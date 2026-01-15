Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thường làm 4 việc này khi đi thang máy chính là biểu hiện của EQ thấp

15-01-2026 - 16:30 PM | Sống

Thường làm 4 việc này khi đi thang máy chính là biểu hiện của EQ thấp

Nếu bạn có 4 thói quen quen thuộc này khi đi thang máy, đó có thể là dấu hiệu của EQ thấp.

Thang máy là không gian công cộng nhỏ hẹp, nơi mỗi người chỉ ở lại vài chục giây nhưng lại đủ để bộc lộ rõ cách cư xử và mức độ tinh tế trong giao tiếp. Trong môi trường kín, đông người và khó né tránh này, những phản xạ rất đời thường như bước vào – đứng – nói chuyện – chờ đợi đều trở thành “tấm gương” phản chiếu trí tuệ cảm xúc (EQ) của mỗi cá nhân.

Thực tế cho thấy, nhiều hành vi tưởng như rất bình thường trong thang máy lại dễ khiến người xung quanh khó chịu, thậm chí bị đánh giá là thiếu tinh tế trong ứng xử. Nếu thường xuyên lặp lại 4 hành vi dưới đây khi sử dụng thang máy, bạn rất dễ bị đánh giá là người có EQ thấp:

1. Chen lấn người đang đi ra

Một trong những hình ảnh dễ bắt gặp nhất là cảnh cửa thang máy vừa mở, người bên ngoài đã vội vàng bước vào, trong khi bên trong vẫn còn nhiều người chưa kịp đi ra. Việc không chịu chờ vài giây để người khác đi ra trước phản ánh sự thiếu kiên nhẫn và thiếu thấu cảm. Đây chính là 2 đặc điểm điển hình của EQ thấp.

Thường làm 4 việc này khi đi thang máy chính là biểu hiện của EQ thấp- Ảnh 1.

Nhiều người thường biện minh rằng do “vội quá”, “sợ thang đóng cửa”, nhưng thực tế cho thấy việc đứng chờ vài giây để người bên trong đi ra không ảnh hưởng đến thời gian vận hành của thang máy, trong khi lại giúp tránh va chạm và ùn tắc không cần thiết.

Trái lại, chỉ cần chúng ta chậm lại vài giây và nhường lối, không gian chật hẹp ấy sẽ trở nên thông thoáng, an toàn và dễ chịu hơn cho tất cả mọi người – một khác biệt nhỏ nhưng thể hiện rõ mức độ tinh tế trong EQ.

2. Nói chuyện điện thoại lớn tiếng, bật loa ngoài trong không gian kín

Trong thang máy, không ít người vô tư nghe điện thoại, thậm chí bật loa ngoài, nói chuyện lớn tiếng như thể đang ở không gian riêng. Nội dung cuộc trò chuyện có thể rất đời thường, nhưng âm lượng và sự thiếu ý thức lại khiến những người xung quanh cảm thấy khó chịu.

EQ cao thể hiện ở khả năng nhận biết cảm xúc của người khác. Một người có EQ cao sẽ hiểu rằng thang máy là không gian chung, kín, âm thanh dễ vang và mọi người không có lựa chọn “rời đi” ngay lập tức. Do đó, việc giữ giọng nói nhỏ, hoặc chờ ra khỏi thang máy mới tiếp tục cuộc gọi là hành vi tối thiểu của sự tôn trọng.

Ngược lại, người EQ thấp thường chỉ tập trung vào nhu cầu của bản thân mà không để ý đến sự bất tiện họ đang gây ra. Thậm chí, có người còn coi việc nói chuyện lớn tiếng là điều bình thường, hoặc cho rằng “không ai cấm”. Chính sự thiếu nhạy cảm này khiến họ dễ bị đánh giá là kém tinh tế trong giao tiếp xã hội.

3. Đứng chắn cửa, không nhường lối dù biết người khác cần ra trước

Một biểu hiện khác của EQ thấp trong thang máy là đứng chắn ngay cửa ra vào, dù biết rõ có người phía sau cần đi ra. Thay vì chủ động bước sang một bên hoặc ra ngoài tạm thời, nhiều người vẫn đứng yên, buộc người khác phải lên tiếng nhắc nhở.

Thường làm 4 việc này khi đi thang máy chính là biểu hiện của EQ thấp- Ảnh 2.

Hành vi này phản ánh sự thiếu chủ động trong việc điều chỉnh hành vi theo hoàn cảnh. Người có EQ cao thường quan sát xung quanh, nhận biết ai sắp ra, ai cần di chuyển và sẵn sàng nhường chỗ mà không cần được yêu cầu. Với họ, việc tạo thuận lợi cho người khác cũng chính là tạo thuận lợi cho chính mình.

Ngược lại, người EQ thấp thường chỉ phản ứng khi bị nhắc, thậm chí tỏ ra khó chịu vì cho rằng “phải nói thì tôi mới biết”. Thực tế, khả năng tự nhận thức tình huống và hành động phù hợp chính là một thước đo quan trọng của EQ.

4. Cười đùa, trêu chọc nhau quá trớn trong thang máy

Một biểu hiện khác của EQ thấp thường bị xem nhẹ là việc cười đùa, trêu chọc nhau quá mức trong thang máy. Không ít người coi thang máy như không gian riêng, thoải mái nói cười lớn tiếng, đùa giỡn, thậm chí có những câu nói mang tính trêu chọc, thân mật quá đà với bạn bè đi cùng, mà không để ý đến sự hiện diện của những người xung quanh.

Thang máy là không gian kín, âm thanh dễ vang, cảm xúc dễ lan truyền, và không phải ai cũng cảm thấy thoải mái khi bị “áp đặt” bởi sự ồn ào hay những câu đùa riêng tư của người khác. Người có EQ cao biết tiết chế tiếng cười, hạ thấp giọng nói hoặc tạm dừng câu chuyện khi bước vào thang máy. Ngược lại, người EQ thấp thường đặt cảm xúc của mình lên trước, coi sự khó chịu của người khác là điều “không đáng kể” hoặc thậm chí không hề nhận ra.

(Tổng hợp)

Năm mới mà làm 3 điều này, bạn chắc chắn sẽ bị chê là có EQ thấp!

Ánh Lê

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sao Việt lấy chồng đại gia, tiền không thiếu vẫn dạy con 4 CHỮ này: Làm được, đời con an yên!

Sao Việt lấy chồng đại gia, tiền không thiếu vẫn dạy con 4 CHỮ này: Làm được, đời con an yên! Nổi bật

Người phụ nữ Cà Mau mang 4 tờ vé số trúng giải 5 đi đổi thưởng, công ty xổ số khẳng định: Tất cả đều là vé giả

Người phụ nữ Cà Mau mang 4 tờ vé số trúng giải 5 đi đổi thưởng, công ty xổ số khẳng định: Tất cả đều là vé giả Nổi bật

Cùng Vietjet du xuân khắp Việt Nam và thế giới với ưu đãi 30% vé Deluxe

Cùng Vietjet du xuân khắp Việt Nam và thế giới với ưu đãi 30% vé Deluxe

16:00 , 15/01/2026
Vay hơn 4 tỷ đồng mua nhà, trả góp 30 triệu đồng/tháng, 7 năm sau thanh toán hết cả gốc lẫn lãi thì ngân hàng đòi: Nợ của anh còn nguyên

Vay hơn 4 tỷ đồng mua nhà, trả góp 30 triệu đồng/tháng, 7 năm sau thanh toán hết cả gốc lẫn lãi thì ngân hàng đòi: Nợ của anh còn nguyên

15:58 , 15/01/2026
Đập sàn nhà để sửa chữa, gia đình bất ngờ phát hiện thứ vẫn “sống” dưới đó suốt 10 năm

Đập sàn nhà để sửa chữa, gia đình bất ngờ phát hiện thứ vẫn “sống” dưới đó suốt 10 năm

15:45 , 15/01/2026
Khi sếp hỏi "Bạn kia đâu rồi", người bình thường nói "Em không biết", người EQ cao và có khả năng thăng tiến trả lời khác hẳn

Khi sếp hỏi "Bạn kia đâu rồi", người bình thường nói "Em không biết", người EQ cao và có khả năng thăng tiến trả lời khác hẳn

15:30 , 15/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên