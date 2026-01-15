2 lưu ý khi vệ sinh nồi chiên không dầu, bất cứ ai sử dụng đều phải biết

Nồi chiên không dầu ngày càng trở thành thiết bị quen thuộc trong nhiều gia đình nhờ khả năng nấu nướng nhanh, tiết kiệm điện và hạn chế dầu mỡ. Tuy nhiên, theo cảnh báo từ các chuyên gia, việc vệ sinh nồi chiên không dầu sai cách có thể khiến thiết bị nhanh hỏng, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi sử dụng. Trong đó, có 2 lưu ý quan trọng khi vệ sinh nồi chiên không dầu mà người dùng nào cũng nên nắm rõ.

2 lưu ý khi vệ sinh nồi chiên không dầu

Không nhúng bộ phận dây thanh nhiệt vào nước

Phần dây thanh nhiệt của nồi chiên không dầu (Ảnh minh họa).

Một lỗi nghiêm trọng mà nhiều người dùng nồi chiên không dầu dễ mắc phải là làm ướt hoặc nhúng bộ phận dây thanh nhiệt vào nước khi vệ sinh nồi. Thanh nhiệt là bộ phận gắn liền với thân nồi và không thể tháo rời, vì vậy tuyệt đối không được ngâm nước.

Các chuyên gia cảnh báo, việc để nước tiếp xúc trực tiếp với dây thanh nhiệt có thể làm hỏng thiết bị. Nguy hiểm hơn, nước lọt vào các bộ phận điện bên trong có thể gây chập điện, làm nồi chiên không dầu ngừng hoạt động, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Cần vệ sinh kỹ lưỡng nồi chiên không định kỳ

Cần vệ sinh kỹ nồi chiên không dầu định kỳ (Ảnh minh họa).

Các chuyên gia khuyến nghị, nồi chiên không dầu cần được lau rửa nhẹ sau mỗi lần sử dụng để loại bỏ dầu mỡ và cặn thức ăn còn sót lại. Bên cạnh đó, thiết bị này cũng cần được vệ sinh kỹ lưỡng ít nhất 1 lần/tháng.

Trong trường hợp gia đình thường xuyên chế biến các món nhiều dầu mỡ, tần suất vệ sinh kỹ cần tăng lên. Việc này giúp loại bỏ dầu mỡ bám lâu ngày, thức ăn cháy khét và mùi khó chịu tích tụ bên trong khoang nồi.

Theo đó, người dùng cần làm sạch toàn bộ các phụ kiện đi kèm và bên trong thiết bị. Nếu bỏ qua bước này, dầu mỡ tích tụ có thể ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của nồi, khiến thiết bị nhanh xuống cấp.

Cách vệ sinh kỹ nồi chiên không dầu

Cần vệ sinh nồi chiên không dầu đúng cách (Ảnh minh họa).

Theo hướng dẫn từ Washington Post, mọi người có thể vệ sinh kỹ nồi chiên không dầu theo các bước sau:

- Ngắt điện và để thiết bị nguội hoàn toàn trước khi bắt đầu làm sạch.

- Tháo rời các bộ phận có thể tháo, như giỏ chiên và khay hứng dầu. Rửa chúng bằng nước ấm và xà phòng. Nếu nhiều dầu mỡ hoặc thức ăn dính chặt, cần ngâm trước khi chà rửa.

- Khi rửa các bộ phận có lớp chống dính, tránh dùng các vật dụng cứng hoặc chất tẩy mạnh để bảo vệ lớp phủ.

- Lau sạch phần khoang nồi và dây thanh nhiệt bằng khăn ẩm nhẹ với xà phòng. Chỗ có cặn bẩn khó tẩy có thể dùng hỗn hợp baking soda và giấm bôi lên, để vài phút rồi lau lại.

- Những khu vực phía sau dây thanh nhiệt và lỗ thông gió, dù khó tiếp cận vẫn nên lau sạch hết mức có thể.

- Trong trường hợp dầu mỡ bám cứng đầu ở dây thanh nhiệt, có thể dùng bàn chải lông mềm hoặc bàn chải đánh răng, kết hợp với nước ấm và xà phòng, chà nhẹ nhàng. Cần tránh làm bộ phận này quá ướt để không gây hư hỏng.

- Cuối cùng, làm khô hoàn toàn các bộ phận, đặc biệt là dây thanh nhiệt của nồi trước khi lắp lại và sử dụng.

Về phần vỏ nồi:

- Dùng khăn mềm hơi ẩm để lau toàn bộ bề mặt vỏ nồi, giúp loại bỏ bụi bẩn, dầu mỡ bám bên ngoài.

- Nếu vỏ nồi dính nhiều dầu mỡ, có thể thấm một chút nước ấm pha xà phòng rửa bát nhẹ, lau kỹ rồi lau lại bằng khăn ẩm sạch.

- Không dùng chất tẩy rửa mạnh, dung dịch chứa cồn hoặc miếng cọ cứng vì có thể làm xước bề mặt, bong lớp sơn hoặc hỏng lớp phủ của vỏ nồi.

- Tránh để nước chảy vào các khe thông gió, bảng điều khiển hoặc khu vực có linh kiện điện.