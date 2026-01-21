Đạo diễn Lê Hoàng bật khóc nức nở

Mới đây, chương trình Người thứ ba đã lên sóng. Tại chương trình tuần này, đạo diễn Lê Hoàng đối diện với một nhân vật có hoàn cảnh éo le là bà X.

Bà X chia sẻ với đạo diễn Lê Hoàng câu chuyện bi đát của mình. Theo đó, bà quen một người đàn ông khi cả hai còn trẻ. Thời điểm này, ông chưa lập gia đình và hứa hẹn sẽ cưới bà sau khi học xong và ổn định công việc.

Xuất thân từ nông thôn, học vấn hạn chế, bà X tin tưởng tuyệt đối, chấp nhận chờ đợi trong âm thầm. Trong suốt thời gian dài, ông lấy lý do đi học xa, chưa có điều kiện, gia đình chưa đồng ý để trì hoãn hôn nhân.

Bà X lặng lẽ đợi chờ người đàn ông mình yêu đầu đời, để rồi không hề hay biết rằng, trong khoảng thời gian đi học ấy, ông đã lập gia đình, có vợ và con trai. Ông vẫn giữ liên lạc lui tới với bà.

Ông nói dối rằng gia đình đi nước ngoài nhưng vì thương bà nên một mình ông ở lại. Sau đó, ông làm đám cưới đơn giản với bà nhưng không có gia đình nhà trai vì lý do ở nước ngoài. Hai người ở với nhau có một đứa con gái.

Trong một lần khi con gái bà nhập viện vì bệnh nặng, bà gọi điện cho ông cầu cứu, nhưng lại bị chính người vợ hợp pháp bắt máy.

Ngày hôm sau, không phải người đàn ông ấy đến bệnh viện, mà là người vợ chính thức xuất hiện, yêu cầu bà X chấm dứt mối quan hệ, nếu không sẽ làm lớn chuyện.

Gia đình bên chồng liên tục gây áp lực, buộc bà X phải dứt khoát, trong khi chính người đàn ông lại im lặng, không đưa ra bất kỳ quyết định rõ ràng nào.

Không hiểu biết pháp luật, lại sống trong môi trường nông thôn còn nhiều định kiến, người phụ nữ tự cho rằng mình có lỗi. Bà X bế con rời quê, lên Đồng Nai làm thuê, bán quần áo mưu sinh để nuôi con ăn học. Sự chu cấp từ người đàn ông thưa dần rồi gần như biến mất.

Bà X sống lặng lẽ, không dám kể với cha mẹ, không dám thanh minh với hàng xóm, càng không dám nghĩ đến hạnh phúc riêng.

Ở tuổi 60, bà X vẫn sống một mình, chưa từng lập gia đình. Con gái bà nay đã 32 tuổi, trưởng thành nhưng cũng chưa dám bước vào hôn nhân vì những tổn thương tâm lý kéo dài từ câu chuyện của mẹ.

Đạo diễn Lê Hoàng nghe xong câu chuyện liền bức xúc lên tiếng: "Về giấy tờ, chị bị gọi là người thứ ba. Nhưng về mặt tình cảm, chị mới là người đến trước. Đây không phải là một câu chuyện ngoại tình đơn thuần, mà là câu chuyện của một người đàn ông không dám chịu trách nhiệm.

Theo tôi, sai lầm lớn nhất không chỉ nằm ở việc người đàn ông cưới người khác, mà ở chỗ không dứt khoát, để một người phụ nữ sống trong chờ đợi, hy vọng và mặc cảm suốt nhiều năm.

Nếu anh ta đủ dũng cảm, anh ta phải nói rõ: "Anh đã có gia đình, em hãy đi tìm hạnh phúc khác". Ít nhất là giải phóng cuộc đời người phụ nữ đó.

Đây là một dạng lạm dụng rất nguy hiểm, lạm dụng sự ngây thơ và thiếu hiểu biết. Không phải lúc nào lạm dụng cũng là thân xác, có những lạm dụng về tâm lý và nhận thức khiến người ta mất cả cuộc đời.

Điều đáng buồn nhất không chỉ là số phận của người phụ nữ, mà là hệ quả để lại cho thế hệ sau.

Người đàn ông này không chỉ làm lỡ đời một người phụ nữ, mà còn làm tổn thương cả đứa con gái, một đứa trẻ lớn lên với sự thiếu vắng niềm tin vào gia đình".

Nói rồi, đạo diễn Lê Hoàng bật khóc nức nở và chia sẻ thêm: "Có những tội lỗi không thể đo đếm bằng pháp luật. Có những sai lầm không giết chết con người ngay lập tức, nhưng giết dần cả một cuộc đời".