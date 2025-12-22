Ngày càng nhiều người bị suy thận, chuyên gia Mỹ cảnh báo: Ăn nhiều 4 món này hại thận bậc nhất, phải hạn chế ngay

Theo các chuyên gia, thói quen ăn uống thiếu lành mạnh là một trong những nguyên nhân làm tổn thương thận. Trong đó, nhiều loại thực phẩm và đồ uống phổ biến có thể khiến thận phải hoạt động quá tải, làm tăng nguy cơ suy giảm chức năng thận nếu tiêu thụ thường xuyên và kéo dài.

Uống nhiều nước ngọt có ga màu đậm

Nước ngọt, đặc biệt là các loại nước ngọt có ga màu sẫm thường chứa hàm lượng phốt pho nhân tạo cao. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, phốt pho là một khoáng chất thiết yếu giúp duy trì hệ xương chắc khỏe. Với những người có thận khỏe mạnh, lượng phốt pho dư thừa từ thực phẩm thông thường có thể được thận đào thải hiệu quả.

Tuy nhiên, chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Catalina Ruz Gatica cảnh báo rằng phốt pho nhân tạo có khả năng hấp thu nhanh hơn và gây áp lực lớn hơn cho thận so với phốt pho tự nhiên trong thực phẩm.

Theo Catalina Ruz Gatica, các chuyên gia dinh dưỡng thường khuyến cáo hạn chế loại đồ uống này không chỉ vì hàm lượng phốt pho, mà còn do chứa nhiều đường bổ sung, làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa và tổn thương thận về lâu dài.

Để bảo vệ chức năng thận và sức khỏe tổng thể, chuyên gia khuyên nên tránh hoặc hạn chế tối đa việc tiêu thụ nước ngọt có ga màu sẫm, đồng thời ưu tiên các loại đồ uống lành mạnh hơn như nước lọc hoặc nước không đường.

Tiêu thụ nhiều bữa ăn sẵn đông lạnh

Những bữa ăn sẵn đóng gói là sự lựa chọn tiện lợi với nhiều gia đình vì được nấu chín sẵn, đóng gói và cấp đông để bảo quản, thường chỉ cần hâm nóng trong lò vi sóng hoặc lò nướng khi muốn sử dụng.

Tuy nhiên theo chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Catalina Ruz Gatica, mỗi khẩu phần ăn này thường chứa hơn 1.000 mg natri. Trong khi đó, Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị người trưởng thành không nên tiêu thụ quá 2.300 mg natri mỗi ngày, lý tưởng nhất là không quá 1.500 mg để tránh bệnh về tim mạch và huyết áp.

Việc kiểm soát lượng muối nạp vào cơ thể đóng vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe thận. Tiêu thụ quá nhiều natri trong thời gian dài làm tăng huyết áp và áp lực lọc tại cầu thận, buộc thận phải làm việc quá tải, từ đó đẩy nhanh nguy cơ suy thận.

Ăn nhiều thức ăn nhanh

Theo chuyên gia dinh dưỡng Catalina Ruz Gatica, một chế độ ăn tốt cho thận nên ưu tiên trái cây, rau củ, carb phức hợp và các nguồn protein nạc. Ngược lại, thức ăn nhanh thường giàu natri, carb tinh chế, chất béo bão hòa và các chất phụ gia bảo quản, nhưng lại thiếu những dưỡng chất thiết yếu giúp bảo vệ và duy trì chức năng thận.

Khi nạp nhiều natri, thận phải làm việc liên tục để đào thải lượng natri dư thừa ra khỏi cơ thể. Tình trạng này về lâu dài làm tăng huyết áp - một trong những nguyên nhân hàng đầu gây suy thận mạn. Các chất phụ gia có trong đồ ăn nhanh cũng liên quan đến nguy cơ suy giảm chức năng thận nếu dùng lâu dài ở liều cao.

“Mặc dù tiện lợi và dễ tiếp cận, nhưng việc tiêu thụ thường xuyên thức ăn nhanh có thể gây áp lực lên thận và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe”, bà Ruz Gatica cho biết.

Ăn quá nhiều thịt đỏ

Protein đóng vai trò thiết yếu trong việc xây dựng và sửa chữa các tế bào của cơ thể. Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều protein, đặc biệt là protein từ nguồn động vật, có thể gây áp lực không nhỏ lên thận. “Khi ăn nhiều protein động vật, cơ thể sẽ tạo ra lượng axit cao hơn trong máu, và thận phải làm việc nhiều hơn để loại bỏ lượng axit này. Vì vậy, ăn thịt với mức độ vừa phải là cách bảo vệ sức khỏe thận”, chuyên gia Catalina Ruz Gatica cho biết.

Ngoài ra, chất béo bão hòa và cholesterol trong thịt đỏ có thể làm tăng mức cholesterol, tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và suy giảm chức năng thận. Điều này không có nghĩa là mọi người cần loại bỏ hoàn toàn thịt khỏi chế độ ăn nhưng cần kiểm soát lượng thịt đỏ mỗi ngày để đảm bảo sức khoẻ.

Theo EatingWell