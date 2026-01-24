Khoản tiền 868.000 đồng là gì mà khiến một phụ huynh ở Hà Nội “vui như nhận quà”? Nhà bạn đã có chưa?

“Tiền ít thôi mà vui như được nhận quà”, một phụ huynh ở quận Đống Đa chia sẻ trên diễn đàn cha mẹ khi tài khoản bất ngờ “ting ting” báo về hơn 800.000 đồng. Câu chuyện tưởng nhỏ nhưng lại nhanh chóng nhận được sự quan tâm.

Câu chuyện tưởng nhỏ nhưng lại nhanh chóng nhận được sự quan tâm.

Theo chia sẻ của một phụ huynh có con học trường tư tại quận Đống Đa, gia đình chị nhận được tiền hỗ trợ thứ 4 vừa rồi, tuy ít nhưng mà vui. Nhiều người cũng tranh thủ "khoe": “Gần 1 triệu rồi, có tiền mua sữa cho cháu”, “Con học trường tư mà cũng được hỗ trợ, vui ghê”; Mình ở Hà Đông hôm nay cũng được nhận rồi"; "Con em trường tư quận Hai bà Trưng vừa nhận chiều nay"; "Thanh Trì vừa ting ting xong, vui như Tết"... Bên cạnh đó, một số người cũng cho biết họ đã nộp giấy xác nhận, đang đợi tiền về.

Thực tế, khoản tiền mà nhiều phụ huynh đang nhận được xuất phát từ nghị quyết của Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội, thông qua ngày 13/11, về việc miễn học phí cho học sinh công lập và hỗ trợ học phí cho học sinh trường tư thục, trường công lập chất lượng cao trong năm học 2025-2026. Đây là lần đầu tiên Hà Nội áp dụng chính sách hỗ trợ học phí trên diện rộng cho toàn bộ trẻ mầm non và học sinh phổ thông ở mọi loại hình trường học.

Cụ thể, mức hỗ trợ học phí được quy định như sau:

217.000 đồng/tháng đối với nhà trẻ, mẫu giáo (không bao gồm trẻ 5 tuổi) và học sinh THPT.

155.000 đồng/tháng đối với trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh tiểu học và THCS.

Nếu học trực tuyến, mức hỗ trợ bằng 75% các mức trên. Tổng thời gian hỗ trợ học phí tối đa không quá 9 tháng trên một năm học. Thực tế, các trường tư thường tổ chức dạy và học 10 tháng một năm.

Năm học 2025-2026, Hà Nội có hơn 2.950 trường với gần 2,3 triệu học sinh. Trong đó, có hơn 600 trường mầm non, phổ thông dân lập, tư thục với gần 319.000 học sinh. Mức thu học phí các trường tư thục là từ 500.000 đồng đến 95,5 triệu đồng một tháng. Theo UBND thành phố, với mức hỗ trợ trên, tổng kinh phí dự kiến là khoảng 525,8 tỷ đồng.

Việc này căn cứ nghị quyết về miễn và hỗ trợ học phí được Quốc hội thông qua hồi tháng 6. Các mức chi sẽ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định. Với nhóm trường công, mức học phí năm học 2025-2026 tương tự năm ngoái. Do nhóm này được miễn học phí, việc thông qua là căn cứ để thành phố chi ngân sách.

Năm ngoái, chỉ học sinh tiểu học được miễn học phí, nên tổng số thu học phí của Hà Nội là hơn 1.215 tỷ đồng. Ngoài hỗ trợ học phí, Hà Nội hỗ trợ tiền ăn bán trú cho học sinh tiểu học cả công lập và tư thục, với mức 20.000-30.000 đồng một ngày, tùy địa bàn.

Nhìn ở góc độ tài chính, con số 155.000 hay 217.000 đồng mỗi tháng có thể không quá lớn. Nhưng với nhiều gia đình, đặc biệt là những nhà có từ hai con trở lên, hoặc đang phải cân đối nhiều khoản chi phí học tập, sinh hoạt, thì đó vẫn là một sự hỗ trợ thiết thực. Quan trọng hơn, chính sách này mang ý nghĩa tinh thần rõ rệt: học sinh, dù học ở trường công hay trường tư, đều được nhìn nhận và quan tâm trong cùng một hệ thống giáo dục.

Có lẽ vì thế, khoản tiền 868.000 đồng kia không chỉ là con số. Nó là cảm giác “được sẻ chia”, là niềm vui nho nhỏ giữa bộn bề chi tiêu, để nhiều phụ huynh Hà Nội phải thốt lên: “Ít thôi, nhưng vui như được nhận quà".