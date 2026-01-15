Sau nghỉ hưu, cả tin khi tham gia các nhóm người cao tuổi: Cái giá phải trả không hề nhỏ

Chỉ đến khi tham gia liên tiếp ba nhóm người cao tuổi, tôi mới hiểu: sự năng động nếu không đi kèm tỉnh táo tài chính, rất dễ trở thành cái bẫy.

Nhóm thứ nhất: Du lịch tuổi già - nơi tiền bị tiêu nhanh nhất

Sau khi vợ mất, tôi sống một mình gần hai năm. Các con đều ở xa, tôi không muốn sống cùng con vì sợ mất tự do. Tôi chọn tham gia nhóm du lịch dành cho người cao tuổi.

Chuyến đầu tiên rất ổn:

- 5 ngày 4 đêm

- Giá tour 2.200 tệ (8,2 triệu đồng)

- Có trưởng đoàn lo mọi thứ

Nhưng khi về nhà và cộng sổ, tôi giật mình: gần 10.000 tệ đã biến mất, chủ yếu là tiền mua “đặc sản địa phương”.

Đến chuyến thứ hai, tôi mới nhận ra vấn đề.

Trong đoàn luôn có 2–3 người cực kỳ năng nổ:

- Họ khen sản phẩm trước khi trưởng đoàn nói

- Họ khoe đã mua ở nơi khác giá cao hơn

- Họ kích động tâm lý “không mua là thiệt”

Những người cao tuổi như tôi rất dễ bị cuốn theo. Khi tôi từ chối mua một chuỗi tràng hạt hơn 5.000 tệ, không khí lập tức thay đổi.

Tôi bị nói là:

- Keo kiệt

- Không biết hưởng thụ

- Phá hỏng không khí chung

Lúc đó tôi mới hiểu: trưởng đoàn là người bán, còn những “bạn đồng hành” kia là người đẩy hàng. Chỉ có người đi tour là người trả tiền.

Nhóm thứ hai: Sống chung tuổi già - tiền chung là mồi lửa lớn nhất

Rời nhóm du lịch, tôi tham gia một nhóm sống chung dành cho người cao tuổi độc thân.

6 người: 3 nam, 3 nữ. Thuê một căn nhà sân vườn trung bình, 30.000 tệ/6 tháng (113 triệu). Mỗi người đóng trước 10.000 tệ (37 triệu), tiền dư dùng cho sinh hoạt.

Thời gian đầu rất ổn:

- Chia việc rõ ràng

- Ăn uống chung

- Sinh hoạt như một “viện dưỡng lão mini”

Nhưng chỉ sau vài tháng, mọi thứ vỡ ra vì tiền và thói quen sống.

- Cãi nhau vì chuyện đi dạo hay nghỉ ngơi

- Mất đồ, nghi ngờ nhau

- Bất đồng trong chi tiêu

Chỉ hơn 3 tháng, 20.000 tệ (75 triệu) tiền sinh hoạt đã hết. Không ai hài lòng, dù sổ sách không sai.

Đi siêu thị vài trăm tệ/lần, 4 lần/tuần. Thêm đồ dùng chung, thêm đi chơi. Tiền không mất vì lừa đảo, mà mất vì không ai chịu trách nhiệm cuối cùng.

Chúng tôi tan rã trong “hòa bình”, nhưng tiền thì không lấy lại được vì hợp đồng không hoàn tiền.

Nhóm thứ ba: Nhảy múa - cái bẫy cảm xúc đắt tiền nhất

Tôi tham gia một nhóm khiêu vũ vì bạn rủ. Ở đó, tôi quen một người phụ nữ đã ly hôn.

Chúng tôi thân nhanh. Tôi mời ăn, mua quà, đi chơi.

Trong 6 tháng, tôi tiêu 20-30.000 tệ (113 triệu) cho mối quan hệ này.

Rồi bà ấy bắt đầu:

- Đòi tiền khi đi chơi

- Gợi ý tôi đứng tên nhà

- Muốn “đặt cọc tình cảm” bằng tiền mặt

Tôi tỉnh ra. Không phải vì tiếc tiền, mà vì hiểu rằng tình cảm tuổi già cũng có giá – và thường không rẻ.

Bài học tài chính lớn nhất sau tất cả

Ba nhóm. Ba kiểu “năng động”. Và một kết luận chung:

- Tiền mất nhanh hơn bạn tưởng

- Ranh giới tài chính mờ là mầm mống xung đột

- Tuổi già dễ bị thao túng bằng cảm xúc hơn bạn nghĩ

Tôi không phủ nhận lợi ích của các nhóm người cao tuổi. Chúng giúp bớt cô đơn, có niềm vui.

Nhưng nếu không tỉnh táo:

- Bạn mất tiền

- Mất năng lượng

Và mệt mỏi tinh thần hơn lúc ở một mình

Lời khuyên của một người đã trả giá

Ở tuổi già:

- Có thể tham gia nhóm, nhưng đừng đặt hết niềm tin

- Có thể chi tiền, nhưng đừng bỏ qua giới hạn

- Có thể mở lòng, nhưng đừng mở ví trước

Đôi khi, sống đơn giản, làm việc mình thích, giữ tiền trong tầm kiểm soát lại là cách nghỉ hưu an toàn nhất.

Người kể chuyện: Lão Trương, 62 tuổi trên Zihu