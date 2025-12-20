Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

3 ca phẫu thuật, 9 đợt hóa trị, 12 lần xạ trị: Phía sau hình ảnh nữ shipper bỏ con gái vào thùng giao đồ

20-12-2025 - 08:47 AM | Sống

Dưới cái nắng 40 độ C có một đứa trẻ vẫn đang hàng ngày ngồi trong thùng giao đồ ăn của mẹ, và đứa trẻ đó bị ung thư.

Giữa cái nắng gay gắt gần 40 độ C tại An Huy (Trung Quốc), một đoạn video ghi lại hình ảnh một cô bé được đặt trong thùng giao đồ ăn phía trước xe máy điện của một nữ shipper nhanh chóng viral trên mạng xã hội Douyin (tương tự TikTok ở Việt Nam), khiến nhiều người xem không khỏi “thắt tim”.

3 ca phẫu thuật, 9 đợt hóa trị, 12 lần xạ trị: Phía sau hình ảnh nữ shipper bỏ con gái vào thùng giao đồ- Ảnh 1.
3 ca phẫu thuật, 9 đợt hóa trị, 12 lần xạ trị: Phía sau hình ảnh nữ shipper bỏ con gái vào thùng giao đồ- Ảnh 2.
3 ca phẫu thuật, 9 đợt hóa trị, 12 lần xạ trị: Phía sau hình ảnh nữ shipper bỏ con gái vào thùng giao đồ- Ảnh 3.

Hình ảnh khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Trong đoạn clip, em bé ngồi trong thùng hàng giữa trời nắng, tay vẫn còn gắn kim truyền, trên cổ và ngực lộ rõ những dấu vết của quá trình hóa trị.

Người quay video cho biết đã tình cờ phát hiện hình ảnh này khi đứng bên đường, và không giấu được sự sững sờ trước cảnh tượng một đứa trẻ phải theo mẹ rong ruổi giao đồ ăn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy.

"Càng tội nghiệp hơn khi tôi biết được cô bé này bị ung thư (u ác tính). Đứa trẻ tội nghiệp. Tôi đã gửi cho gia đình một ít tiền và cũng muốn chia sẻ khoảnh khắc này lên mạng xã hội để lỡ ai đó có thấy được thì hãy cứu giúp họ", người phụ nữ chia sẻ.

3 ca phẫu thuật, 9 đợt hóa trị, 12 lần xạ trị: Phía sau hình ảnh nữ shipper bỏ con gái vào thùng giao đồ- Ảnh 4.
3 ca phẫu thuật, 9 đợt hóa trị, 12 lần xạ trị: Phía sau hình ảnh nữ shipper bỏ con gái vào thùng giao đồ- Ảnh 5.
3 ca phẫu thuật, 9 đợt hóa trị, 12 lần xạ trị: Phía sau hình ảnh nữ shipper bỏ con gái vào thùng giao đồ- Ảnh 6.

Đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi trong thùng giao đồ ăn, trên tay vẫn chằng chịt gắn kim truyền, trên cổ và ngực lộ rõ những dấu vết của quá trình hóa trị.

Theo HK01, người mà nữ shipper chở đi giao đồ ăn giữa trưa nắng không ai khác chính là con gái ruột của cô. Trả lời truyền thông, nữ shipper họ Chu cho biết con của cô được chẩn đoán mắc khối u ác tính sau phúc mạc vào ngày 15/12/2023. Từ đó đến nay, hành trình điều trị kéo dài khiến gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ cả về sức khỏe lẫn tài chính.

Hiện tại, chị Chu và chồng đang làm nghề giao đồ ăn để kiếm tiền trang trải viện phí cho con. Do trong nhà không có người trông nom, hai vợ chồng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa con theo trong những ca giao hàng. Những đơn hàng gần thì em được đặt ngồi trong thùng giao đồ ăn phía trước xe, còn khi phải lên những khu nhà xa, không có thang máy, người mẹ đành bế con leo từng tầng cầu thang giữa cái nóng hầm hập của mùa hè.

Đoạn video sau khi lan truyền đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, kéo theo vô số bình luận bày tỏ xót xa, thương cảm.

Tính đến nay, chi phí điều trị đã tiêu tốn khoảng 300.000 - 400.000 NDT (tương đương hơn 1 - 1,3 tỷ đồng).

Theo chị Chu, chồng chị hiện cũng đang làm shipper. “Tôi không để anh ấy mang theo con, chỉ mong anh ấy có thể toàn tâm toàn ý chạy đơn, kiếm thêm tiền chữa bệnh cho con”, chị nói. Nữ shipper cũng thừa nhận, điều vất vả nhất là khi gặp những tòa nhà không có thang máy. Tuy nhiên, theo lời chị Chu, khó khăn bây giờ không đau đớn bằng cảm giác bất lực khi con còn quá nhỏ đã phải chống chọi với bệnh tật. “Chỉ cần con còn sống, còn ở bên mình, thì mọi vất vả đều đáng giá”, chị nói.

3 ca phẫu thuật, 9 đợt hóa trị, 12 lần xạ trị: Phía sau hình ảnh nữ shipper bỏ con gái vào thùng giao đồ- Ảnh 7.

Chị Chu cho biết thêm, con gái chị đã trải qua 3 ca phẫu thuật, 9 đợt hóa trị và 12 lần xạ trị, nhưng vẫn kiên cường vượt qua. “Tôi thấy mọi thứ đều xứng đáng, chỉ cần con tôi còn sống”, người mẹ nói.

Chị cho hay thời điểm con gái được chẩn đoán bệnh, tinh thần chị gần như chạm đáy. Hiện tại, việc câu chuyện được nhiều người biết đến đã khiến chị bất ngờ và xúc động. “Tôi không ngờ lại có nhiều người quan tâm đến chúng tôi như vậy, đều là những người xa lạ, chưa từng gặp mặt nhưng vẫn gửi lời chúc và động viên”, chị nói. Hiện chị đang cân nhắc việc ra ngoài buôn bán nhỏ, và khẳng định dù chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, gia đình vẫn sẽ tiếp tục bước đi với hy vọng và sự kiên cường.

Có người hỏi xin số tài khoản để ủng hộ, hỗ trợ cô bé có thể ở trong bệnh viện để bố mẹ an tâm đi làm, cũng để cho cô bé đỡ mệt hơn khi phải cùng mẹ đi giao hàng ngoài trời.

Nguồn: Douyin, HK01.

Nam shipper suýt chết vì suy thận: Tất cả chỉ vì uống nước mà không dùng ống hút!

Theo Trần Hà

Phụ nữ số

Từ Khóa:
shipper

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đây mới là món ăn tốt nhất cho phụ nữ vào mùa đông hơn cả sữa và tổ yến: Rẻ tiền lại bổ khí huyết và giữ ấm

Đây mới là món ăn tốt nhất cho phụ nữ vào mùa đông hơn cả sữa và tổ yến: Rẻ tiền lại bổ khí huyết và giữ ấm Nổi bật

119 chủ xe có biển số sau được camera A.I ghi lại nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

119 chủ xe có biển số sau được camera A.I ghi lại nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

Cô gái 28 tuổi bỗng "già đi sau một đêm", bệnh viện bó tay suốt 11 năm: Sự thật khiến ai cũng rùng mình

Cô gái 28 tuổi bỗng "già đi sau một đêm", bệnh viện bó tay suốt 11 năm: Sự thật khiến ai cũng rùng mình

08:36 , 20/12/2025
Các bác sĩ đang ăn những thực phẩm này để bảo vệ mạch máu: 2 ngày ăn 1 lần bạn sẽ giảm mỡ máu, khỏe toàn thân

Các bác sĩ đang ăn những thực phẩm này để bảo vệ mạch máu: 2 ngày ăn 1 lần bạn sẽ giảm mỡ máu, khỏe toàn thân

07:31 , 20/12/2025
Chỉ sợ mạch máu của bạn sắp "cứng như đá" nếu sáng dậy cảm nhận được 5 thứ này, mùa lạnh càng nguy hiểm!

Chỉ sợ mạch máu của bạn sắp "cứng như đá" nếu sáng dậy cảm nhận được 5 thứ này, mùa lạnh càng nguy hiểm!

07:25 , 20/12/2025
Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh vào dịp Giáng sinh

Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh vào dịp Giáng sinh

07:24 , 20/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên