Chính thức công bố nguyên nhân vụ bánh mì cóc cô Bích gây ngộ độc hàng loạt
Chiều 26-11, Sở An toàn thực phẩm TP HCM công bố chính thức nguyên nhân vụ hơn 300 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì cóc cô Bích
Theo đó, vụ việc được phát hiện từ ngày 7-11, đến ngày 13-11 ghi nhận có 316 trường hợp có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì của hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc Bích Vân – địa chỉ: số 112A Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông – tức bánh mì cóc cô Bích.
Căn cứ trên kết quả điều tra dịch tễ, dữ liệu phân tích, kết quả kiểm nghiệm bệnh phẩm và các ý kiến chuyên môn từ các đơn vị (Viện Y tế công cộng TP HCM, Sở Y tế TP HCM và các Bệnh viện có liên quan), Sở An toàn thực phẩm TP HCM kết luận đây là vụ ngộ độc thực phẩm do cơ sở trên gây ra với thức ăn nguyên nhân là bánh mì, căn nguyên gây ra ngộ độc thực phẩm là do vi khuẩn Salmonella.
Sở An toàn thực phẩm TP HCM sẽ tiếp tục xử lý đối với cơ sở kinh doanh bánh mì cóc cô Bích và thông báo kết quả sau.
Sở An toàn thực phẩm TP HCM đã và đang tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh ăn uống thực hiện nghiêm các điều kiện an toàn thực phẩm, kiểm soát nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu, vệ sinh trong sơ chế, chế biến, vận chuyển thực phẩm, kiểm thực 3 bước, lưu mẫu để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.
Người lao động