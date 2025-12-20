Cô gái 28 tuổi bỗng "già đi sau một đêm", bệnh viện bó tay suốt 11 năm: Sự thật khiến ai cũng rùng mình

Cô gái 28 tuổi bỗng già như người ngoài 50 sau khi sinh

Cô gái được nhắc tới trong câu chuyện này là Hồ Quyên (Hà Nam, Trung Quốc) và chồng là Chu Kế Siêu vốn là thanh mai trúc mã. Tình yêu kéo dài từ thuở nhỏ, hôn nhân êm ấm, con trai chào đời khi cô 28 tuổi – mọi thứ tưởng như đang ở giai đoạn viên mãn nhất của cuộc đời.

Từ một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, chỉ "sau 1 đêm" Hồ Quyên bỗng già nua đến mức không dám soi gương. (Ảnh: Sohu)

Sau sinh, Hồ Quyên hồi phục nhanh, vóc dáng gần như trở lại như trước. Khi quay lại công ty làm việc, cô còn được đồng nghiệp khen "không giống mẹ bỉm chút nào". Thế nhưng, chỉ một thời gian ngắn sau, những thay đổi đáng sợ bắt đầu xuất hiện.

Ban đầu, Hồ Quyên nhận thấy da mặt bắt đầu chảy xệ, nhiều nếp nhăn hơn. Cô nghĩ đó chỉ là thay đổi sinh lý sau sinh nên mua đủ loại mỹ phẩm, chăm sóc da kỹ lưỡng. Nhưng mọi chuyện ngày càng tệ.

Gương mặt trong gương có làn da trùng xuống, các đường nét biến dạng, già nua như phụ nữ ngoài 50 tuổi dù cô mới 28 tuổi. (Ảnh: Sohu)

Một buổi sáng, khi nhìn vào gương, Hồ Quyên gần như chết lặng. Gương mặt trong gương có làn da trùng xuống, các đường nét biến dạng, già nua như phụ nữ ngoài 50 tuổi dù cô mới 28 tuổi.

Cú sốc quá lớn khiến Hồ Quyên bật khóc nức nở, liên tục hỏi chồng: "Anh nhìn xem… em có còn giống trước đây không? Em thật sự đã già rồi sao?"

Bệnh viện kiểm tra đủ kiểu nhưng… không có bệnh

Hai vợ chồng lập tức đưa Hồ Quyên đi khám. Từ xét nghiệm máu, chụp chiếu, sinh thiết mô cho tới kiểm tra nội tiết nhưng tất cả đều bình thường. Các bác sĩ không thể gọi tên căn bệnh, càng không có phương án điều trị.

Hai vợ chồng lập tức đưa Hồ Quyên đi khám. (Ảnh: Sohu)

Không tìm ra nguyên nhân, Hồ Quyên chỉ có thể bất lực nhìn gương mặt mình ngày một già nua hơn. Áp lực tâm lý nhanh chóng bủa vây. Đồng nghiệp bắt đầu né tránh. Hàng xóm bàn tán. Khi đưa con trai ra ngoài, không ít người nhầm cô là bà nội dắt cháu.

Ngay cả đứa con nhỏ cũng dần nhận ra mẹ mình "khác với những người mẹ khác".

Sự thay đổi ngoại hình khiến Hồ Quyên dần khép mình, né tránh xã hội. Cô không còn muốn ra ngoài, không dám chụp ảnh, thậm chí trong nhà cũng không cho phép xuất hiện gương hay vật phản chiếu.

Sự thay đổi ngoại hình khiến Hồ Quyên dần khép mình, né tránh xã hội. (Ảnh: Sohu)

Tinh thần suy sụp kéo dài khiến cô nhiều lần rơi vào trầm cảm nặng, từng nghĩ đến việc kết thúc cuộc sống. Giữa lúc đó, người ở bên cô không rời nửa bước là người chồng. Anh luôn nói với vợ rằng nhan sắc không quan trọng, rồi ai cũng sẽ già, điều quan trọng là họ vẫn là một gia đình.

11 năm sau, lần đầu biết tên căn bệnh "đánh cắp tuổi xuân"

Không muốn vợ sống mãi trong u uất, Chu Kế Siêu quyết định nhờ truyền thông giúp đỡ. Câu chuyện "người phụ nữ trẻ bỗng già đi chỉ sau một đêm" nhanh chóng gây chú ý.

Cuối cùng, sau 11 năm, Hồ Quyên được chẩn đoán mắc một căn bệnh cực hiếm. (Ảnh: Sohu)

Cuối cùng, sau 11 năm, Hồ Quyên được chẩn đoán mắc một căn bệnh cực hiếm mang tên hội chứng da chùng mắc phải (Acquired Cutis Laxa) là một rối loạn khiến da mất độ đàn hồi nghiêm trọng, trên thế giới chỉ ghi nhận chưa đến 10 ca.

Căn bệnh không gây tử vong nhưng không thể chữa khỏi hoàn toàn, chỉ có thể cải thiện phần nào bằng phẫu thuật thẩm mỹ và trị liệu tâm lý. Khi biết được tên căn bệnh, Hồ Quyên bật khóc. Không phải vì tuyệt vọng, mà vì lần đầu tiên cô hiểu rằng mình không "kỳ lạ", không vô cớ bị tước đoạt tuổi xuân.

Đến nay, Chu Kế Siêu vẫn ở bên vợ, cùng cô điều trị và thích nghi với cuộc sống mới. Anh nói mong ước lớn nhất của mình rất đơn giản: "Sau này, khi cả hai đều già đi, em sẽ không còn thấy đau đớn vì điều đó nữa."

Căn bệnh không gây tử vong nhưng không thể chữa khỏi hoàn toàn, chỉ có thể cải thiện phần nào bằng phẫu thuật thẩm mỹ và trị liệu tâm lý. (Ảnh: Sohu)

Câu chuyện của Hồ Quyên không chỉ là bi kịch y học hiếm gặp, mà còn là phép thử khắc nghiệt của tình yêu, nơi nhan sắc biến mất, nhưng sự kiên nhẫn và đồng hành mới là thứ ở lại lâu nhất.

Theo Sohu, Sina, 163