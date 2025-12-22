Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Diễn biến mới vụ hàng chục người ở TPHCM vừa phải nhập viện, lại nghi do bánh mì

22-12-2025 - 18:30 PM

Cơ sở N.H. mỗi ngày bán khoảng 800 ổ bánh mì, thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Liên quan đến hàng chục ca nghi ngộ độc thực phẩm khi ăn bánh mì, UBND phường Phú Mỹ (TPHCM) đã có báo cáo nhanh về vụ việc.

Theo báo cáo, khoảng 15 giờ ngày 21-12, UBND phường Phú Mỹ nhận được thông tin từ các phòng khám trên địa bàn về việc ghi nhận 9 trường hợp có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm, điểm chung là đều ăn bánh mì của cơ sở N.H. (phường Phú Mỹ). Ngay sau đó, phường đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, điều tra thông tin ban đầu.

Qua xác minh, nhiều người cho biết đã ăn bánh mì tại cơ sở này từ ngày 19-12. Tính từ ngày 19 đến 21-12, có tổng cộng 66 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm được đưa vào các bệnh viện, phòng khám trên địa bàn và khu vực lân cận để theo dõi, điều trị.

Sau khi nắm thông tin, UBND phường Phú Mỹ đã tiến hành kiểm tra, làm việc trực tiếp với chủ cơ sở kinh doanh bánh mì N.H. Tại buổi làm việc, chủ cơ sở cung cấp được giấy đăng ký kinh doanh và hợp đồng mua bán thực phẩm chả lụa.

Vụ hàng chục ca ghi ngộ độc bánh mì: Mỗi ngày bán 600 ổ - Ảnh 1.

Bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân nghi ngộ độc

Tuy nhiên, cơ sở không xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, giấy khám sức khỏe của chủ cơ sở và nhân viên; đồng thời không có hợp đồng cung cấp bánh mì, các loại rau thơm, dưa leo…

Theo tường trình của chủ cơ sở, khi nhận được thông tin có người nghi ngộ độc, cơ sở đã chủ động đóng cửa từ 11 giờ ngày 21-12 và đến các bệnh viện thăm hỏi những trường hợp đang điều trị.

Cơ quan chức năng ghi nhận bánh mì N.H hoạt động với 2 địa điểm: Một xe đẩy bán bánh mì, trung bình mỗi ngày bán khoảng 600 ổ; địa điểm còn lại là nơi sơ chế, cắt thái thực phẩm và bán 200 ổ.

Lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong tủ mát chứa các loại thực phẩm còn lại, gồm giò chả và 3 hộp sốt trứng do cơ sở tự chế biến, được bảo quản ở nhiệt độ phòng.

Vụ hàng chục ca ghi ngộ độc bánh mì: Mỗi ngày bán 600 ổ - Ảnh 2.

Hiện vẫn còn hàng chục trường hợp đang điều trị tại bệnh viện

Liên quan vụ việc, UBND phường Phú Mỹ đã đề nghị Sở An toàn thực phẩm và Sở Y tế TPHCM hỗ trợ chuyên môn, phối hợp điều tra, lấy mẫu thực phẩm xét nghiệm theo quy định nhằm sớm làm rõ nguyên nhân.

Tại bệnh viện, nhiều bệnh nhân vẫn đang được theo dõi. Tính đến sáng 22-12 đã có hơn 40 trường hợp phải đưa vào bệnh viện. Bà Dương Thị Khanh (ngụ xã Đất Đỏ) cho biết tối 19-12, trên đường từ Đồng Nai về nhà, bà ghé tiệm bánh mì N.H. mua 6 ổ cho cả gia đình. "Sáng hôm sau, cả 6 người đều nôn ói, đau bụng dữ dội, sốt cao nên phải nhập viện cấp cứu. Đến sáng nay, tôi và con trai vẫn còn đau bụng, tiêu chảy"- bà Khanh nói.

Tương tự, chị Lê Thị Thảo Vy (ngụ xã Châu Pha) cho hay sau khi ăn bánh mì mua vào sáng 19-12, đến tối cùng ngày chị bị đau bụng, nôn ói, sốt. Tự mua thuốc điều trị không thuyên giảm nên chị phải nhập viện cấp cứu.

Chính thức công bố nguyên nhân vụ bánh mì cóc cô Bích gây ngộ độc hàng loạt

Theo Ngọc Giang

Người Lao động

