3 ca phẫu thuật, 9 đợt hóa trị, 12 lần xạ trị: Phía sau hình ảnh nữ shipper bỏ con gái vào thùng giao đồ

Giữa cái nắng gay gắt gần 40 độ C tại An Huy (Trung Quốc), một đoạn video ghi lại hình ảnh một cô bé được đặt trong thùng giao đồ ăn phía trước xe máy điện của một nữ shipper nhanh chóng viral trên mạng xã hội Douyin (tương tự TikTok ở Việt Nam), khiến nhiều người xem không khỏi “thắt tim”.

Hình ảnh khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Trong đoạn clip, em bé ngồi trong thùng hàng giữa trời nắng, tay vẫn còn gắn kim truyền, trên cổ và ngực lộ rõ những dấu vết của quá trình hóa trị.

Người quay video cho biết đã tình cờ phát hiện hình ảnh này khi đứng bên đường, và không giấu được sự sững sờ trước cảnh tượng một đứa trẻ phải theo mẹ rong ruổi giao đồ ăn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy.

"Càng tội nghiệp hơn khi tôi biết được cô bé này bị ung thư (u ác tính). Đứa trẻ tội nghiệp. Tôi đã gửi cho gia đình một ít tiền và cũng muốn chia sẻ khoảnh khắc này lên mạng xã hội để lỡ ai đó có thấy được thì hãy cứu giúp họ", người phụ nữ chia sẻ.

Đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi trong thùng giao đồ ăn, trên tay vẫn chằng chịt gắn kim truyền, trên cổ và ngực lộ rõ những dấu vết của quá trình hóa trị.

Theo HK01, người mà nữ shipper chở đi giao đồ ăn giữa trưa nắng không ai khác chính là con gái ruột của cô. Trả lời truyền thông, nữ shipper họ Chu cho biết con của cô được chẩn đoán mắc khối u ác tính sau phúc mạc vào ngày 15/12/2023. Từ đó đến nay, hành trình điều trị kéo dài khiến gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ cả về sức khỏe lẫn tài chính.

Hiện tại, chị Chu và chồng đang làm nghề giao đồ ăn để kiếm tiền trang trải viện phí cho con. Do trong nhà không có người trông nom, hai vợ chồng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa con theo trong những ca giao hàng. Những đơn hàng gần thì em được đặt ngồi trong thùng giao đồ ăn phía trước xe, còn khi phải lên những khu nhà xa, không có thang máy, người mẹ đành bế con leo từng tầng cầu thang giữa cái nóng hầm hập của mùa hè.

Đoạn video sau khi lan truyền đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, kéo theo vô số bình luận bày tỏ xót xa, thương cảm.

Tính đến nay, chi phí điều trị đã tiêu tốn khoảng 300.000 - 400.000 NDT (tương đương hơn 1 - 1,3 tỷ đồng).

Theo chị Chu, chồng chị hiện cũng đang làm shipper. “Tôi không để anh ấy mang theo con, chỉ mong anh ấy có thể toàn tâm toàn ý chạy đơn, kiếm thêm tiền chữa bệnh cho con”, chị nói. Nữ shipper cũng thừa nhận, điều vất vả nhất là khi gặp những tòa nhà không có thang máy. Tuy nhiên, theo lời chị Chu, khó khăn bây giờ không đau đớn bằng cảm giác bất lực khi con còn quá nhỏ đã phải chống chọi với bệnh tật. “Chỉ cần con còn sống, còn ở bên mình, thì mọi vất vả đều đáng giá”, chị nói.

Chị Chu cho biết thêm, con gái chị đã trải qua 3 ca phẫu thuật, 9 đợt hóa trị và 12 lần xạ trị, nhưng vẫn kiên cường vượt qua. “Tôi thấy mọi thứ đều xứng đáng, chỉ cần con tôi còn sống”, người mẹ nói.

Chị cho hay thời điểm con gái được chẩn đoán bệnh, tinh thần chị gần như chạm đáy. Hiện tại, việc câu chuyện được nhiều người biết đến đã khiến chị bất ngờ và xúc động. “Tôi không ngờ lại có nhiều người quan tâm đến chúng tôi như vậy, đều là những người xa lạ, chưa từng gặp mặt nhưng vẫn gửi lời chúc và động viên”, chị nói. Hiện chị đang cân nhắc việc ra ngoài buôn bán nhỏ, và khẳng định dù chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, gia đình vẫn sẽ tiếp tục bước đi với hy vọng và sự kiên cường.

Có người hỏi xin số tài khoản để ủng hộ, hỗ trợ cô bé có thể ở trong bệnh viện để bố mẹ an tâm đi làm, cũng để cho cô bé đỡ mệt hơn khi phải cùng mẹ đi giao hàng ngoài trời.

Nguồn: Douyin, HK01.