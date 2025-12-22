"Kiếp nạn" của anh shipper Bình Dương

Trên TikTok viral đoạn clip dài vỏn vẹn 8 giây, ghi lại cảnh "kiếp nạn" dở khóc dở cười của 2 anh shipper ở Bình Dương khi giao đơn hàng gồm 4 cây cảnh to oạch. Mỗi người chở theo 2 cây lớn, được chằng buộc cẩn thận ở phía sau xe rồi chạy băng băng giữa phố, tạo nên khung cảnh vừa thương vừa buồn cười. Dưới phần bình luận, nhiều netizen hài hước cho rằng nhìn từ phía sau, các anh shipper chẳng khác nào đang... "mọc sừng" trên đầu.

Clip chở hàng của 2 anh chàng shipper Bình Dương thu hút gần 10 triệu views (nguồn clip: TikTok @lamhung2511)

Bên cạnh yếu tố hài hước, nhiều cư dân mạng cũng không khỏi chú ý đến vấn đề an toàn giao thông trong đoạn clip. Bởi với những đơn hàng cồng kềnh, kích thước lớn như cây cảnh, việc vận chuyển bằng xe máy có thể tiềm ẩn không ít rủi ro. Ở phần bình luận của clip, nhiều netizen cho rằng các đơn vị vận chuyển nên căn cứ vào khối lượng và kích thước hàng hóa để lựa chọn phương tiện giao phù hợp, vừa đảm bảo an toàn cho shipper, vừa hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến người tham gia giao thông xung quanh.

Từ câu chuyện trên, có thể xem đây như một lời nhắc chung về việc vận chuyển hàng hóa cồng kềnh. Với những đơn hàng có kích thước hoặc trọng lượng lớn, việc cân nhắc kỹ phương tiện giao phù hợp sẽ giúp quá trình giao nhận diễn ra an toàn và thuận lợi hơn.

Bên cạnh đó, shipper cũng cần chú ý chằng buộc chắc chắn, tuân thủ các quy định về kích thước tối đa khi chở hàng bằng xe máy để hạn chế rủi ro trên đường. Những lưu ý này không chỉ giúp bảo vệ người giao hàng mà còn góp phần đảm bảo an toàn giao thông chung, tránh những tình huống phát sinh ngoài ý muốn.