Ecochic: Khi một thương hiệu trẻ bước vào cuộc chơi lớn của ngành thời trang Việt Nam

Cuối tháng 11 vừa qua, Ecochic gây bất ngờ khi công bố bộ sưu tập hợp tác cùng Canifa, siêu mẫu Thanh Hằng và ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Đây không chỉ là màn "bắt tay" giữa hai thương hiệu thời trang Việt đại diện cho hai thế hệ, mà còn là bước đi chiến lược để Ecochic khẳng định năng lực sáng tạo, tư duy chất lượng và bản sắc thiết kế trẻ trung, năng động.

Sự xuất hiện của Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà, hai biểu tượng thời trang lâu năm cho thấy định hướng nghiêm túc của Ecochic: không chỉ tạo ra sản phẩm bán chạy, mà còn xây dựng một thương hiệu thời trang thực thụ.

Từ sản phẩm casual đến runway: cú chuyển mình tại VBFF 2025

Ngày 13/12, Ecochic tiếp tục ghi dấu ấn khi tổ chức show diễn "Ecochic: The Harmony in Motion" tại Vũng Tàu trong khuôn khổ Vietnam Beauty Fashion Fest 2025. Việc đưa những thiết kế casual/basic vốn là thế mạnh của thương hiệu lên sàn runway theo một ngôn ngữ hoàn toàn mới là lựa chọn táo bạo nhưng đầy thông minh.

Ở show diễn này, Ecochic không cố gắng trở thành một thương hiệu thời trang cao cấp. Ngược lại, thương hiệu giữ nguyên DNA: thoải mái, tối giản, ứng dụng cao, nhưng được tổ chức thành một ngôn ngữ runway mạch lạc, mang nhiều âm hưởng thể thao, năng lượng, trẻ trung.

Đây là một bước đi quan trọng để Ecochic "dịch" hệ ADN của mình sang ngôn ngữ thời trang, giúp thương hiệu bước gần hơn đến công chúng thời trang, giới mộ điệu và các đối tác lớn trong ngành.

Bắt tay với các thương hiệu Việt: kết hợp với hệ sinh thái nhà máy ECC

Không chỉ tập trung vào thiết kế, Ecochic còn đầu tư vào khả năng tự chủ sản xuất với hệ sinh thái nhà máy ECC Factory gồm may, in, thêu và kho vận. Điều này cho phép thương hiệu kiểm soát chất lượng ở mức cao, ra mẫu nhanh, tối ưu chi phí và chủ động tiến độ sản xuất.

Chính nền tảng này là lý do Ecochic được Canifa lựa chọn để hợp tác phát triển bộ sưu tập len 2024–2025.

Tính toán chiến lược: Định vị "Everyday Premium Active Lifestyle"

Thay vì hướng đến mô hình thời trang cao cấp, Ecochic chọn con đường premium nhưng dễ tiếp cận, đặt trọng tâm vào trải nghiệm thật của người mặc: form đẹp, tôn dáng, chất liệu thoải mái, ứng dụng cao mỗi ngày.

Đây chính là phân khúc rộng, ít bị cạnh tranh trực tiếp từ các thương hiệu fast fashion quốc tế, nhưng nhu cầu tăng mạnh trong thị trường nội địa.

Tương lai: Hướng đến thương hiệu Việt mạnh về chất lượng, sáng tạo, trải nghiệm

Những bước đi liên tiếp trong giai đoạn cuối năm 2024 và đầu 2025 cho thấy Ecochic đang chuẩn bị cho một giai đoạn tăng trưởng mới: nghiêm túc hơn, bài bản hơn, mang tinh thần hợp tác nhiều hơn.

Từ một thương hiệu trẻ bán tốt trên nền tảng livestream, Ecochic đã chuyển mình thành một thương hiệu thời trang có chiến lược rõ ràng, một trong những case tiêu biểu cho mô hình "local brand thế hệ mới" của Việt Nam.

"Chúng tôi muốn khách hàng cảm nhận được một điều: thời trang có thể thoải mái, tinh tế và phù hợp với cuộc sống thật mỗi ngày đó chính là Ecochic"", Đại diện Ecochic chia sẻ