1 ca khúc trăm triệu view có thể đổi mấy căn nhà, giúp giọng ca Học viện Âm nhạc Quốc gia đổi đời

E Là Không Thể là ca khúc ballad do Anh Quân Idol thể hiện, nhạc sĩ Đông Thiên Đức sáng tác. Bài hát khai thác chủ đề tình yêu tan vỡ với giai điệu chậm, cấu trúc đơn giản và ca từ dễ tiếp cận, phù hợp với dòng nhạc ballad quen thuộc của thị trường Vpop. Ca khúc được phát hành vào khoảng cuối năm 2023, nhưng ở thời điểm ra mắt chỉ được xem là một sản phẩm âm nhạc thông thường, không tạo hiệu ứng đáng kể trên các bảng xếp hạng hay mạng xã hội. Không có chiến dịch quảng bá lớn, bài hát gần như chìm giữa nhiều sản phẩm phát hành cùng thời điểm.

Phải đến năm 2025, E Là Không Thể mới bắt đầu được chú ý trở lại. Bước ngoặt đến từ các sân khấu biểu diễn live của Anh Quân Idol, trong đó có phiên bản trình diễn tại chương trình Chốn Tìm Show. Những đoạn video ghi lại phần trình diễn này được chia sẻ trên mạng xã hội, sau đó dần được người dùng lựa chọn làm nhạc nền cho các video ngắn trên TikTok, Reels và Shorts.

E Là Không Thể được thể hiện bởi Anh Quân Idol

Việc ca khúc xuất hiện liên tục trong các video mang tính cá nhân, chia sẻ câu chuyện đời sống, tình cảm đã giúp E Là Không Thể tiếp cận nhóm khán giả trẻ theo cách tự nhiên. Giai điệu chậm, không quá cao trào khiến bài hát phù hợp với nhiều ngữ cảnh nội dung, từ đó tần suất sử dụng ngày càng tăng.

Song song với đó, các bản cover và phối lại cũng góp phần kéo dài sức lan tỏa của ca khúc. Phiên bản E Là Đôn Chề do nhóm DG House thực hiện giúp bài hát có thêm đời sống mới, tiếp cận nhóm người nghe trẻ tuổi hơn, đồng thời duy trì mức độ xuất hiện trên mạng xã hội trong thời gian dài. E Là Đôn Chề nhanh chóng trở thành một biến thể được chia sẻ rộng rãi, song song với bản gốc.

Lượt xem ấn tượng của cả E Là Không Thể và E Là Đôn Chề

Đến cuối năm 2025 - đầu năm 2026, video live E Là Không Thể đạt hơn 100 triệu lượt xem trên YouTube. Đây được xem là cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của Anh Quân Idol, đặc biệt trong bối cảnh ca khúc không tạo hit ngay từ thời điểm phát hành mà cần thời gian dài để lan tỏa.

Việc E Là Không Thể mất gần hai năm mới gây chú ý được lý giải bởi nhiều yếu tố. Trước hết, ca khúc ra mắt khá lặng lẽ, không gắn với chiến dịch truyền thông quy mô. Bên cạnh đó, Anh Quân Idol không thuộc nhóm nghệ sĩ thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội hay tạo chủ đề tranh luận, khiến sản phẩm khó bùng nổ nhanh. Sự lan truyền của bài hát chủ yếu đến từ việc cộng đồng mạng tự sử dụng đoạn nhạc trong các video cá nhân, sau đó tạo hiệu ứng dây chuyền.

Anh Quân Idol, tên thật Nguyễn Văn Quân, sinh năm 1988 tại Hà Nội, được đào tạo bài bản tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (ảnh: FBNV)

Anh Quân Idol, tên thật Nguyễn Văn Quân, sinh năm 1988 tại Hà Nội, được đào tạo bài bản tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Sau Vietnam Idol, anh từng được khán giả biết đến với hình ảnh giọng ca ballad giàu kỹ thuật với các hit quen thuộc như Có Anh Ở Đây Rồi, Cám Ơn Vì Tất Cả,... Các bài hát của Anh Quân nổi tiếng, thậm chí là hit quốc dân nhưng bản thân nam ca sĩ lại không quá được chú ý, nhất là sau quãng thời gian chững lại vì vấn đề cá nhân. Trong nhiều năm, hoạt động của nam ca sĩ chủ yếu gắn với các sân khấu biểu diễn vừa và nhỏ, không tạo được dấu ấn nổi bật về mặt truyền thông hay sản phẩm đại chúng.

Thành công của E Là Không Thể mang lại những thay đổi rõ rệt cho Anh Quân Idol về mặt hoạt động nghề nghiệp. Nam ca sĩ được nhắc đến nhiều hơn và đặc biệt là đắt show hơn trước. Từ một giọng ca có chuyên môn nhưng ít được chú ý trên thị trường đại chúng, Anh Quân dần có vị trí rõ ràng hơn trong dòng nhạc ballad. Anh Quân Idol liên tục xuất hiện ở các phòng trà, sự kiện nhãn hàng. Giọng hát thực lực có nhiều đất diễn để phát huy.

Anh Quân Idol nói đùa về việc E Là Không Thể giúp nhạc sĩ kiếm mấy căn nhà

Tại buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới ngày 20/1, Anh Quân Idol gây chú ý khi đùa rằng, với thành công của E Là Không Thể , nhạc sĩ Đông Thiên Đức có thể đã thu về nguồn thu đáng kể từ tác quyền. Dù mang tính hài hước, phát biểu này phần nào cho thấy thực tế về giá trị kinh tế mà một ca khúc trăm triệu lượt xem có thể mang lại, từ tiền tác quyền, doanh thu nhạc số đến việc được biểu diễn liên tục tại nhiều sân khấu.

Với Anh Quân Idol, E Là Không Thể không chỉ là một ca khúc thành công về mặt lượt xem, mà còn đánh dấu bước chuyển đáng kể sau nhiều năm hoạt động âm thầm (ảnh: FBNV)

Với Anh Quân Idol, E Là Không Thể không chỉ là một ca khúc thành công về mặt lượt xem, mà còn đánh dấu bước chuyển đáng kể sau nhiều năm hoạt động âm thầm. Ca khúc cho thấy khả năng lội ngược dòng của một sản phẩm âm nhạc khi gặp đúng thời điểm và đúng đối tượng khán giả, đồng thời phản ánh vai trò ngày càng rõ rệt của mạng xã hội trong việc định hình lại vòng đời của một bản hit.