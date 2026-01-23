Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thông tin mới nhất về Kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

23-01-2026 - 16:33 PM | Sống

Thí sinh tham dự kỳ thi Đánh giá Năng lực của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (Ảnh: Hoàng Hường)

Đợt 1 của kỳ thi chính thức được tổ chức vào sáng Chủ nhật, ngày 5/4/2026 tại 55 đơn vị thuộc 15 tỉnh, thành phố theo đơn vị hành chính sau hợp nhất.

Thông tin từ Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) cho biết, năm 2026, Đại học tiếp tục tổ chức Kỳ thi Đánh giá năng lực (tên tiếng Anh là VNUHCM Academic Competency Test, viết tắt: V-ACT) với hai đợt thi, mở rộng phạm vi tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và đáp ứng nhu cầu sử dụng kết quả xét tuyển của các cơ sở giáo dục đại học.

Thí sinh đăng ký dự thi như thế nào?

Ở đợt 1, thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi từ ngày 24/1/2026 đến hết ngày 23/2/2026.

Kỳ thi chính thức được tổ chức vào sáng Chủ nhật, ngày 5/4/2026 tại 55 đơn vị thuộc 15 tỉnh, thành phố theo đơn vị hành chính sau hợp nhất, gồm: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.

Kết quả thi đợt 1 dự kiến được công bố vào ngày 17/4/2026.

Đợt 2 sẽ bắt đầu đăng ký từ ngày 18/4/2026 đến hết ngày 25/4/2026. Kỳ thi được tổ chức vào ngày 24/5/2026 tại 36 đơn vị thuộc 9 tỉnh, thành phố gồm Huế; Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp và An Giang. Kết quả thi đợt 2 dự kiến được công bố vào ngày 6/6/2026.

Thí sinh có thể đăng ký dự thi đợt 1, hoặc đợt 2 hoặc cả hai đợt của Kỳ thi V-ACT năm 2026 trên trang thông tin chính thức của kỳ thi.

Thí sinh tham gia Kỳ thi Đánh giá Năng lực của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh năm 2025 (Ảnh: Hoàng Hường)

*Cấu trúc đề thi Đánh giá Năng lực năm 2026 có gì đáng chú ý?

Cấu trúc và nội dung bài thi V-ACT năm 2026 được triển khai trên cơ sở cấu trúc đề thi đã được điều chỉnh và áp dụng từ năm 2025, phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhằm đánh giá chính xác năng lực học đại học của thí sinh, đồng thời bảo đảm tính công bằng và tạo cơ hội bình đẳng trong tiếp cận giáo dục đại học. Bài thi V-ACT năm 2026 gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn, thời gian làm bài 150 phút, tổ chức thi trên giấy.

Cụ thể, cấu trúc bài thi gồm ba phần chính: Sử dụng ngôn ngữ, Toán học và Tư duy khoa học. Trong đó, phần Sử dụng ngôn ngữ chiếm 60 câu hỏi, gồm 30 câu Tiếng Việt và 30 câu Tiếng Anh; phần Toán học gồm 30 câu; phần Tư duy khoa học gồm 30 câu, tập trung đánh giá năng lực logic, phân tích số liệu và suy luận khoa học. Cách phân bổ này hướng đến việc đánh giá toàn diện các năng lực cốt lõi cần thiết cho việc học tập và nghiên cứu ở bậc đại học, thay vì kiểm tra kiến thức đơn lẻ theo từng môn học.

Sau 8 năm triển khai, từ 2018 đến 2025, kỳ thi V-ACT đã trở thành phương thức tuyển sinh đáng tin cậy, góp phần nâng cao chất lượng tuyển sinh không chỉ tại ĐHQG-HCM mà còn ở nhiều trường đại học và cao đẳng trên cả nước.

Năm 2025, kỳ thi có hơn 152.000 thí sinh với hơn 223.000 lượt đăng ký dự thi tại 55 điểm thi thuộc 25 tỉnh/thành.

Phổ điểm ổn định, khả năng phân hóa tốt là những yếu tố tiếp tục củng cố độ tin cậy và giá trị của bài thi. Đồng thời, có 111 cơ sở giáo dục đại học sử dụng kết quả thi V-ACT; riêng hệ thống ĐHQG-HCM, phương thức này chiếm hơn 56% tổng chỉ tiêu.

Hơn 20 trường công bố điểm sàn thi đánh giá năng lực, tư duy 2025

Theo Hương Huyền

VTV

