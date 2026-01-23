Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Ngày mai, nhiều nơi xuất hiện mưa rão

23-01-2026

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Ngày mai, nhiều nơi xuất hiện mưa rào

Tối và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng tới khu vực Trung Trung Bộ, sau đó lan xuống một số nơi ở Nam Trung Bộ gây mưa rào rải rác. Miền Bắc tiếp tục rét đậm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (23/1), không khí lạnh đã bao trùm Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm nay và ngày mai trời tiếp tục rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Từ ngày 25/1, trời rét.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào; cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 23 và ngày 24/1

Thời tiết Hà Nội không mưa. Trời rét đậm. Nhiệt độ từ 11-17 độ, tăng khoảng 2 độ so với hôm nay.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi. Trời rét đậm, có nơi rét hại; Nhiệt độ từ 10-19 độ, có nơi dưới 8 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ từ 10-17 độ, có nơi dưới 6 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 12-23 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 20-28 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 14-27 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 20-31 độ.

