Tại sao mẹ Nobita luôn mắng con nhưng Nobita vẫn là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới?

Trong ký ức của hàng triệu độc giả thế hệ 8x, 9x và cả những bạn trẻ gen Z từng đọc Doraemon, hình ảnh bà Tamako với gương mặt nghiêm nghị, miệng há to kèm theo những "luồng âm thanh" chói tai mỗi khi Nobita bị điểm không hoặc đi học muộn đã trở thành một phần không thể thiếu. Những tiếng la mắng ấy xuất hiện với tần suất dày đặc đến mức chúng ta mặc định đó là một phần của cuộc sống thường nhật tại ngôi nhà nhỏ ở Nerima.

Thế nhưng, nếu đặt dưới lăng kính tâm lý học hiện đại, có một nghịch lý đầy thú vị hiện hữu, đó là một đứa trẻ luôn bị mắng "như cơm bữa", học hành lẹt đẹt, vụng về và thường xuyên là tâm điểm của sự châm chọc như Nobita lại không hề rơi vào hố sâu của sự tự ti hay trầm cảm. Trái lại, Nobita vẫn lớn lên như một đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới, luôn tràn đầy lòng nhân ái, biết rung động trước nỗi đau của người khác và giữ được sự lạc quan đến kỳ lạ.

Dù hay bị mẹ mắng nhưng Nobita vẫn là một cậu bé hạnh phúc (Ảnh chụp màn hình)

Nhìn sâu vào mối quan hệ giữa mẹ con Nobita, chúng ta sẽ nhận ra rằng dù bà Tamako có hay cằn nhằn về điểm số, bà chưa bao giờ tạo ra một áp lực mang tính hủy diệt đối với lòng tự trọng của con trai mình. Trong thế giới của bộ truyện Doraemon , Nobita được phép là chính mình - một cậu bé hậu đậu, thích ngủ ngày và chậm chạp.

Bà Tamako có thể mắng Nobita vì tội lười biếng, nhưng bà không bao giờ so sánh cậu với "con nhà người ta" một cách cực đoan để hạ thấp giá trị con người cậu. Điều này vô tình tạo ra một môi trường an toàn về mặt tâm lý. Nobita hiểu rằng dù cậu có mắc lỗi, dù cậu có khiến mẹ bực mình, cậu vẫn có một mái nhà để về, có một bữa cơm nóng đợi sẵn và một người mẹ thực tâm lo lắng cho tương lai của mình. Sự hạnh phúc của Nobita bắt nguồn từ việc cậu được chấp nhận trong sự "không hoàn hảo" đó, một điều mà nhiều đứa trẻ trong xã hội hiện đại đang khao khát khi phải gồng mình chạy theo những tiêu chuẩn hoàn mỹ.

Bên cạnh tình thương của gia đình, sự hiện diện của chú mèo máy trong Doraemon chính là liệu pháp tinh thần tuyệt vời nhất cho Nobita. Những món bảo bối của Doraemon thực chất không chỉ là công cụ giải quyết rắc rối, mà chúng là hiện thực hóa của những khao khát viển vông nhất, những nỗi sợ hãi thầm kín nhất của một đứa trẻ.

Mỗi khi bị mẹ mắng hay bị bạn bè bắt nạt, Nobita luôn có một "lối thoát" ngay lập tức. Sự thấu hiểu và đồng hành vô điều kiện của Doraemon giúp những tổn thương tâm lý của Nobita được xoa dịu tức thì. Chú mèo máy không chỉ mang đến công nghệ tương lai, mà còn mang đến một tình bạn tri kỷ, giúp Nobita hiểu rằng dù thế giới ngoài kia có khắc nghiệt đến đâu, cậu vẫn luôn có một người đồng minh tin tưởng vào mình tuyệt đối. Chính sự cân bằng giữa kỷ luật thép của mẹ và sự vỗ về mềm mại của Doraemon đã nuôi dưỡng nên một tâm hồn Nobita đầy bao dung và nhân hậu.

Nobita lớn lên trong tình yêu thương (Ảnh chụp màn hình)

Nếu tinh ý quan sát qua từng tập truyện, chúng ta sẽ thấy bà Tamako không đơn thuần là một bà mẹ hay cáu gắt. Những lời mắng mỏ của bà thực chất là biểu hiện của một nỗi lo âu bản năng từ một bà nội trợ truyền thống Nhật Bản, người luôn trăn trở làm sao để đứa con trai vụng về của mình có thể tự đứng vững trên đôi chân của nó sau này. Có những khoảnh khắc bà thẫn thờ nhìn Nobita ngủ, hay âm thầm lo lắng khi cậu bỏ bữa, đó mới chính là bản chất thật của tình yêu thương.

Nobita, với trực giác nhạy bén của một đứa trẻ thuần khiết, cảm nhận được cái "nhiệt độ" ấm áp đằng sau những lời quát tháo từ mẹ. Cậu không để bụng những trận lôi đình của mẹ vì cậu biết rằng, sau tất cả, mẹ vẫn là người lo cho cậu từng giấc ngủ, tấm áo. Mối liên kết ngầm này tạo nên một nền tảng cảm xúc vững chắc, giúp Nobita luôn thấy mình được yêu thương, từ đó tạo ra sức đề kháng mạnh mẽ trước mọi sóng gió của cuộc đời.

Câu chuyện về mẹ con Nobita trong Doraemon để lại cho các bậc phụ huynh hiện đại một bài học đắt giá về nghệ thuật nuôi dạy con. Hạnh phúc của một đứa trẻ không nằm ở việc nó có bao nhiêu điểm mười hay nó có bao giờ bị mắng hay không, mà nằm ở việc nó có cảm thấy mình được thuộc về và được thấu hiểu hay không.

Kỷ luật là cần thiết, nhưng kỷ luật phải đi đôi với sự chấp nhận bản chất riêng biệt của mỗi đứa trẻ. Khi cha mẹ biết cách tạo ra một không gian an toàn để con cái được phép sai lầm, và khi sự thấu hiểu luôn hiện hữu đằng sau những yêu cầu nghiêm khắc, đứa trẻ đó sẽ luôn tìm thấy con đường dẫn đến hạnh phúc, ngay cả khi chúng không phải là những người xuất sắc nhất.