Ngôi trường giữ kỷ lục nghỉ Tết Nguyên đán 2026 DÀI NHẤT, khác gì nghỉ hè đâu!

Nhắc đến những ngôi trường "chịu chơi" và tâm lý với sinh viên nhất nhì khu vực phía Nam, không thể không gọi tên Đại học Lạc Hồng (LHU) tại Đồng Nai. Không chỉ nổi tiếng với những thành tích "khủng" trên đấu trường quốc tế, LHU còn khiến sinh viên các trường bạn phải "mắt chữ O mồm chữ A" khi chính thức công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 dài kỷ lục.

Theo thông báo mới nhất, sinh viên Đại học Lạc Hồng sẽ có một kỳ nghỉ Tết "dài như kỳ nghỉ hè". Cụ thể:

- Đối với sinh viên khóa 2024 trở về trước: Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài từ ngày 18/01/2026 đến hết ngày 01/03/2026. Tổng thời gian nghỉ lên đến 43 ngày (hơn 6 tuần).

- Đối với tân sinh viên khóa 2025: Các bạn có kỳ nghỉ ngắn hơn một chút nhưng vẫn cực kỳ ấn tượng, kéo dài từ ngày 25/01/2026 đến hết ngày 01/03/2026 (khoảng 36 ngày).

Kỳ nghỉ Tết nguyên đán 2026 của các bạn sinh viên Lạc Hồng kéo dài kỷ lục (Ảnh: LHU)

Với thời gian nghỉ "vô đối" này, các LHU-ers không chỉ có đủ thời gian để về quê đón Tết, du xuân cùng gia đình mà còn có thể tranh thủ đi làm thêm hoặc tham gia các khóa học kỹ năng ngắn hạn mà không sợ ảnh hưởng đến tiến độ chính quy.

Sinh viên toàn trường sẽ chính thức quay lại giảng đường vào ngày 02/03/2026. Đây là lúc để mọi người cùng nhau "hồi sức" và bắt đầu một học kỳ mới với tinh thần sảng khoái nhất.

Vài nét về "ông vua Robot" - Đại học Lạc Hồng

Tọa lạc tại Biên Hòa, Đồng Nai - cái nôi của các khu công nghiệp lớn, Đại học Lạc Hồng là cơ sở đào tạo đa ngành với thế mạnh về khối kỹ thuật và công nghệ.

Trường được biết đến rộng rãi là "cái nôi" của những nhà vô địch Robocon, từng nhiều lần đại diện Việt Nam giành giải cao nhất tại các cuộc thi quốc tế. Với triết lý đào tạo ứng dụng, LHU luôn chú trọng kết nối doanh nghiệp, giúp sinh viên có cơ hội thực chiến ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đặc biệt, đây còn là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn AUN-QA cấp cơ sở giáo dục phiên bản 3.0, khẳng định vị thế vững chắc về chất lượng đào tạo.

Ngôi trường này nhiều lần ghi danh trong các cuộc thi robocon (Ảnh: LHU)

Các bạn sinh viên Lạc Hồng ơi, đã sẵn sàng để "tận hưởng" kỳ nghỉ Tết huyền thoại này chưa? Đừng quên giữ gìn sức khỏe và chú ý an toàn khi tham gia các hoạt động vui chơi ngày Tết nhé!