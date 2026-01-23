Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trong 10 ngày, tài khoản người đàn ông nhận liên tiếp 2 giao dịch tổng cộng 5,2 tỷ đồng: Công an xã mời về làm việc

23-01-2026 - 17:04 PM | Sống

Theo thông tin từ lãnh đạo Công an xã Tài Văn (TP Cần Thơ), đơn vị này đã hoàn tất việc chuyển, trả lại hơn 5 tỷ đồng cho các cá nhân chuyển nhầm tiền vào tài khoản của một người dân. Người này có hộ khẩu thường trú tại địa phương nhưng đã rời quê đi làm ăn xa hơn 10 năm.

Theo cơ quan công an, có hai trường hợp riêng biệt chuyển nhầm tiền vào tài khoản ngân hàng của ông Dương Minh Trung (thường trú ấp Tài Công, xã Tài Văn).

Cụ thể, ngày 22/12/2025, bà Lê Thị Bích Ngọc (tỉnh Quảng Ninh) sử dụng ứng dụng ngân hàng trên điện thoại để chuyển tiền nhưng trong quá trình thao tác đã chuyển nhầm 300 triệu đồng vào tài khoản của ông Trung.

Ngày 1/1/2026, ông Phạm Cát Lâm (tỉnh Lai Châu) cũng sử dụng ứng dụng ngân hàng trên điện thoại để chuyển tiền và đã chuyển nhầm số tiền lớn lên đến 4,9 tỷ đồng vào cùng tài khoản này.

Sau khi phát hiện sự việc, ông Phạm Cát Lâm đã trình báo Công an xã Tài Văn. Qua thông tin trình báo, Công an xã đã liên hệ, mời ông Dương Minh Trung trở về địa phương để làm việc.

Công an xã Tài Văn, TP Cần Thơ và ông Dương Minh Trung (thứ 2 từ trái sang) trao trả số tiền 4,9 tỷ đồng chuyển khoản nhầm cho ông Phạm Cát Lâm (thứ 3 từ trái sang), tỉnh Lai Châu.

Tại buổi làm việc, ông Trung xác nhận đã nhận tổng cộng 5,2 tỷ đồng do hai cá nhân chuyển nhầm vào tài khoản cá nhân, trong đó gồm 4,9 tỷ đồng của ông Phạm Cát Lâm và 300 triệu đồng của bà Lê Thị Bích Ngọc.

Đối với trường hợp của bà Lê Thị Bích Ngọc, Công an xã Tài Văn đã xác minh thông tin, liên hệ hướng dẫn thực hiện các thủ tục cần thiết và tổ chức chuyển trả lại đầy đủ số tiền thông qua hình thức chuyển khoản.

Riêng số tiền 4,9 tỷ đồng của ông Phạm Cát Lâm, Công an xã Tài Văn phối hợp cùng ông Dương Minh Trung tiến hành trao trả bằng tiền mặt ngay tại trụ sở công an xã, đảm bảo đúng quy định và có sự chứng kiến của các bên liên quan.

