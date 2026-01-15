Phát hiện chủ tiệm tạp hoá chuyển khoản 354 lần cho khách hàng cũ tổng cộng 1 tỷ đồng, sau 10 năm mới báo công an

Năm 2001, người đàn ông họ Trần mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Khách hàng họ Vương thường xuyên đến cửa hàng mua đồ nên hai người dần trở nên thân thiết và coi nhau như bạn bè.

Trong một lần nói chuyện, Vương khẳng định bản thân cùng bạn bè đang mở một cửa hàng quần áo, việc kinh doanh “rất phát đạt”, đồng thời rủ ông Trần góp vốn đầu tư để thu lợi nhuận cao. Tin tưởng người bạn thân, ông Trần gom góp được 60.000 NDT (hơn 220 triệu đồng) và đưa toàn bộ cho Vương, không ký hợp đồng hay lấy bất kỳ giấy tờ xác nhận nào.

Vài tháng sau, Vương bất ngờ báo tin rằng việc kinh doanh thất bại, công an sắp vào cuộc điều tra và toàn bộ tiền đã bị phong tỏa. Hoang mang và lo sợ, ông Trần làm theo mọi yêu cầu của Vương và không dám liên lạc thúc giục. Trên thực tế, số tiền 60.000 NDT này không hề được dùng cho kinh doanh mà đã bị Vương tiêu xài cá nhân; câu chuyện “bị phong tỏa” chỉ là cái cớ để trì hoãn việc trả tiền.

Khoảng một năm sau, khi đã tiêu hết tiền và nhận thấy ông Trần quá cả tin, Vương chủ động liên lạc lại, cho biết mình vẫn an toàn và đang hợp tác làm ăn lớn với một “ông chủ” thành công khác tại địa phương. Vương tiếp tục đề nghị ông Trần đầu tư thêm để “trả nợ cũ và sinh lời”.

Để tạo lòng tin, Vương sử dụng nhiều số điện thoại và tài khoản ngân hàng khác nhau để liên tục đóng các “doanh nhân” khác nhau. Trong suốt thời gian dài, ông Trần hoàn toàn không phát hiện ra sự thật. Ông Trần liên tục chuyển tiền cho Vương trong hơn 10 năm, thậm chí còn nhiều lần nạp tiền điện thoại cho đối phương.

Năm 2013, ông Trần bắt đầu nảy sinh nghi ngờ khi liên tục chuyển tiền nhưng không nhận lại được bất kỳ khoản hoàn vốn hay khoản lãi nào. Mỗi lần ông yêu cầu nhận lãi, Vương thường viện ra những lý do khác nhau kèm theo đe dọa và dụ dỗ.

Cuối năm 2014, không thể tiếp tục chịu đựng, ông Trần quyết định trình báo vụ việc với cơ quan công an. Khi được hỏi lý do vì sao sau hơn 10 năm mới báo công an, ông Trần cho biết trước đây ông tin rằng chỉ cần tiếp tục gửi tiền thì Vương sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận. Đối phương cũng nhiều lần đe dọa rằng nếu báo công an thì sẽ “không trả lại một đồng nào”.

Theo lời khai, ông Trần đã thực hiện tổng cộng 354 lần chuyển tiền, tổng số tiền 284.478 NDT (hơn 1 tỷ đồng) với đầy đủ biên lai giao dịch, tin nhắn và bản ghi âm cuộc gọi làm bằng chứng.

Sau khi bị bắt, Vương thừa nhận trong suốt 10 năm qua gần như không có công việc ổn định. “Tôi không ngờ anh ta lại tin tưởng tôi đến vậy suốt thời gian qua. Nếu hôm đó tôi không lỡ cuộc gọi của anh ta, tôi nghĩ giờ anh ta sẽ không đến báo công an”, Vương nói.

Vì Vương giả danh nhiều “doanh nhân” khác nhau, ông Trần vẫn tin rằng đối phương có đồng phạm, cho đến khi công an trực tiếp giải thích toàn bộ sự thật.

Đối diện với thực tế, ông Trần cho biết bản thân đã giấu kín chuyện này với vợ trong thời gian dài. Dù vợ từng nghi ngờ đối phương chỉ là “diễn kịch”, ông vẫn một mực tin tưởng Vương.

“Nghĩ lại, cứ như thể tôi đã trả ‘lương’ cho anh ta suốt 10 năm vậy. Bây giờ tôi thực sự rất hối hận”, ông Trần nói.

Qua vụ việc, lực lượng chức năng Trung Quốc cảnh báo về những thủ đoạn lừa đảo lợi dụng lòng tin và tâm lý cả nể, đặc biệt trong các mối quan hệ quen biết tưởng chừng thân thiết. Tòa án tuyên phạt bị cáo Vương 5 năm tù giam và phạt tiền 100.000 NDT (370 triệu đồng).