hiện rõ gu thẩm mỹ và sự trân trọng giá trị xưa. Tổng thể không gian mang đến cảm giác ấm áp, gần gũi nhưng vẫn đậm chất nghệ sĩ - đúng như phong cách sống giản dị mà tinh tế của Xuân Hinh.

Phòng bếp

Trái ngược với vẻ truyền thống của phòng khách, khu bếp trong nhà của Xuân Hinh lại được thiết kế hiện đại và tiện nghi. Toàn bộ không gian sử dụng tông ghi sáng làm chủ đạo, mang đến cảm giác sạch sẽ và gọn gàng. Dù diện tích không quá lớn, khu bếp vẫn được bố trí khoa học với đầy đủ thiết bị nấu nướng, đảm bảo sự thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày.

Góc sân vườn

Giữa lòng phố cổ tấp nập, Xuân Hinh vẫn dành riêng một khoảng sân nhỏ để trồng cây và thư giãn. Góc sân vườn, ban công lúc nào cũng rợp bóng xanh với nhiều loại cây cảnh được chính tay nam danh hài chăm sóc mỗi ngày. Đây không chỉ là không gian giúp Xuân Hinh tìm lại sự bình yên sau những giờ làm việc, mà còn thể hiện rõ tâm hồn nghệ sĩ yêu thiên nhiên, giản dị và tinh tế.

Không gian khác

Xuân Hinh dành hẳn một phòng riêng để lưu trữ các trang phục biểu diễn - nơi treo gọn gàng những bộ áo dài, áo tấc, cùng nhiều đạo cụ sân khấu quý giá gắn liền với sự nghiệp diễn hài dân gian của mình. Đáng chú ý, trong căn nhà phố cổ còn được nam danh hài lắp đặt thêm thang máy để thuận tiện di chuyển giữa các tầng, cho thấy sự đầu tư và tiện nghi dù nằm giữa khu phố lâu đời.

Biệt phủ rộng 5000m²

Ngoài căn nhà phố cổ ở trung tâm Hà Nội, Xuân Hinh còn sở hữu một biệt phủ rộng hơn 5000m² ở ngoại thành, khiến nhiều người không khỏi choáng ngợp. Nam nghệ sĩ từng giới thiệu nơi này là Bảo tàng Đạo Mẫu, là công trình văn hóa tâm linh lưu giữ tinh hoa tín ngưỡng và nghệ thuật truyền thống Bắc Bộ. Toàn bộ khuôn viên được xây dựng theo lối kiến trúc cổ kính, với mái ngói cong, cột gỗ lim, sân gạch đỏ và những khu vườn bao quanh xanh mát. Được biết, Xuân Hinh đã dành toàn bộ số tiền tích cóp được trong hơn 40 năm đi diễn của mình để xây dựng nên công trình này.

Công trình được xây dựng hoàn toàn bằng 5 triệu viên ngói cổ và 1 triệu viên gạch thất cổ, mang đậm hơi thở của thời gian và tinh thần gìn giữ giá trị xưa cũ. Tọa lạc trong một ngôi làng yên bình gần Hà Nội, biệt phủ của Xuân Hinh trải rộng giữa không gian xanh mướt, nổi bật với vườn cây ăn quả hơn 50 năm tuổi, cùng nhiều cây cảnh quý như bonsai, thông cổ… tạo nên khung cảnh vừa cổ kính vừa khoáng đạt. Bên trong, biệt phủ được chia thành nhiều gian nhỏ, mỗi khu vực đều có công năng riêng và được thiết kế tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Bên trong biệt phủ được chia thành nhiều gian nhỏ, mỗi khu vực đều có công năng riêng và được bài trí tỉ mỉ đến từng chi tiết. Tại đây, Xuân Hinh còn dành riêng một không gian trưng bày rượu quý. Từng chai rượu được bày biện cẩn thận trong tủ gỗ cổ, vừa sang trọng vừa mang hơi hướng truyền thống, thể hiện niềm yêu thích sưu tầm và trân trọng giá trị tinh thần của người nghệ sĩ.

Biệt phủ được thiết kế hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, tích hợp nhiều khu chức năng như khu nhà ở, phòng trưng bày, nhà bếp và khu vực sinh hoạt chung bao quanh ngôi nhà cổ - nơi hiện được sử dụng như không gian lưu giữ hiện vật văn hóa. Cơ ngơi này không chỉ đơn thuần là nơi ở mà còn là một không gian văn hóa sống động, tiếp nối tinh thần của các loại hình nghệ thuật dân gian Việt. Toàn bộ công trình nhấn mạnh giá trị và tầm quan trọng của tín ngưỡng Đạo Mẫu, phản ánh chiều sâu huyền bí và linh thiêng trong văn hóa dân tộc.

Nhà ở Bắc Ninh

Dù nổi tiếng với hai bất động sản đắt đỏ ở Hà Nội, nhưng Xuân Hinh còn sở hữu một cơ ngơi khác tại quê nhà Bắc Ninh - nơi gắn liền với tuổi thơ và cội nguồn của nam ngệ sĩ. Ngôi nhà nằm ngay đầu làng, chỉ cách khu chợ quê khoảng 30m, giữ nguyên vẹn nét mộc mạc, giản dị của vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Không gian nơi đây toát lên vẻ yên bình và đậm dấu ấn truyền thống. Từ cổng bước vào là con lối nhỏ phủ bóng cây xanh, hai bên trồng đủ loại cây cảnh, cây ăn quả, vừa tạo cảnh quan tươi mát vừa gợi cảm giác gần gũi, thân thuộc. Ngôi nhà được thiết kế theo kiến trúc cổ truyền, mái ngói đỏ tươi, hiên rộng và sân gạch thoáng đãng.

Con đường dẫn vào ngôi nhà khang trang và thoáng đãng của gia đình Xuân Hinh

Trực diện ngôi nhà chung của đại gia đình danh hài Xuân Hinh

Ngoài sân vườn luôn tràn ngập cây xanh

Trong nhà treo nhiều tranh ảnh nghệ thuật, trong đó có cả ảnh của nghệ sĩ Xuân Hinh thời trẻ

Gian thờ tự chỉn chu, trang nghiêm.

